Ost-Jerusalem Zwei Verletzte bei weiterem Angriff in Jerusalem

Attentäter wurde erschossen Foto: APA/AFP/dpa

E inen Tag nach dem blutigen Anschlag vor einer Synagoge in Ost-Jerusalem mit sieben Toten sind bei einem weiteren Schusswaffenangriff nahe der Jerusalemer Altstadt zwei Menschen verletzt worden. In einem Notruf um 10.42 Uhr (09.42 Uhr MEZ) sei von einem Terroranschlag im Viertel Silwan im von Israel annektierten Ostteil die Rede gewesen, teilte der israelische Rettungsdienst Magen David Adom mit. Demnach gab es "zwei Verletzte am Tatort".