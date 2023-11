„Bei der Wettbewerbsfähigkeit sind wir an einem Kipppunkt“

NÖN: Herr Salzer, Sie sind seit acht Jahren Präsident der Industriellenvereinigung Niederösterreich und werden Ende November Ihre Funktion zurücklegen. Wie sieht Ihre Bilanz aus?

Thomas Salzer: Ich habe über Bilanzen, außer Firmenbilanzen, was die Interessenvertretung betrifft, nie große Fragen gestellt. Ich glaube, dass in den acht Jahren enorm viel passiert ist und sich auch viel entwickelt hat, das positiv ist. Die letzten drei Jahre waren allerdings extrem herausfordernd. In Summe denke ich aber, dass die niederösterreichische Landespolitik heute besser versteht, wie wichtig der produzierende Sektor und die Industrie in Niederösterreich sind. Und das ist auch in der Bevölkerung angekommen. Wir haben in vielen Dingen etwas weitergebracht, sei es die Digitalisierungsinitiativen, in anderen Dingen sind wir noch nicht so weit, wo wir gerne sein wollten.

Wo wären Sie gerne weiter?

Salzer: Große Sorgen macht uns die Energiepolitik. Das ist etwas, das wir auch seitens der Industrie ein bisschen übersehen haben, dass es da zu so großen Einschnitten und einem Wandel kommt. Aber auch in der Bildungspolitik weisen wir schon lange darauf hin, dass sich etwas ändern muss — und auch da merken wir momentan kaum Verbesserungen, sondern sogar eine Verschlechterung der Situation. Da haben wir schon noch viel zu tun in Niederösterreich und auch in Europa, um langfristig als Industriestandort erfolgreich zu sein.

Wenn man von Industrie in Niederösterreich spricht, was kann man sich darunter vorstellen?

Salzer: Der größte gemeinsame Nenner ist, dass die Industrie in Niederösterreich sehr stark exportorientiert ist. Wir haben im Schnitt eine Exportquote von 50 Prozent, einzelne Unternehmen haben fast 100 Prozent. Und was Niederösterreich auch kennzeichnet, ist, dass etwa die Hälfte der Wertschöpfung energieintensiv ist. Das ist gerade jetzt im Hinblick auf die Frage der Wettbewerbsfähigkeit ein gravierendes Thema. Ansonsten zeichnet uns aus, dass wir einen sehr bunten Mix haben. Wir sind nicht so abhängig von einzelnen Marktsegmenten wie andere Bundesländer.

Ein wichtiger Pfeiler der Industrie in Niederösterreich ist die Metallindustrie. Wie beurteilen Sie die festgefahrene Situation in den Kollektivvertrags-Verhandlungen und wie zuversichtlich sind Sie, dass doch noch ein gemeinsamer Weg gefunden werden kann?

Salzer: Ich bin immer zuversichtlich, dass ein gemeinsamer Weg gefunden wird. Die Frage ist, wie lange dauert es? Die Problematik ist, dass es einige rechtliche Veränderungen im Steuerrecht gegeben hat, die für die Arbeitnehmer mehr Netto vom Brutto bringen, zum Beispiel durch die Abschaffung der kalten Progression. Die Gewerkschaft geht aber trotzdem immer noch davon aus, dass das Brutto prozentual um etwa den Wert der Inflation steigen muss. Wir sehen eigentlich die Notwendigkeit, dass den Menschen netto mehr übrigbleiben muss. Berücksichtigt man in den Verhandlungen das Ende der kalten Progression und die Direktzahlungen des Staates nicht, heißt das, dass die Betriebe direkt die Inflation ausgleichen müssten. Dann schüttet man unsere Wettbewerbsfähigkeit mit dem Bade aus.

Jetzt könnte man sagen, dass höhere Bezüge dazu führen, dass die Industrie im Kampf um Arbeitskräfte einen Vorteil gegenüber anderen Sektoren hat.

Salzer: Die Arbeitskräftesituation ist derzeit etwas besser, weil viele Unternehmen leider Personal abbauen müssen und sich von Leihpersonal entledigen. Aber mittelfristig wissen wir, dass in den nächsten Jahren an die dreihunderttausend Arbeitskräfte in Pension gehen und nicht mehr zur Verfügung stehen. Zugleich kommen viel weniger nach. Insofern ist die Fach- und Arbeitskräftesituation kritisch und wir brauchen da neue Potenziale. Auf der anderen Seite ist die Industrie ohnehin schon ein Sektor, der viel besser zahlt als die meisten anderen Sektoren. Und obwohl das so ist, haben wir immer noch einen Gender-Pay-Gap, weil viele junge Frauen leider nicht in Industrieberufe gehen, sondern immer noch in ganz traditionelle Frauenberufe gehen, wo die Einkommen viel niedriger sind.

Was ist notwendig, dass man mehr Frauen für die Industrie gewinnen kann?

Salzer: Man muss die Berührungsangst vor der Technik wegbekommen. Das geht, indem man, was ohnehin schon begonnen wird, in den Kindergärten anfängt und die Begeisterung für Technik, Physik und Chemie weckt. Das müsste sich danach dann bis in die höheren Schulen durchziehen. Wir haben zwar einen sehr schönen Fächerkanon dann in der Sekundarstufe 1 mit Physik, Chemie und so weiter — aber wir bräuchten ein Fach Naturwissenschaften, in dem man alles zusammenfasst. Das Fachwissen kann man ohnehin später erlernen.

Thomas Salzer (54) ist Inhaber und Geschäftsführer der Salzer-Gruppe mit Sitz in St. Pölten. Der Familienbetrieb mit Schwerpunkt Papierproduktion kann auf eine mehr als 200-jährige Geschichte zurückblicken. Bis Ende November ist er noch Präsident der Industriellenvereinigung Niederösterreich. Foto: IV NÖ/ Marius Höfinger

Fast jeder Industriebetrieb bildet selbst Lehrlinge aus. Was ist hier notwendig, damit die Lehre attraktiver wird?

Salzer: Ich glaube, ein Modell, das wir mehr bewerben müssen, ist die Lehre nach der Matura. Wenn man etwas später in die Lehre einsteigt, ist man etwas reifer und kann auch schneller die Lehrzeit abwickeln. Zugleich müssen wir schauen, dass mehr junge Leute aus dem Schulsystem kommen, die überhaupt in der Lage sind, eine Lehre zu absolvieren. Wir merken, dass immer mehr Jugendliche, die aus dem Pflichtschulsystem kommen, nicht in der Lage sind, eine Lehre zu absolvieren. Und da müssen die Alarmglocken läuten.

Woran scheitert es konkret?

Salzer: An den grundlegenden Sozialtechniken in Deutsch, Mathematik, logischem Denken. Das hat viel mit Sprachbarrieren zu tun, weil viele junge Leute aus anderen Kulturkreisen hierherkommen und nicht genügend gut Deutsch lernen. Sie schaffen aber trotzdem neun Jahre Schule, können aber nachher weder sinnerfassend lesen und schreiben noch rechnen noch logisch denken.

Die vergangenen drei Jahre waren sehr herausfordernd — Corona, Inflation, Lieferengpässe. Inwiefern hat das die Industrielandschaft in Niederösterreich nachhaltig verändert?

Salzer: Corona war ein irrsinniger Impact-Schock am Anfang. Die Industrie hat das aber sehr schnell gemeistert und wieder Fuß gefasst. Jetzt mit der Energiekrise erleben wir eine andere Situation. Die Energiepreise und der Nachfrageschock, den wir leider haben, führen dazu, dass in der Industrie die Situation sehr kritisch ist. Ich bin überzeugt, dass wir uns davon auch wieder erholen werden. Aber wir haben eine schleichende Deindustrialisierung im Hintergrund, die dafür sorgt, dass die Rahmenbedingungen bei uns immer schwieriger werden.

In Österreich im Speziellen oder global betrachtet?

Salzer: Das ist ein europäisches Problem. Wir versuchen, viele Dinge mit Bürokratie zu lösen. Österreich ist durch die Unsicherheit der Energieversorgung besonders betroffen. Wir versuchen sehr rasch systemische Wechsel zu machen, die 20 bis 30 Jahre brauchen. Das führt dazu, dass sich viele Unternehmen überlegen, ob es überhaupt noch einen Sinn macht, in Europa zu investieren.

Beim Energiethema haben Sie ja schon manche kontroversiellen Aussagen getätigt — beispielsweise zur Atomkraft oder zum Fracking. Glauben Sie wirklich, dass Atomkraft oder mehr Erdgas aus Österreich die Lösung wären?

Salzer: Österreich hatte aufgrund des russischen Gases sehr lange billige Energie gehabt, heißt es. Für mich ist das schwer nachvollziehbar, weil Energie in Österreich nie billig war. Wenn man in die Zukunft blickt, was ist wichtig? Wir brauchen keine billigen, aber preislich vernünftige, machbare, wettbewerbsfähige Energiequellen. Und wir brauchen vor allem die Sicherheit, dass es auch ausreichend Energie gibt. Wenn man jetzt weiß, und das sagt in dem Fall das Energieministerium selber, auch wenn wir alle Potenziale an Windkraft, Photovoltaik, Biomasse ausbauen, dass uns immer noch fast 30 Prozent Primärenergie fehlen, werden wir die irgendwoher bekommen müssen. Und da müssen wir uns die Frage stellen, wo soll das herkommen? Auf der anderen Seite wollen wir kein Gas verbrennen, weil es nicht CO2-neutral ist. Aus Russland darf es schon gar nicht kommen und unsere eigenen Gasfelder wollen wir auch nicht angreifen. Dann müssen wir darüber nachdenken, ob wir nicht zum Beispiel auf Atomkraft setzen könnten, um die Energieversorgung sicherzustellen.

Aber realistisch ist es nicht, dass Österreich ein Atomkraftwerk baut?

Salzer: Es gibt momentan keinen politischen Konsens dazu. Aber vielleicht ändert sich das einmal und ich glaube auch nicht, dass wir in Österreich riesige Atomkraftwerke hinstellen würden, sondern es gibt momentan weltweit sehr viel Forschung und sehr viel Neuentwicklungen in kleine, dezentrale Anlagen, die eben dann einspringen und versorgen können.

Die Wirtschaft klagt über die überbordende Bürokratie in Österreich. Wo müsste man Ihrer Meinung nach ansetzen?

Salzer: Da gibt es unterschiedliche Ebenen. Das eine ist das ganze Betriebsanlagenrecht. Versuchen Sie heute mal in einer Halle, wo ein Betrieb zugesperrt hat, etwas Neues zu machen. Das ist eine Herausforderung, da ist das Anlagenrecht und der ArbeitnehmerInnenschutz so überzogen, dass es Monate dauert, bis sie in einer Halle, wo bis vor einem Tag, bevor sie sie gekauft haben, produziert worden ist, wieder produzieren dürfen. Die zweite Ebene ist eine stark europäisch geprägte Ebene. Das sind die ganzen Berichtspflichten, die Non-financial Reporting Directive, wo seitens der Europäischen Union immer mehr Bürokratie zu bewältigen ist. Wenn wir das mit den USA vergleichen, dem Inflation Reduction Act, dann geht man dort sehr progressiv heran, versucht Unternehmen zu entlasten, gezielt zu investieren. In Europa wird unter dem Green Deal ganz viel Bürokratie verkauft und zusätzliche Lasten. Und das ist die falsche Herangehensweise.

Sie stimmen aber zu, dass ökologisch nachhaltiges Wirtschaften wichtiger werden wird. Wo sehen Sie hier noch Potenziale?

Salzer: Wir haben viele Potenziale, aber die Frage ist immer, ob man alles gesetzlich regeln muss oder ob es besser ist, Anreizsysteme zu schaffen? Es gibt gerade einen riesigen Themenblock, die europäische Verpackungsverordnung. Die soll dazu führen, dass es de facto kaum mehr Einwegverpackungen gibt. Wenn man sich das anschaut, wird das Stoffrecycling noch viel schwieriger — man darf kaum mehr Verpackungen auf den Weg bringen, die nachher perfekt recycelt werden können. Stattdessen muss man größere und schwerere Verpackungen machen, damit die nachher gewaschen und wiederverwendet werden können. Da muss man schon hinterfragen, ob die Bürokratie in Brüssel am richtigen Dampfer sitzt. Oder nehmen wir das Beispiel Gas. In vielen Ländern Europas denkt man darüber nach, direkt in Kraftwerken eine CO2-Abscheidung einzubauen. Das ist billiger als viele andere Lösungen, beispielsweise neue Kraftwerke oder das Verbrennen von Biomasse, das ja auch wieder CO2 emittiert. In Österreich ist das verboten.

Ein anderes Thema ist die Konjunktur, die sich eintrübt. Das Meinungsbarometer der IV zeigt, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer schon lange nicht mehr so pessimistisch waren. Was muss passieren, damit die Stimmung wieder besser wird?

Salzer: Österreich ist in einer Rezession. Die letzten Daten der Wirtschaftsforscher zeigen, dass das ganz stark aus der Industrie kommt. Die Ursache dafür ist, dass wir mit den hohen Kosten in vielen Märkten global nicht mehr wettbewerbsfähig sind. In Europa, wo unsere Hauptmärkte sind, wurden zudem viele Investitionen zurückgeschraubt. Und dann wurde nach Corona sehr viel auf Lager gelegt, was jetzt erst abgebaut wird. Die drei Dinge gleichzeitig führen dazu, dass es jetzt massiv runtergeht. Das wird sich wieder entspannen, die Rezession könnte aber schon noch einige Monate dauern.

Die Politik versucht gegenzusteuern. Sind die Maßnahmen ausreichend?

Salzer: Also kurzfristig wäre es notwendig, dass man Modelle wie Kurzarbeit oder auch einen Energiekostenzuschuss so gestaltet, dass das die Unternehmen wirklich nutzen können. Der Letztstand des Energiekostenzuschusses ist so, dass in der produzierenden Industrie man das de facto kaum anwenden kann.

Warum nicht?

Salzer: Weil man in den letzten Verhandlungen einen Passus eingebaut hat, dass man nur Energiekostenanteile, die man nicht schon durch Preiserhöhungen weitergegeben hat, gefördert bekommt. In einer Situation, wo die Kosten für Personal, Rohstoffe und Energie steigen, müssen Sie aber die Preise erhöhen. Das hat dazu geführt, dass viele Betriebe Aufträge verloren haben. Und jetzt im Nachhinein sagt die Politik: Pech gehabt, ihr habt Preise erhöht, darum bekommt ihr auch keine Unterstützung. Also ich glaube, solche Überbrückungsmaßnahmen wären jetzt wirklich notwendig, damit die Unternehmen die Mitarbeiter behalten. Und dann brauchen wir eine deutliche Entlastung im Steuersystem in Österreich. Wir müssen das Beschäftigen von Menschen billiger machen für die Betriebe. Das heißt nicht, dass die Menschen netto weniger kriegen, aber die Produktion muss insgesamt billiger werden, damit wir wettbewerbsfähig sind.

Die Forderung nach Senkung der Lohnnebenkosten gibt es ja schon seit Jahrzehnten. Ist jetzt der Punkt gekommen, wo die Zukunft des Standortes in Gefahr ist?

Salzer: Ich glaube, wir sind an einem Kipppunkt, was das Thema Wettbewerbsfähigkeit betrifft. Das ist auch die Schwierigkeit, wenn der Staat jetzt mit Förderungen in Richtung Konsum die Unternehmen unterstützt — dann ist das ein Strohfeuer, das die Inflation wieder anheizt. Die beste Hilfe ist, wenn wir die Wettbewerbsbedingungen so hinbekommen, dass die Unternehmen exportieren können. Dann investieren sie — und das ist der längste Konjunkturzyklus, den wir bekommen können.

Sehen Sie da bei der jetzigen Regierung im Bund entsprechende Bemühungen oder hoffen Sie einfach auf die nächste Regierung?

Salzer: Ich glaube, dass sich die jetzige Regierung sehr schwertut, Einigungen dabei zu finden, wie man das angeht. Ob was Besseres nachkommt, werden wir sehen.

Wie beurteilen Sie die Standortqualität in Niederösterreich?

Salzer: Niederösterreich hat in den letzten 30 Jahren einen Riesenschritt gemacht. Ich habe das Gefühl, dass wir uns in Niederösterreich schon ernsthaft mit Zukunftsthemen beschäftigen. Beispielsweise die Auseinandersetzung mit künstlicher Intelligenz und der Digitalisierung, wo das Land gemeinsam mit uns und der Wirtschaftskammer verschiedene Projekte startet, um die Betriebe „aware" zu machen und erste Projekte zu finanzieren, damit die Unternehmen leichter in die Umsetzung kommen. Diese Projekte sind wichtig für die Zukunft. Oder auch in der gesamten Verfahrensstruktur, was Anlagenrecht und so betrifft, hat sich in Niederösterreich viel getan. Da sind wir auf einem guten Weg in der digitalen Verwaltung. Da müsste man nur weitertun, das ist kein Prozess, der enden kann.

Wo sehen Sie da die Rolle eines Präsidenten der Industriellenvereinigung?

Salzer: Einerseits ist es wichtig, den Kontakt mit den politischen Meinungsführern zu haben, damit die Probleme und Themen der Industrie in der Politik bewusst sind. Andererseits ist wichtig, dass man das Ohr bei den Mitgliedern hat, um zu hören, was die wichtigen Themen sind. Und ich glaube, es zeichnet uns als Industriellenvereinigung aus, dass wir sehr langfristig denken. Uns geht es nicht darum, kurzfristig die Systeme zu optimieren, damit unsere Mitglieder mehr Geld verdienen oder erfolgreicher sind, sondern es geht uns darum, langfristig den Standort erfolgreich zu halten.

In den acht Jahren Ihrer Amtszeit, inwiefern haben sich da die Charakteristika der Probleme oder Herausforderungen verändert?

Salzer: Ich sag einmal, als Präsident einer Interessenvertretung sind die Herausforderungen ähnlich. Man muss mit den Politikern in Kontakt sein und die Probleme artikulieren. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man ein bisschen den Finger in die Wunde hält und zeigt, wo man wirklich was tun muss. Die Charakteristik der Probleme hat sich in den acht Jahren sehr geändert. Es geht jetzt nicht nur darum, dass wir in Niederösterreich an Schrauben drehen und Optimierungen machen, sondern es geht wirklich darum, wie wir in vereinter Kraft, die Länder gemeinsam mit dem Bund, dieses Land so weiterentwickeln, dass wir wettbewerbsfähig bleiben. Wenn wir hier nicht wettbewerbsfähig bleiben, wird der Industriestandort hier nicht langfristig weiter existieren. Dann sind 50 Prozent der österreichischen Wertschöpfung in Gefahr.

Sie haben selbst einen Traditionsbetrieb hier in St. Pölten. Wie sehen Sie hier die Perspektiven?

Salzer: Unsere Ursprünge als Familienunternehmen sind jetzt 225 Jahre in St. Pölten, der Standort selbst als Papierherstellung ist noch viel älter, über 440 Jahre alt. In so einer langen Zeit ändern sich die Anforderungen von Generation zu Generation massiv. Jede Generation muss neue Produkte entwickeln und neue Märkte entdecken, damit man mit neuen Produkten wieder erfolgreich ist. Momentan ist halt die Frage, wie es weitergeht. Sind wir als sehr kleines Unternehmen in einer sehr großen Branche nachhaltig wettbewerbsfähig und können wir hier mithalten?

Was sind die Schwerpunkte in St. Pölten?

Salzer: Wir haben drei direkte Schwerpunkte. Der eine ist Papierherstellung im Bereich Buchpapier und Lebensmittelverpackungen, der zweite sind EPS und EPP, also Formteile als Zulieferer für verschiedene Industrien, von Bau über Elektronik über Maschinenbau. Und der dritte Schwerpunkt sind technische Services für Industriebetriebe.

Jetzt ist bei Papier die Frage, wie lange es noch in dieser Form und Menge notwendig sein wird. Umgekehrt haben viele das Buch mit dem Aufkommen des E-Books schon totgesagt. Wie schätzen Sie da die Situation ein?

Salzer: Die Konkurrenz für das Buch ist nicht das E-Book, die Konkurrenz sind andere Produkte, die Zeit nehmen, wie Streaming-Plattformen und Online-Gaming-Plattformen. Das E-Book ist ein Nischensegment für Leute, die gerne lesen. Die Alternativprodukte sind schon eine sehr ernstzunehmende Konkurrenz und man merkt, dass sich der Buchmarkt insgesamt nur seitwärts entwickelt und nicht wächst. Darum müssen wir in diesem Segment stärker auf Verpackungspapiere setzen. Das ist ein Wachstumsmarkt, aber steht halt auch unter großem Fragezeichen, wenn man an diese EU-Verpackungsverordnung denkt.

Ihre Funktion als IV-Präsident läuft Ende November aus. Was sind Ihre Pläne für die Zukunft?

Salzer: Die Funktion endet Ende November, aufgrund der IV-Statuten kann man nach zwei Amtsperioden nicht wieder kandidieren. Ich habe aber noch eine Funktion in der Wirtschaftskammer, in der ich aktiv bleibe. Ich bleibe auch im Bundesvorstand der Industriellenvereinigung sicher noch aktiv. Ich möchte mich jetzt vor allem ein bisschen stärker auf mein eigenes Unternehmen konzentrieren, weil auch wir nicht verschont sind, von den Unbillen des Marktes. Und daher muss man auch entgegensteuern und schauen, wie man das Schiff fest am Ruder hält.