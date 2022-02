Zwei Fehler: Biathletin Hauser in Verfolgung Siebente

Zwei Fehlschüsse waren zu viel: Biathletin Lisa Theresa Hauser musste sich am Sonntag im olympischen 10-km-Verfolgungsbewerb der Frauen in Zhangjiakou mit dem siebenten Rang begnügen, nachdem sie im Sprint Vierte gewesen war. Nach dem dritten Schießen noch auf Medaillenkurs, warf ein weiterer Fehler die 28-jährige Tirolerin aus dem Rennen. Die als Sprintsiegerin als Erste gestartete Norwegerin Marte Olsbu Röiseland eroberte überlegen ihr drittes Gold in China.

Lesezeit: 1 Min AN APA / NÖN.at