Oberösterreich Zweijähriger nach Fenstersturz in Linz auf Intensivstation

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Der Bub wurde ins Spital gebracht Foto: APA/THEMENBILD

E in zweijähriger Bub ist am Donnerstagabend in Linz aus einem Fenster im zweiten Stock eines Mehrparteienhauses gestürzt und schwer verletzt worden. Das Kind wurde in das Kepler Uniklinikum eingeliefert, berichtete die Polizei am Freitag. Nach Angaben des Uniklinikums wird der Bub auf der Kinderintensivstation behandelt, es besteht aber "keine akute Lebensgefahr".