Dietmar Fahrafellner: „Es war jeder Bezirk im Einsatz“

NÖN: Seit über einer Woche kämpfen die Feuerwehren in Hirschwang an der Rax gegen den Waldbrand. Gibt es schon Einschätzungen, wann „Brand Aus“ gegeben werden kann?

Dietmar Fahrafellner: Die Polizeihubschrauber haben in den letzten Nächten komplette Aufnahmen vom Berg mit Wärmebildkameras gemacht, weil die Glutnester im Boden nicht mehr mit freiem Auge erkennbar waren. Zu Wochenbeginn konnten die Glutnester von rund 1.200 auf circa 600 sukzessive reduziert werden. Deshalb haben wir bereits Einsatzkräfte zurücknehmen können. Am Dienstag wurden von Innenminister Karl Nehammer auch die Löschflugzeuge verabschiedet. Wir hoffen weiter auf Unterstützung durch den Regen, dann könnten wir mit etwas Glück noch in dieser Woche „Brand Aus“ geben.

Was waren bzw. sind die größten Herausforderungen bei dem Einsatz?

Fahrafellner: Besonders herausfordernd ist das extreme Alpingelände. Das ist vergleichbar mit den Tiroler Hochalpen. Teilweise wurden wir von der Bergrettung abgeseilt, um die Glutnester zu löschen. Ebenso waren die Temperaturunterschiede (Anm.: vom Brand zur kalten Löschung) ein Problem. Dadurch ist immer wieder auch Kalkstein abgebrochen. Wir haben dadurch auch zwei verletzte Einsatzkräfte zu beklagen. Aber ohne Einsatz am Boden, also nur mit den Löschflügen, hätten wir das Feuer nicht in den Griff bekommen.

Erstmals wurden beim Einsatz auf der Rax auch Löschflugzeuge eingesetzt. Land NÖ

Wie viele Wehren aus Niederösterreich waren auf der Rax im Einsatz?

Fahrafellner: Insgesamt waren ungefähr 4.000 Kameraden im Einsatz. Dabei war jeder Bezirk aus Niederösterreich mit zumindest einem Katastrophenhilfszug dabei. Schließlich ist es wichtig, dass wir nicht nur bei Übungen, sondern auch im Ernstfall alle Kräfte aktivieren, um weiter Erfahrungen zu sammeln. Zudem haben uns Spezialkräfte aus Salzburg, Oberösterreich und der Steiermark sowie die Löschhubschrauber und die Löschflugzeuge unterstützt.

Wie hat das Zusammenspiel der Kräfte funktioniert?

Fahrafellner: Exzellent. Wir haben mehrere Einsatzbereiche gehabt, weil wir für die Hubschrauber vier Landeplätze gebraucht haben.

Waren Sie auf solche Einsätze überhaupt vorbereitet?

Fahrafellner: Ja. Wir waren grundsätzlich schon gut vorbereitet, weil wir bereits vor Jahren damit begonnen haben, in die Mannschaft und in das Gerät zu investieren. Es benötigt zum Beispiel auch eine spezielle Ausrüstung wie ein leichtes Waldbrandgewand, weil die Kameraden in dem unwegsamen Gelände sonst sehr rasch ermüden würden.

Haben Sie schon damit gerechnet, dass es aufgrund der Klimaveränderung und der zunehmenden Trockenheit zu vermehrten Waldbränden kommt?

Fahrafellner: Wir haben vor drei Jahren den „Sonderdienst Waldbrand“ in Niederösterreich für genau solche Einsätze gegründet. Damals war die Annahme, dass uns solche Situationen aufgrund der Klimaveränderung in zehn Jahren treffen werden. Dass es so schnell geht, dachten wir nicht. Aber wie man sieht, wird das in den nächsten Jahren mehr werden.

Alle Beobachter haben vor diesem Einsatz den Hut gezogen. Wir brauchen uns europaweit sicher nicht verstecken. NÖ Landesfeuerwehr-Kommandant Dietmar Fahrafellner

Wie weit ist die Umsetzung des „Sonderdienstes Waldbrand“ schon abgeschlossen?

Fahrafellner: Grundsätzlich sind wir noch mitten in den Vorbereitungen. Wir wollen insgesamt 400 Leute für solche Einsätze speziell ausbilden. Aktuell haben wir 250 ausgebildet.

Gibt es direkte Lehren, die Sie aus dem Einsatz auf der Rax gezogen haben?

Fahrafellner: Wir haben gesehen, dass wir im Großen und Ganzen sehr gut aufgestellt sind. Die Ausbildung und die Ausrüstung haben sich bewährt. Neue Erfahrungen haben wir vor allem im Flugdienst gewonnen, weil wir so viele Luftfahrzeuge wie hier überhaupt noch nicht koordinieren mussten. Zudem war es überhaupt der erste Einsatz von Löschflugzeugen in Österreich. Ein großer Dank geht an das Bundesheer und die Polizei für die extrem gute Zusammenarbeit. Alle Beobachter haben vor diesem Einsatz den Hut gezogen. Wir brauchen uns europaweit sicher nicht verstecken.

Gibt es schon nähere Informationen zur Brandursache?

Fahrafellner: Nein, das sind bislang nur Spekulationen. Laut Polizei wird in Richtung Fremdeinwirkung, eventuell durch ein Lagerfeuer, ermittelt. Das sind aber Vermutungen.

Die Bevölkerung hat den Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr eine sehr große Welle der Dankbarkeit entgegengebracht. Gibt das Ihren Leuten wieder eine zusätzliche Motivation für die nächsten großen Herausforderungen?

Fahrafellner: Selbstverständlich. Nach der schweren Zeit während der Corona-Pandemie brauchen wir diese Motivation auch dringend. Es war sehr schön zu sehen, wie uns die Kinder gemalte Bilder gebracht haben. Wir wurden mit Mehlspeisen versorgt, und am Sportplatz hat die Bevölkerung sogar ein übergroßes Danke in Buchstaben gelegt. Das haben wir bisher oft nur im Ausland erlebt, weil das im Inland alles bereits so selbstverständlich geworden ist.

Wie stolz sind Sie auf Ihre Truppe? Immerhin werden diese fordernden Einsätze von lauter Freiwilligen bewältigt.

Fahrafellner: Ich bin extrem stolz. Das gibt es auf der ganzen Welt nicht, dass solche Einsätze ausschließlich von freiwilligen Helfern gestemmt werden. Das gibt es nur bei uns.