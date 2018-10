Bei Ryder Cup verletzte Zuschauerin verlor Sehvermögen .

Die beim Golf-Ryder-Cup in Frankreich von einem Ball im Gesicht getroffene Zuschauerin will klagen, weil sie dadurch das Sehvermögen am rechten Auge verloren hat. Das hat Corine Remande (49) der französischen Nachrichtenagentur AFP bestätigt. Der Ball war am ersten Tag auf Spielbahn sechs vom Amerikaner Broeks Koepka geschlagen worden.