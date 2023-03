Justiz Zweiter Prozesstag in OÖ nach Messerangriff auf Schlafenden

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Weitere Zeugen wurden am Dienstag gehört Foto: APA/KERSTIN SCHELLER

A m Dienstag ist im Landesgericht Ried der Mordversuchsprozess gegen eine 32-Jährige fortgesetzt worden, die im August 2022 ihren Mann mit Antidepressiva sediert und ihn dann am Hals geschnitten haben soll. Die Angeklagte hatte am ersten Verhandlungstag überraschend erklärt, nicht sie, sondern ihre damals 13-jährige Tochter sei die mutmaßliche Täterin. Am Dienstag wurde neben Zeugen auch ein Sachverständiger zur möglichen Tatwaffe gehört, die bisher nicht gefunden wurde.