Darin festgehalten sind fünf Zukunftsthemen und 140 Maßnahmen, vom Ausbau des öffentlichen Verkehrs und des Radnetzes über Taktverdichtungen und Busverbindungen bis hin zu verkehrsberuhigten Ortszentren. "Ich denke, dass wir damit die Mobilitätswende im Burgenland schaffen", sagte Dorner bei einer Pressekonferenz.

Die bestehende Gesamtverkehrsstrategie sei bereits sieben Jahre alt und müsse deshalb aktualisiert werden. Ein wichtiger Faktor sei der Klimaschutz. "Wir wissen, der Klimawandel geht nicht spurlos an uns vorbei. Und wir wissen, dass der Verkehr wesentlich beim Ausstoß von CO2 ist", betonte Dorner.

Die Zukunftsthemen der Strategie sind unter anderem Achsen, die schnelle und direkte Wege in die Zentren ermöglichen sollen, multimodale Knoten, von denen die Burgenländer in die Ballungszentren auspendeln können, und "lebendige Orte", in denen verkehrsdämmende Maßnahmen für Lebensqualität und Sicherheit sorgen sollen. Hinzu kommen das Mobilitätsmanagement, das die Information und Kommunikation umfasst, sowie die Strukturen. Bei Letzterem hob Dorner die Verkehrsbetriebe Burgenland, die im Vorjahr als landeseigenes Unternehmen gegründet wurden, hervor. Mit ihnen will das Land den Verkehr ausbauen und selbst gestalten.

Die 140 Maßnahmen sind in einem Katalog zusammengefasst, in dem auch die Verantwortlichen und der Zeithorizont für die Umsetzung festgeschrieben werden. Auf diese Weise könne man immer wieder den derzeitigen Stand der Projekte darlegen, meinte Dorner. Geplant sind etwa ein Ausbau der Bahninfrastruktur und eine Neugestaltung des Linienbusverkehrs durch die Verkehrsbetriebe Burgenland. Zudem soll eine flächendeckende Rufbereitschaft eingeführt werden, die allen Burgenländern innerhalb einer Stunde ein öffentliches Verkehrsmittel zur Verfügung stellen kann, wenn es benötigt wird. Weiter ausgebaut werden soll das Angebot an Radwegen. Auch Elektromobilität werde eine große Rolle spielen.

Grundlage für die neue Gesamtverkehrsstrategie ist eine Befragung der Bevölkerung, an der rund 6.000 Burgenländer teilgenommen haben. Die Strategie soll noch am Dienstag von der Landesregierung beschlossen und Ende September dem Landtag zugeleitet werden, betonte Gesamtverkehrskoordinator Peter Zinggl.

Zum 1-2-3-Ticket sagte Dorner, dass man weiterhin für Verhandlungen bereit sei, kritisierte aber gleichzeitig, dass ein Termin bei Verkehrs- und Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) erst Mitte September anstehe. "Mich hätte es nicht überrascht, wenn wir einen Tag nach der Ankündigung des Tickets mit den anderen Bundesländern sofort raufgefahren wären. Aber wir haben einen Termin Mitte September bekommen, um den wir uns auch selber kümmern mussten", meinte Dorner.

Der Zwischenschritt, das Ticket vorerst ohne den Verkehrsverbund Ostregion (VOR) einzuführen, habe "die Zusammenarbeit nicht unbedingt intensiviert". Außerdem habe man sich aus seiner Sicht vom 1-2-3-Ticket "mittlerweile verabschiedet", zumal wieder regionale Ticketsysteme, die in den Bundesländern unterschiedlich ausgestaltet sind, geplant seien.