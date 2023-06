Triathlon Zwei Stockerlplätze für Österreich bei Ironman Austria

Enzenberger jubelt über Platz drei Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

Werbung

F ür Österreich hat es am Sonntag beim Ironman Austria zwei Stockerlplätze gegeben. Beim Sieg des Dänen Mathias Petersen in Klagenfurt in 7:56:39 Stunden wurde auf der Triathlon-Langdistanz nach 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,195 km Laufen Georg Enzenberger Dritter (8:08:28). Lokalmatadorin Gabriele Obmann (9:02:55) musste sich als Zweite nur der Niederländerin Lotte Wilms (8:56:51) geschlagen geben.

Petersen setzte sich im und rund um den Wörthersee vor dem Australier Cameron Wurf durch (8:02:42). Auf Rang sieben kam Maximilian Hammerle (8:16:01). Michael Weiss, im Vorjahr Zweiter, gab wegen Krämpfen auf. Bei den Frauen kam die Deutsche Laura Zimmermann auf Platz drei (9:04:04).