Tennis Zverev muss verletzt aufgeben - Nadal in Paris im Finale

Zverev musste zunächst im Rollstuhl vom Court geführt werden Foto: APA/AFP

R afael Nadal ist nach einer Aufgabe von Alexander Zverev ins Finale der French Open in Paris eingezogen. Der Deutsche musste am Freitag gegen Ende des zweiten Satzes aufgeben, nachdem er mit dem Fuß umgeknickt war. Nadal hatte sich an seinem 36. Geburtstag in einem schwer umkämpften Match den ersten Satz im Tiebreak geholt, im zweiten stand es nach mehreren Breaks 6:6.