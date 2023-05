„Die Identitäts-Frage nimmt stark zu“

NÖN: Ihr neues Buch „Das Mann-Frau-Geheimnis“ mahnt zu mehr Vernunft in der aktuellen Gender-Debatte. Sie befassen sich darin mit den hormonellen Unterschieden zwischen Mann und Frau und skizzieren, warum die Evolution letztlich in der Zweigeschlechtlichkeit gemündet hat. Was regt sie an der aktuellen Debatte um Geschlechteridentität so auf?

Johannes Huber: Dass das Frausein mehr oder weniger diminuiert wird. Als Gynäkologe sieht man das Wunderwerk Frau jeden Tag. Die Erfindung zweier Geschlechter ist ein Meisterwerk der Evolution. Und wenn man das am weiblichen Körper studieren kann – ein Lebewesen schafft ein anderes Lebewesen in seinem eigenen Körper, daran hat die Evolution 350 Millionen Jahre gearbeitet - und dann kommen manche und sagen: Wir werden das in zehn Minuten am Standesamt ändern. Diese Kaltblütigkeit hat der Geburtshelfer und Gynäkologe nicht. Deshalb war die Intention, dass ich über das Wunderwerk Frau in das Buch einsteige und argumentiere, dass wir das nicht abschaffen können. Wir können nicht sagen, es gibt nicht mehr die Muttermilch, das ist jetzt die Menschenmilch. Uns Gynäkologen regt das auch deshalb auf, weil wir seit Jahrzehnten versuchen, eine frauenspezifische Medizin zu etablieren.

Der Unterschied zwischen Mann und Frau liegt tief in der Humanbiologie verborgen und lässt sich nicht durch hitzig geführte Transgenderdebatten schönreden oder vom Faktentisch wischen, schreiben Sie. Wird denn die Debatte so heftig geführt?

Huber: In Österreich vielleicht noch nicht, aber in Feuilletons über Großbritannien oder die Vereinigten Staaten wird berichtet, dass WissenschaftlerInnen, die von den zwei Geschlechtern reden, der Auftritt in Hörsälen verweigert wird, dass Schreiorgien ihre Vorträge stören. Die Intoleranz, die sich da entwickelt, muss man thematisieren. Denn die Wissenschaft hat die Freiheit über alles reden zu dürfen. Und wenn ein Wissenschaftler sagt, für mich gibt es zwei Geschlechter und die anderen sind Mischformen, denn von der Natur sind nur zwei konzipiert, und er wird deswegen einer Inquisition zugeführt, dann haben wir Angst, dass wir irgendwann vielleicht nicht einmal mehr Hypothesen formulieren dürfen.

Sie setzen sich gegen eine zu frühe Sexualisierung von Kindern ein. Als eine der letzten Politikerinnen hat sich die damalige Ministerin Gabriele Heinisch-Hosek 2014 des Themas angenommen und wollte die Sexualerziehung vom Kindergarten an reformieren. Geworden ist daraus nichts. Aber das Thema nicht zu behandeln bringt doch auch nichts, oder? Wie soll man es angehen?

Huber: Das Gehirn des Menschen entwickelt sich ungefähr bis zum 16. Lebensjahr und man kann diese Entwicklung sehr gut am Interesse für bestimmte Themen ablesen. Und wenn Kinder nach etwas fragen, dann soll man sie aufklären. Wenn Sie das kindliche Gehirn zu früh mit etwas belasten, kennt es sich nicht aus. Man soll also warten, bis Kinder Interesse an einem Thema zeigen, bis sie zu fragen beginnen – das ist von der Hirnentwicklung der richtige Zeitpunkt.

Kinder und Jugendliche sollte man aus der Genderdiskussion heraushalten, sagen Sie – denn Entscheidungen, die den Rest ihres Lebens betreffen, könnten sie noch gar nicht treffen. Und sie sprechen sich vehement gegen hormonelle Pubertätsblocker, die die Ausbildung sekundärer Geschlechtsmerkmale bremsen, aus. Aber sind junge Menschen nicht längst in der Debatte? Etwa dann, wenn Stars wie Jennifer Lopez eigene Kinder als non-binär outen?

Huber: Die Identitäts-Frage – welches Geschlecht bin ich? - nimmt stark zu, das merkt man. Das genannte Testimonial regt einerseits Emotionen an, verengt andererseits den sachlichen Blick auf viele andere Aspekte und erinnert mich an eine frühere Diskussion: Eine Frau bekommt Brustkrebs, sie hat zufällig auch Hormone genommen, und dann schließt man daraus: Hormone erzeugen Krebs. Da wird an einem konkreten Fall ein emotionales Problem hochstilisiert und die Naturwissenschaft kann gar nicht mehr anders als zu sagen: Ja, das ist ein Problem. Im konkreten Fall ist das auch so und dem Kind muss man natürlich helfen. Aber was in der Folge daraus entsteht, nämlich eine lebenslange Hormoneinnahme und vieles andere wird in diesem Augenblick vergessen.

Sie haben vor 25 Jahren am AKH in Wien die damals erste Ambulanz für transsexuelle und Transgender-Menschen in Österreich gegründet. Was war da Ihr Ansatz?

Huber: Ich habe die Ambulanz gegründet, weil es ja auch schon damals Menschen gegeben hat, die mit ihrer Geschlechts-Identität nicht zu Rande gekommen sind. Und weil ich auf dem Standpunkt stehe: Da muss man helfen. Allerdings unter Einhaltung der Sicherheitskautelen (Cautela = Vorsichtsmaßregel). Und eine, die wir damals hatten und die noch immer gilt, ist, dass man die Pubertät beendet haben muss, bevor man einen Eingriff setzt. Dass man Psychologen und Psychotherapeuten mit heranzieht, um zu sehen, ob eine Geschlechtsanpassung ein dauerhafter Wunsch ist oder etwas, wovon man sich kurzfristig eine Erleichterung seiner Probleme verspricht. So einen Prozess muss man begleiten und das haben wir gemacht. Wenn ein Mensch sich dem anderen Geschlecht zugehörig fühlt, muss man etwas tun. Aber man darf nicht schaden. Darum bin ich gegen Pubertätsblocker: Es fehlen Langzeitstudien und es ist gar nicht absehbar, was die alles auslösen.

Sie schreiben, dass die genetischen Unterschiede zwischen Mann und Frau so massiv sind, dass es für eine Transformation in Richtung Wunschgeschlecht mehr bedarf, als den Penis oder die Brust abzuschneiden, Hormone zu substituieren, und alles wird gut. Dabei erteilen Sie dem Wunsch nach einer Geschlechtsveränderung ja nicht grundsätzlich eine Absage.

Huber: Nein, natürlich nicht, sonst hätte ich ja die Ambulanz nicht gegründet. Es gab und gibt dort auch chirurgische Eingriffe, es gibt hormonelle Eingriffe – aber das zu einem Zeitpunkt, an dem man davon ausgehen kann, dass es der irreversible Wunsch der Betroffenen ist. Man weiß von Beispielen aus England, dass, wenn man eine Anpassung zu früh macht, die Unzufriedenheit groß sein kann, das geht manchmal bis zum Suizid. Also wenn der Wunsch nach einer Geschlechteranpassung irreversibel ist, dann soll man es machen. Aber nicht zu einem Zeitpunkt, wo sich das noch ändern kann.

Der Prozess einer Geschlechtsumwandlung ist ja ohnehin ein sehr langwieriger.

Huber: In Österreich. In England können Sie das sofort machen.

„Transgender-Diskussionen sind nichts anderes als Trends in einer Zeit der Unwägbarkeit“, schreiben Sie. Mit solchen Aussagen ziehen Sie sich wahrscheinlich einigen Unmut zu. Erwarten Sie Diskussionen? Werden Sie sich denen stellen?

Huber: Natürlich wird manchen aufstoßen, dass ich mich da einmische. Aber nachdem ich diese Ambulanz gegründet habe und auch als Gynäkologe, als der ich ein Anwalt des weiblichen Geschlechts bin, habe ich den Auftrag, das zu machen. Und ja, ich würde mich der Diskussion stellen. Was glauben Sie, wie es bei der Frage, ob es für einen Wissenschaftler legitim ist, an den lieben Gott zu glauben, umgegangen ist. Wenn man 30 Jahre im AKH gearbeitet hat, ist man einiges gewohnt (lacht).

Welchen Einfluss haben Ihrer Ansicht nach die Sozialen Medien in der Genderdiskussion?

Huber: Dazu kann ich aus meiner persönlichen Erfahrung Folgendes beisteuern: Es gibt eine deutsche Firma, die pflanzliche Mittel gegen Herzerkrankungen vertreibt. Und diese Firma hat in den Sozialen Medien ein Foto von mir gefunden und mittels KI haben sie ein Interview zusammengebaut. Ich bin also in den Sozialen Medien zu sehen, wie ich in einem Interview, das ich nie gegeben habe, für dieses Schmarrn-Mittel Werbung mache. Und das ist schon ein Zeichen, wohin diese Medien, kombiniert mit KI, gehen können. Und welche große Gefahr das letztlich für die Demokratie bedeutet. Ob der Huber zu diesem Mittel etwas sagt, ist völlig nebensächlich, aber vor einer Wahl kann das desaströs sein, wenn ich da zum Beispiel meinen politischen Feind halbnackt in der Sauna auftreten lasse.

Bevor Sie Mediziner wurden, waren sie bereits promovierter Theologe. Wie stark beeinflussen sich beide Bereiche?

Huber: Als ich noch im Spital gearbeitet habe, hatte ich fast täglich mit schweren Fällen, die auch tödlich enden, zu tun. Und man muss mit den Menschen reden, mit den Angehörigen reden. Die Theologie hat mit der Endlichkeit unsers Daseins, das ja Hauptobjekt der Medizin ist, sehr viel zu tun. Insofern habe ich das nie als Gegensatz empfunden. Aber ich bin natürlich viel geohrfeigt worden. Man hat mir vorgeworfen, ich missbrauche meine naturwissenschaftliche Publikations-Kompetenz dafür, dass ich mich für den lieben Gott starkmache.

Sie wurden in Bruck/Leitha geboren und sind in Hollabrunn zur Schule gegangen. Wie stark ist Ihr NÖ-Bezug heute noch?

Huber: Wenn ich nicht in Hollabrunn in der Schule gewesen wäre und mich der damalige Religionsprofessor nicht vor einem Rausschmiss bewahrt hätte – ich war nicht schlecht in der Schule, aber schlimm in meinem Benehmen –, dann hätte ich wahrscheinlich diese Karriere nicht gemacht.