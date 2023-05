AMA Marketing-Chefin Mutenthaler: „Jeder Fall ist einer zu viel“

NÖN: In der letzten Woche ist die Diskussion rund um Tierhaltungsskandale im Land wieder aufgeflammt. In der Vergangenheit waren auch AMA-Mitgliedsbetriebe, etwa Schweinemastbauern in NÖ, betroffen und haben in den letzten Monaten den Ruf Ihrer Gütesiegel beschädigt. Wie viel sind die Siegel noch wert?

Christina Mutenthaler-Sipek: Jeder Fall ist einer zu viel und schockiert nicht nur die Kunden, sondern auch uns. Es ist unsere Pflicht, transparent zu agieren. Wir haben im Vorjahr 59 Betriebe aus dem AMA-Programm genommen und 20.000 Kontrollen durchführen lassen. Es ist aber auch so, dass 99 Prozent der Betriebe ordnungsgemäß arbeiten, die „schwarzen Schafe“ sind im Promille-Bereich.

Braucht es hier nicht strengere Vorschriften?

Mutenthaler-Sipek: Das AMA-Gütesiegel ist als freiwilliges Gütesiegel überall strenger als es das EU-Gesetz oder österreichische Gesetz vorgeben. Im Puten-Bereich haben wir die strengsten Kriterien EU-weit, im Geflügelbereich haben wir auch zusätzliche Kriterien. Im Schweinebereich gibt es um 10 Prozent mehr Platz als gesetzlich vorgeschrieben. Zusätzlich haben wir auch freiwillige Module wie mehr Tierwohl oder regionale Futtermittel – bis hin zum AMA-Bio-Gütesiegel on top. Österreich gehört definitiv zu den Ländern mit den höchsten Tierschutzgesetzen sowohl im Nutztier- als auch im Haustierbereich in Europa.

Wie kontrolliert die AMA eigentlich Betriebe?

Mutenthaler-Sipek: Es gibt ein dreistufiges Kontrollsystem: Die Betriebe führen mit Checklisten Eigenkontrollen durch, für die eigene Bewusstseinsbildung. Zweitens gibt es unangemeldete, externe Kontrollen – etwa durch die Kontrollstellen wie die AgroVet oder Lacon, die wir als AMA-Marketing beauftragen, und dann gibt es noch Überkontrollen, um das Kontrollsystem regelmäßig zu überprüfen. Alle 30 Minuten wird eine AMA-Gütesiegel-Kontrolle durchgeführt – bei den Betrieben vor Ort oder im Regal.

98 Prozent des österreichischen Schweinefleisches stammen aus konventioneller Tierhaltung . Mehr Tierwohl versprechen die AMA Zusatzmodule, AMA Bio-Gütesiegel oder andere Marken/Siegel wie "Bio Austria", "Tierwohl kontrolliert" bzw. "Tierschutz kontrolliert" von Vier Pfoten. Foto: Unsplash, Christopher Carson

Trotzdem klaffen Wirklichkeit und suggerierte Bauernhofidylle ordentlich auseinander, wenn man an das sprechende Schwein und den Bauern aus der Werbung denkt.

Mutenthaler-Sipek: Genau. Das muss man auch relativieren. Werbung heißt ja, man zeigt sich von der besten Seite. Wir wollen als AMA-Marketing den Konsumenten die Realität zutrauen und Transparenz zeigen. Dafür starteten wir mit www.haltung.at eine Kommunikationskampagne, die sich ganz der Haltung widmet. Thema ist auch das bewusstere Einkaufen und die Lebensmittelverschwendung. Wir zeigen auch Tierhaltung und ganz reale Landwirtschaft in ihren unterschiedlichen Formen.

Auch die Kennzeichnung von Eiern ist aktuell ein Thema. Braucht es eine verstärkte Herkunftskennzeichnung bei Eiern bzw. Ostereiern, die laut Landwirtschaftskammer als Verarbeitungsware gelten?

Mutenthaler-Sipek: Die Herkunftskennzeichnung bei Eiern erfüllt alle Kriterien, aus meiner Sicht braucht es keine Nachbesserung. Eier mit dem rot-weiß-roten AMA-Gütesiegel stammen zu 100 Prozent aus Österreich. Das bedeutet, dass die Hennen hier schlüpfen, großgezogen werden und ihre Eier hier legen. Nur Eier der Güteklasse A aus Boden-, Freiland oder Biohaltung können das AMA-Gütesiegel tragen. Auf unserer Eierdatenbank kann man mit dem Code auf dem Ei prüfen, von welchem Bauernhof es stammt.

Seit Jahresbeginn leiten Sie die AMA-Marketing. Was ist Ihre Agenda, was planen Sie?

Mutenthaler-Sipek: Grundsätzlich haben wir einen gesetzlichen Auftrag. Persönlich möchte ich die AMA-Marketing zum Taktgeber der Land- und Lebensmittelwirtschaft weiterentwickeln. Das heißt, den Wert von qualitativen Lebensmitteln in den Mittelpunkt rücken. Vor 50 Jahren haben wir die Hälfte unseres Haushaltsbudgets für Lebensmittel ausgegeben. Jetzt sind es etwa 13 Prozent. Regionalität hat durch Corona einen starken Hype erlebt, die Themen Tierhaltung, Klimaschutz und Nachhaltigkeit werden immer entscheidender. Das ist eine Chance für unsere regionale kleinstrukturierte Landwirtschaft.

Das ist aber auch eine Frage der glaubwürdigen Kommunikation, oder?

Mutenthaler-Sipek: Natürlich. Marketing und Kommunikation ziehen sich durch die Wertschöpfungskette. Wir müssen den Endkunden ganz klar und vor allem mit realistischen Bildern zeigen, wie Fleisch, Milch, Eier, Gemüse und Co. in Österreich und in unseren Regionen hergestellt werden.

Wenn uns regionale Versorgungssicherheit, Tierwohl, Nachhaltigkeit und Bodenschutz wichtig sind, müssen wir auch bereit sein, den Preis dafür zu bezahlen. Christina Mutenthaler-Sipek, AMA-Marketing Geschäftsführerin

Viele Konsumenten greifen in Zeiten von Teuerung zur billigen „Bückware“. Landwirte kämpfen mit steigenden Kosten. Ist der Bio- und Regionaltrend nicht am Abklingen?

Mutenthaler-Sipek: Mit Corona wurde die Regionalität neu entdeckt, das wirkt bis heute. Jeder kämpft mit Preissteigerungen. Darum brauchen wir ein partnerschaftliches und faires Miteinander: Landwirte produzieren entsprechend den Anforderungen der Verarbeiter, die sich daran orientieren, was die Konsumenten nachfragen. Wenn uns regionale Versorgungssicherheit, Tierwohl, Nachhaltigkeit und Bodenschutz wichtig sind, müssen wir auch bereit sein, den Preis dafür zu bezahlen. Letztlich geht es auch um Wertschätzung gegenüber den Erzeugern. 83 Prozent sagen, dass ihnen beim Fleischeinkauf das Tierwohl wichtig ist. Gleichzeitig wissen wir, dass jeder dritte Euro für Aktionsware beim Fleisch ausgegeben wird. Das sind zwei Welten, die auseinanderklaffen.

Österreich ist Bio-Europameister. Ist hier nicht ein Plafond bei Bio-Anbauflächen und Warenangebot erreicht?

Mutenthaler-Sipek: Bei Bio haben wir aktuell eine kleine Delle wegen der Teuerungswelle drin, wenn man die Verkaufszahlen der letzten drei Jahre vergleicht. Aber wir haben sehr wohl einen positiven Aufwärtstrend seit 2019 und einen neuen Höchststand von 11,5 Prozent beim Marktanteil im Lebensmitteleinzelhandel. Ich bin überzeugt, dass Bio weiterwachsen wird.

Alle wünschen sich Qualität, Tierwohl und Co, aber wenige wollen dafür bezahlen. Ist das nicht das Problem?

Mutenthaler-Sipek: Ja, natürlich. Wir befinden uns beim Tierwohl nach wie vor in einer Nische. So ehrlich muss man sein. Im Schweinefleischbereich liegen wir zwischen 5 und 6 Prozent. Die Lösung kann nicht sein, mehr zu fordern und nicht bereit zu sein, mehr zu bezahlen. Um unsere Landwirtschaft nachhaltig zu erhalten, müssen unsere Landwirte von ihrem Einkommen leben können.

Konsumenten werden vom im Handel mit unzähligen Marken, Siegel und Logos rund um Bio- bzw. "naturnahe" Lebensmittel und Tierwohl konfrontiert. Foto: www.sapiensoup.com

Eine Vielzahl an Marken, Logos und Qualitätskennzeichen begegnen im Handel den Konsumenten. Sind diese Siegel für die AMA eine Konkurrenz?

Mutenthaler-Sipek: Handelsmarken beinhalten selbst oft das AMA-Gütesiegel. Diese handelseigenen Siegel sind keine Konkurrenz, weil es in Österreich nur zwei staatlich anerkannte Gütesiegel gibt: Das AMA-Gütesiegel und das AMA-Bio-Gütesiegel. Was es schon gibt und beim Konsumenten ankommt, ist ein Logodschungel. Da sehen wir unsere Aufgabe, den Konsumenten klar zu sagen, dass wir ein anerkanntes, unabhängiges Gütesiegel mit einer transparenten Qualitäts- und Herkunftssicherung sind.

Das heißt, die Zukunft des AMA-Gütesiegels ist gesichert?

Mutenthaler-Sipek: Ganz realistisch: Wie läuft ein normaler Einkauf ab? Man hat kaum Zeit, möchte sich an etwas orientieren können. Das sehe ich als große Zukunft für unsere Siegel. Die Menschen brauchen Orientierung und das AMA-Gütesiegel gibt das der breiten Masse. Das ist unser USP.

Der Preis ist letztlich der entscheidende Faktor, oder nicht?

Mutenthaler-Sipek: Der Preis spielt eine wichtige Rolle, keine Frage. Aber wir haben zu Corona-Zeiten bemerkt, dass viel mehr probiert und getestet wurde. Der Fleischkonsum ist gestiegen, auch von eher rückläufigen Fleischteilen. Damals war der Preis nicht das entscheidende Kriterium. Ein Produkt muss die Erwartungen erfüllen: Es muss schmecken, Qualität und Frische bieten. Der Preis allein hat noch nie jemanden zufriedengestellt.

Mitarbeit: Katrin Schinewitz

