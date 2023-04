Golf Zweite Masters-Runde wegen umgestürzter Bäume unterbrochen

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Bäume mitten auf dem Golfplatz Foto: APA/Reuters/dpa

D as Masters in Augusta ist am Freitag nur knapp einer Katastrophe entgangen. Weil wegen eines heftigen Unwetters mehrere Bäume umstürzten, wurde die zweite Runde unterbrochen. In unmittelbarer Nähe des Abschlages von Loch 17 fielen zwei große Kiefern auf den Golfkurs. Auch ein dritter Baum hielt dem Sturm nicht Stand. Der Spielbetrieb sollte laut Veranstaltern um 8.00 Uhr Ortszeit am Samstag (14.00 Uhr MESZ) wieder aufgenommen werden. Sepp Straka hatte den Cut bereits sicher.