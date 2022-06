Erkrankung Zwei Diphtherie-Fälle in Österreich, Mann in Wien gestorben

Impfauffrischung mit Tetanus und Pertussis spätestens alle zehn Jahre Foto: APA/dpa

I n Österreich ist ein Mann an der durch eine verfügbare Impfung hierzulande sehr selten gewordenen Diphtherie gestorben. In den vergangenen Tagen waren zwei Fälle der meldepflichtigen Krankheit aufgetreten, die von Bakterien ausgelöst wird, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag mit. Die Männer wurden in einem Wiener Spital betreut, der zweite ist auf dem Weg der Besserung. Laut Stadt Wien kamen die Patienten aus Niederösterreich zur Behandlung, beide wohl ungeimpft.