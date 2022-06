Bischof Alois Schwarz: „Wir müssen wieder den direkten Kontakt suchen“

NÖN: Herzlichen Glückwunsch zum 70. Geburtstag. Wie werden Sie heute feiern?

Alois Schwarz: Danke. Ganz schlicht und einfach – mit Leuten, die mir wichtig sind im Leben – und zwar im kleinen Kreis mit Mitarbeitern. Mit meiner Familie gibt es ein Sommerfest, dann, wenn alle Zeit haben.

Wenn Sie auf die 70 Jahre zurückblicken, was hat Sie am meisten geprägt?

Schwarz: Einerseits die Priesterweihe im Alter von 24 Jahren. Und dann haben mich die neun Jahre als Pfarrer in Krumbach in der Buckligen Welt sehr geprägt, weil ich mit der ganzen Freude eines jungen Priesters eine Pfarre gestalten konnte. Ein massiver Umstieg war, als ich mit 45 zum Bischof geweiht worden bin und später nach Kärnten ging. Dort war die Zweisprachigkeit die große Herausforderung.

Mittlerweile sind Sie bereits vier Jahre in Niederösterreich als Bischof der Diözese St. Pölten. Sie gelten als sehr volksnah. Was macht die Menschen hier für Sie aus?

Schwarz: Niederösterreich ist meine Heimat. Ich kenne dieses Land seit meiner Kindheit und liebe dieses Land und die Menschen, wie sie hier Kultur leben und Feste feiern. Das ist eine innere Beheimatung, die ich hier erfahre, weil ich hier aufgewachsen bin.

Sie waren in Ihrer Anfangszeit in St. Pölten mit schweren Vorwürfen aus Ihrer Zeit in Kärnten konfrontiert. Davon ist nichts übrig geblieben. Wie ist es Ihnen dabei ergangen?

Schwarz: Da ist nach einer guten Aufarbeitung ein Schlussstrich gezogen worden, der mir und vielen wieder hilft, den Blick nach vorne zu richten. Ich will nicht vergessen, dass es da viele Menschen gab, die mich unterstützt haben das durchzustehen.

Sie haben hier in der Diözese St. Pölten in diesen vier Jahren schon einiges verändert. Was sind die wesentlichen Pläne für die Zukunft?

Schwarz: Wir müssen uns in der diözesanen Verwaltung so aufstellen, dass wir das Gute, das da ist – wie die vielen engagierten Frauen und Männer im Pfarr- und Kirchengemeinderat –, besser aufeinander abstimmen. Die große Herausforderung ist: Wie können wir junge Leute ermutigen, dass sie sich für den Priesterberuf entscheiden. Ich glaube, dass es sie gibt, wir müssen sie ansprechen und ihnen helfen, dass sie ihren Berufswunsch erfüllen können.

Was sind die Barrieren, dass man nicht an diese jungen Männer kommt, die den Weg einschlagen wollen?

Schwarz: Momentan ist die Situation eher ein diffuses Gefühl von Religiosität. Man feiert die Feste, aber für diese persönliche Lebensentscheidung müssen die Menschen herangeführt und begleitet werden.

Vor mittlerweile zwei Jahren haben Sie einen Reformprozess in der Diözese gestartet – mit dem Ziel, die Kirche näher an die Menschen zu bringen. Wie ist das gelungen?

Schwarz: Diesen Zukunftsprozess haben wir gestartet, um den Menschen zu verdeutlichen, wozu es die Diözese St. Pölten gibt. Wir haben eine Vision formuliert, die das in einem Satz ausdrückt, und die heißt: „Ich bin mit dir, kommt und seht“. Ein Mensch ist für den anderen da, wir schauen aufeinander. Da haben wir jetzt neue pastorale Ressorts mit den Themen Pfarren, Lebenswelten Erwachsenenbildung, Schulamt, Kunst und Kultur geschaffen. Das sind die großen Themen in unserer Seelsorge.

Am Beginn des Prozesses gab es noch Verunsicherung, bei einigen Beteiligten. Hat sich diese mittlerweile gelegt?

Schwarz: Das ist immer bei einem Veränderungsprozess, wenn das Neue noch nicht absehbar ist und das Alte doch immer so viel Sicherheit gegeben hat. Die Verunsicherung ist entstanden, weil manche nicht wussten, wo sie zugeordnet werden. Inzwischen besteht Klarheit. Wir haben über 200 Leute in den Prozess eingebunden. Mit 1. September wird die Zuteilung abgeschlossen sein.

Foto: Erich Marschik

Wie wollen Sie die einzelnen Pfarren stärken?

Schwarz: Das passiert, indem wir sicherstellen, dass jede Pfarre einen zugewiesenen Seelsorger hat. Manche von ihnen betreuen mehr Pfarren. Im Herbst werden wir dann mit den neuen Pfarrgemeinderäten in großen Konferenzen das Pfarrprogramm sicherstellen. Die Laiendienste werden weiter gestärkt. Das ist das Schöne, weil das Laienapostolat hier in St. Pölten ohnehin schon blüht.

Die Gesellschaft steht vor großen Herausforderungen. Zuerst die Pandemie, jetzt der Ukraine-Krieg mit der folgenden Teuerungswelle. Wo brauchen die Menschen jetzt am meisten Unterstützung?

Schwarz: Ich glaube, es braucht eine neue Ermutigung zu einer Aufmerksamkeit füreinander. Dass wir schauen, wo Menschen durch Einsamkeit leiden. Dass wir die Schönheit unserer kirchlichen Feiern und Feste wieder bewusst machen. Viele haben sich daran gewöhnt, dass sie am Sonntag beim Fernsehgottesdienst mitfeiern. Das ist schön und ich bin dankbar dafür. Aber wenn man in eine Kirche geht – vielleicht noch in seine eigene –, wo man getauft wurde, wo Menschen geheiratet haben und um Angehörige geweint haben, dann ist nochmals eine andere Kraft dabei. Und wir werden sie ermutigen, dass sie die Schönheit der Feiern und Feste wieder suchen.

Haben wir die Aufmerksamkeit füreinander schon verloren?

Schwarz: Wir müssen darauf achten, dass wir in der Handygesellschaft, wo jeder auf kommunikative Wege wie E-Mail oder Facebook angewiesen ist, wieder den direkten Kontakt suchen. Das ist ganz etwas anderes, wenn ich jemanden sehe. Wie reagiert er? Wie schaut er? Wie weint er oder wie freut er sich? Diese Kostbarkeiten gilt es wieder zu suchen, zu entdecken und wieder zu bestärken.

Wo sehen Sie die größten Herausforderungen für die Weltkirche in den nächsten Jahren?

Schwarz: Wir haben den größten Zuwachs an Taufen und Katholiken in Asien. Die römisch-katholische Kirche ist insgesamt eine wachsende Kirche. Aber in Europa ist eine gewisse Müdigkeit eingetreten. Da ist es wichtig, dass es hier Menschen gibt, die mit prophetischer Kraft nach vorne gehen und sagen, so schaffen wir es, der Welt ein neues Angesicht zu geben. Immer sind es Einzelne, die andere motivieren. Und diese Einzelnen sind auch in Zukunft gefragt.

In Niederösterreich ist die Zahl der Kirchenaustritte im Vorjahr noch einmal gestiegen. Wie kann das Vertrauen der Menschen in die Kirche zurückgewonnen werden?

Schwarz: Mir ist wichtig den Menschen zu sagen, wofür wir als Kirche da sind – und wofür das Geld der Kirchenbeiträge verwendet wird. Manche wissen das einfach nicht. Wir haben Kulturgüter, katholische Sozialeinrichtungen bzw. Schulen zu erhalten. Da ist mehr an transparenter Information nötig.

Gibt es außer dem Gebet für Sie noch andere Kraftquellen?

Schwarz: Es sind die Leute, die mit mir die Arbeit gemacht haben. Und ich habe eine Naturbegabung mitbekommen: Nicht das zu sehen, wo es Hindernisse gibt, sondern Neues auszuprobieren und woanders zu gehen.

Wo ist Ihr Lieblingsplatz?

Schwarz: Ich gehe gerne spazieren und da vor allem entlang der Traisen. Am liebsten bin ich aber in Mariazell. Die Gottesmutter in Mariazell ist mein Zufluchtsort.

Sie sind als Sportbischof auch ein großer Fußballfan. Was sagen Sie zu den letzten Spielen unserer Nationalmannschaft?

Schwarz: Ich habe die Leidenschaft unserer Spieler und die Spielkraft bewundert, wie wir sie schon lange nicht gesehen haben. Diese Mannschaft hat Potenzial.