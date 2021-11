Bürgermeisterin Lisbeth Kern: „Ewig kann ich es nicht machen“

NÖN: Als Sie im Jahr 1996 Bürgermeisterin wurden, gab es in ganz Österreich nur 20 Bürgermeisterinnen. Sie haben einmal gesagt, Sie waren damals die Außerirdische unter den Bürgermeistern. Wie hat sich dies geäußert?

Lisbeth Kern: Zu Beginn bin ich schon ein bisschen skeptisch beäugt worden. Das war auch aus der Bevölkerung zu spüren. Eine damals 90-jährige Dame hat zu mir zwar gesagt, dass es schön ist, dass ich es machen will, aber ich werde mich bei diesem Männerhaufen nie durchsetzen. Ich habe aber meine Frau gestanden, und bei den Bürgermeisterkollegen hatte ich nie das Gefühl, dass sie mich anders behandeln, nur weil ich eine Frau bin, und ich habe mich in diesen Runden schnell wohlgefühlt.

Wie sind Sie mit der Skepsis aus der Bevölkerung umgegangen?

Kern: Bei einigen Bürgern habe ich natürlich gemerkt, dass die mir diese Aufgabe nicht zutrauen. Die Situation hat aber nicht lange gedauert, und ich bin relativ bald von allen Seiten akzeptiert worden.

Warum wollten Sie damals überhaupt Bürgermeisterin werden?

Kern: Heute bin ich 40 Jahre im Gemeinderat. Damals, als ich gefragt wurde, ob ich Gemeinderätin werden möchte, war mein Sohn drei Jahre, und es war für mich als berufstätige Mutter auch eine Zeitfrage. Man hat mir damals gesagt, es sei nicht so zeitintensiv, viermal zu einer Gemeinderatssitzung zu gehen, und mehr Arbeit erwarte mich nicht. Da mein Vater 25 Jahre lang Bürgermeister war, war Gemeindepolitik bei uns zuhause immer Thema. Ich bin damit aufgewachsen, und es hat mich immer interessiert. Deshalb habe ich das Gemeinderatsmandat vor 40 Jahren angenommen, und die Funktion ist über die Jahre gewachsen.

Vom Gemeinderat zur Bürgermeisterin ist es aber ein langer Weg. Wie kam es zum Sprung an die Gemeindespitze?

Kern: Ich war im Brotberuf Bezirksstellenleiterin bei der Gebietskrankenkasse, übrigens auch die erste Frau in dieser Position. Ich habe mir gesagt, warum soll eine Frau nicht auch Bürgermeisterin sein können, und das Amt angenommen.

Hatten Sie zu Beginn das Gefühl, dass Sie bei Ihren Themen am Anfang noch mehr Ihre Frau stehen mussten?

Kern: Nein, eigentlich nicht. Mein damaliger Vizebürgermeister war auch Amtsleiter. Da ich untertags berufstätig war, hat er oft den Frust der Bürger abbekommen. Am Abend, als ich dann im Amt war, war der Frust dann schon gedämpfter. Ich hatte auch den Eindruck, dass man einer Frau aber auch anders gegenübertritt und diese verbal nicht frontal angreift. Bei uns weiß man, mit mir kann man über alles diskutieren. Ich verspreche nichts, was ich nicht auch halten kann.

Das Bürgermeister-Amt ist nach wie vor sehr männerlastig. Warum wagen immer noch wenige Frauen diesen Schritt?

Kern: In erster Linie muss es eine Frau wirklich wollen. Zeitlich ist es schon sehr schwer zu timen. Heute ist der Zeitaufwand ein ganz anderer als noch vor 25 Jahren. Jetzt wäre es nicht mehr möglich, daneben zu arbeiten. Und da sind wir beim Problem. Wenn man vorne steht, muss man mitanpacken und nicht nur delegieren. Dafür fehlt Frauen aber oftmals die Zeit.

Welche Anreize braucht es für mehr Frauen in der Politik?

Kern: Es gehört weiter stark am Frauenbild gearbeitet. Und, es braucht die Unterstützung der Männer. Vielerorts gilt immer noch die Frau als Familienmanagerin. Wenn mich mein Mann nicht so unterstützt hätte, hätte ich weder Gemeinderätin noch Bürgermeisterin werden können. In erster Linie ist man immer Mutter, und man kämpft mit schlechtem Gewissen, wenn man am Abend eine Sitzung hat. Kann man sich aber auf seinen Partner verlassen und weiß, er bringt das Kind am Abend gut ins Bett, ist man beruhigter.

Wie hat sich das Bürgermeister-Amt in 25 Jahren verändert?

Kern: Der Papierkram und die Verantwortung sind mehr geworden. Ein Beispiel: Seit mehr als 70 Jahren gib es entlang der Erlauf einen Wanderweg, der immer vom Fremdenverkehrsverein gepflegt wurde. Vor einigen Jahren ist jemand draufgekommen, dass dieser durch öffentliches Wassergut führt. Plötzlich ging es mit Verträgen und Haftungsfragen los. Plötzlich stehst du als Bürgermeister mit einem Fuß im Kriminal. Hier muss etwas passieren und die Rechtslage auf andere Beine gestellt werden. Was kann ein Bürgermeister dafür, wenn im Sturm jemand in der Au herumläuft und ihm ein Ast auf den Kopf fällt?

Für Sie ein Grund, warum es derzeit generell schwierig ist, Nachfolger für das Amt des Bürgermeisters zu finden?

Kern: Nein, man weiß ja nicht alles, was auf einen zukommt. Würde man alles wissen, würde es eh keiner machen (lacht). Die Schwierigkeit bei der Nachfolgersuche ist der Zeitfaktor. Von der Entschädigung in einer kleinen Gemeinde wie Petzenkirchen kann man nicht leben. Hier gehört angesetzt, damit auch junge Menschen vermehrt den Weg in die Gemeindepolitik finden.

Sie sind die längstdienende Bürgermeisterin in Österreich. Wie schafft man es, jeden Tag aufzustehen und sich neu zu motivieren?

Kern: In 25 Jahren hast du vom Kindergarten- bis Volksschul- und Friedhofsumbau alles durch. Damit man die Motivation nicht verliert, braucht es ein gutes Team, wo man sich versteht. Ich kann mich auf mein Team verlassen, und es gibt keine Haxlbeißerei. Aber ja, natürlich gibt es auch Tage, wo man sich denkt, warum tue ich mir in meinem Alter das überhaupt noch an. Aber es macht mir noch Spaß, und die Familie sowie mein Partner unterstützen mich.

Ihr erstes Projekt war ein Rückhaltebecken. Danach gab es sicherlich steinigerer Projekte. Was bleibt im Rückblick in Erinnerung?

Kern: Das Rückhaltebecken war damals eine gute und wichtige Entscheidung, die sich erst beim Hochwasser im Sommer abermals bestätigt hat. Die größte Herausforderung war aber sicherlich der Bau des neuen Gemeindezentrums. Wir haben fünf Jahre geplant und diskutiert, und ich musste Politik und Bevölkerung überzeugen, dass ein Neubau besser ist als die Einmietung im nicht-barrierefreien und denkmalgeschützten Schloss. Mir war es immer wichtig, dass das Gemeindeamt in Eigentum der Gemeinde ist. Heute sind damit alle zufrieden.

In 25 Jahren trifft man unzählige Menschen. Wie verändert das im zwischenmenschlichen Bereich?

Kern: Mit der Zeit bekommt man einen gewissen Abstand und nimmt sich nicht alles zu Herzen. Am Anfang hast du natürlich eine gewisse Scheu bei manchen Dingen und denkst länger darüber nach. Es kommt eine gewisse Routine und bereitet jetzt weniger schlaflose Nächte. Irgendwann hat man im Blick, was wichtig ist.

Jetzt sind Sie 65 Jahre, bei der nächsten Gemeinderatswahl wären Sie 69. Werden Sie nochmals antreten?

Kern: Wenn sich ein Nachfolger findet, übergebe ich gerne. Meinen Siebziger will ich nicht als Bürgermeisterin feiern. Die Nachfolgefrage ist noch offen, und wir müssen das noch im Detail besprechen. Würden mögliche Nachfolgerinnen oder Nachfolger schon Schlange stehen, würde ich aufhören. Aber so mache ich noch ein bisschen weiter. Aber: Ewig kann man es nicht machen.