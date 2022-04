Zweitägige Reise Papst Franziskus auf Malta gelandet

Papst Franziskus ist zu seiner zweitägigen Reise im kleinsten EU-Land Malta angekommen. Die Maschine mit der Vatikan-Delegation und Journalisten an Bord landete Samstagvormittag gegen 10.00 Uhr auf dem internationalen Flughafen in Luqa. Während des Fluges dankte Franziskus den mitreisenden Journalisten für die Begleitung. Auf den Heiligen Vater warten am Samstag noch Treffen mit der maltesischen Politik und Ortskirche sowie eine Fahrt mit einem Katamaran auf die Insel Gozo.