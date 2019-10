Erste Ausflüge für Schneeleoparden-Nachwuchs .

Nachwuchs im Zoo Salzburg: Ende August kamen in Hellbrunn zwei Schneeleoparden zur Welt. Die ersten Wochen haben sie fast ausschließlich mit Schlafen und Trinken verbracht und so ihr Geburtsgewicht von rund einem halben Kilo bereits mehr als versechsfacht. Genug, um in diesen spätsommerlichen Oktobertagen erste kurze Ausflüge in die Freianlage zu unternehmen.