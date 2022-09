Zwist SPÖ sieht bei ÖVP böswilliges Agieren in Causa Wien Energie

Matznetter ortet ÖVP-Böswilligkeit Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

I n der Affäre um die finanziellen Turbulenzen der Wien Energie hat die SPÖ am Donnerstag den Spieß umzudrehen versucht. Die ÖVP betreibe parteipolitische Spielchen, die in einer Krise "lebensgefährlich" seien, kritisierte Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter in einer Pressekonferenz gemeinsam mit Vize-Klubchef Jörg Leichtfried. Von Fehlern der Wiener Stadtregierung oder der Wien Energie wollten beide nichts wissen. Die ÖVP wertete die Vorwürfe als Täter-Opfer-Umkehr.