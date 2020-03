"Wir haben über 530 Zimmer mit rund 1.000 Betten - diese Infrastruktur ist perfekt geeignet, um z.B. zusätzlichem Krankenhauspersonal aus den Bundesländern, Pflegerinnen oder für Risikopersonen in Einzelunterbringung eine bestmögliche Quarantäne zu ermöglichen und die Akut-Spitäler des KAV zu entlasten", schreibt Tojner (Wertinvest) in dem der APA vorliegenden Brief. "Gemeinsam mit meinem Hotel-Team vor Ort wollen wir damit ein klares Zeichen setzen, dass ganz Wien zusammenhält und die Krise Hand in Hand bewältigen wird."

Tojner hatte mit seinem umstrittenen Hochhausprojekt am Heumarkt für Schlagzeilen gesorgt. Nachdem die UNESCO mit dem Entzug des Weltkulturerbes für die Wiener Innenstadt wegen des ursprünglich geplanten Hochhausprojekts am Heumarkt gedroht hatte, kam es kurz vor Weihnachten zu einem Kompromiss zwischen dem Projektbetreiber Tojner und der Stadt Wien. Tojners Wertinvest verzichtete auf den geplanten 66 Meter hohen Turm, will dafür jedoch die entfallende Kubatur möglicherweise in anderen Bereichen realisieren, etwa mit einer Erhöhung des geplanten Hotels.