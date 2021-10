Die Frau leidet unter Demenz und benötigt dringend medizinische Hilfe, wie die LPD Burgenland in einer Aussendung am Freitagnachmittag bekannt gab. Zuletzt wurde die 76-Jährige in Wiener Neustadt gesehen. Sie ist vermutlich bekleidet mit einem rosa Pullover, einer schwarzen Hose und führt vermutlich auch zwei Koffer mit sich.

Hinweise werden an das Landeskriminalamt Burgenland unter der Telefonnummer 059133 10 3600 oder an jede andere Polizeidienststelle erbeten.