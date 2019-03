Retter in Mosambik kämpfen gegen die Zeit .

Tage nach den verheerenden Zerstörungen durch Wirbelsturm "Idai" in Mosambik und Simbabwe laufen die Rettungsmaßnahmen nur schleppend an. Tausende Menschen in den überschwemmten Gebieten im Zentrum Mosambiks harren auf den Dächern ihrer beschädigten Häuser oder auf Bäumen aus. Den Rettern fehlt es an Hubschraubern. Unterdessen steigen die Pegel der Flüsse infolge des Zyklons weiter an.