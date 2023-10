Ermittlung Zwei Leichen bei Polizeieinsatz in Wagna entdeckt

Leichenfunde bei Polizeieinsatz in Wagna Foto: APA/THEMENBILD

D ie steirische Polizei hat am Dienstagabend bei einem Einsatz in Wagna (Bez. Leibnitz) zwei männliche Leichen entdeckt. Bei den Toten dürfte es sich um Vater und Sohn handeln, so die Behörde in einer Aussendung. Dem Leichenfund ging offenbar ein Familienstreit voraus, die genauen Umstände seien aber noch unklar. Es bestehe Mordverdacht, das Landeskriminalamt ermittle, teilte die LPD Steiermark der APA auf Anfrage mit.