„Eine Hochzeit kostet schon 35.000 Euro“

NÖN: Herr Weidinger, Sie sind gebürtiger Niederösterreicher und führen mittlerweile seit über 20 Jahren Ihre eigene Eventagentur mit den Standorten Eisenstadt und Graz. Wie sind Sie in der Hochzeits- bzw. Eventbranche gelandet? Wie wird man Hochzeitsplaner?

Josef Weidinger: Ursprünglich habe ich in der Gastronomie begonnen. Meine Eltern hatten einen gastronomischen Betrieb in Niederösterreich und als ältester Sohn hätte ich diesen übernehmen sollen. Ich bin dann allerdings mit 21 Jahren Geschäftsführer vom Weingut Berghof des Stiftes Melk geworden, war danach in der Hotellerie und dann Geschäftsführer für Stadtmarketing und Tourismus in Eisenstadt. Vor über 20 Jahren habe ich schließlich meine eigene Eventagentur gegründet. Bei all meinen beruflichen Stationen, bereits seit ich 21 bin, habe ich Hochzeiten organisiert und geplant.

Vor circa 15 Jahren haben Sie die Ausbildung zum Wedding Planner am WIFI NÖ ins Leben gerufen. Wie kam es dazu und was sind die Schwerpunkte der Ausbildung?

Weidinger: Ich habe 2005 mein Buch „Heiraten von A bis Z“ herausgegeben und das war eigentlich eine Anleitung zum selber heiraten. Da habe ich mir überlegt, eigentlich wäre es eine gute Idee, eine derartige Anleitung auch in einen Lehrgang zu packen. Ich habe dann den Lehrgang für das WIFI NÖ konzipiert. Mittlerweile ist der Lehrgang zum Wedding Planner österreichweit gleich. Nur in Niederösterreich sind wir vor einigen Jahren einen Schritt weiter gegangen. Dort bieten wir nicht nur den Österreich-Standard Wedding Planner an, sondern einen Lehrgang zum „Wedding und Event Planner“. Dieser soll die Chancen für potenzielle Selbstständige am Markt erhöhen. Die Ausbildung widmet sich dem Organisatorischen rund um Kirche und Standesamt sowie Hochzeits-, Projekt- und Konfliktmanagement, Inszenierung, aber auch Marketing und Recht. Im Rahmen der Ausbildung besuchen wir beispielsweise auch Dienstleister, wie Fotografen, Locationbetreiber oder Trauredner, um Tipps zur richtigen Zusammenarbeit geben zu können.

Wie schließen die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer ihre Ausbildung ab?

Weidinger: Bei der Prüfung muss eine gesamte Hochzeit konzipiert, geplant und dann auch präsentiert werden. Das sind zwar größtenteils fiktive Hochzeiten, aber wir haben immer wieder Teilnehmerinnen dabei, die dann im Rahmen der Abschlussprüfung die Hochzeit ihrer Schwester oder einer Freundin organisieren. Ich rate allerdings eher davon ab, die Prüfung mit einem tatsächlichen Brautpaar zu machen, weil man sich das Leben mit so einem absoluten Kaltstart oft selber schwer macht.

Apropos schwer machen: Was war Ihre schlimmste Hochzeitserfahrung?

Weidinger: Ich musste einmal einem Brautpaar erklären, dass sie ihre Hochzeit nicht am geplanten Ort und zur geplanten Zeit abhalten können, obwohl der Termin schon fix eingetragen war und sie einen Vertrag abgeschlossen hatten. Aufgrund einer TV-Aufzeichnung einer Ballettaufführung war die Location für zwei Wochen gesperrt, darunter auch an dem Tag, an dem ihre Hochzeit geplant war. Die Braut hat nach meinem Anruf schreiend das Telefon fallen lassen und ich habe böse Anrufe von Brautvater, Bürgermeister und anderen politischen Vertretern bekommen, die mir alle erklärt haben, dass ich das Letzte auf der Welt bin. Nach zahlreichen Versuchen habe ich dann den Regisseur, der gerade in Kroatien segeln war, erreicht. Er hat mir das Zeitfenster von einer Stunde für die Trauung zugesichert, wenn ich ausreichend Leute zum Auf-, Ab- und Umbauen habe. Wir haben es dann tatsächlich geschafft, die Trauung an diesem Tag und Ort abzuhalten. Als Höhepunkt hat die Prima Ballerina der Fernsehaufzeichnung für das Brautpaar getanzt.

Also eine positive und negative Erfahrung gleichzeitig.

Weidinger: Genau. Schön ist es dann, wenn du versuchst magische Momente zu inszenieren und es funktioniert. Auch wenn es nur eine kurze, standesamtliche Trauung ist, kann man diese Momente finden. Und genau solche Momente über den gesamten Hochzeitstag umzusetzen, das ist eine der Aufgaben eines guten Wedding Planners.

Die Menschen haben vor 20 Jahren auch ohne inszenierte Momente von Hochzeitsplanerinnen und -planern geheiratet. Nach der kirchlichen Hochzeit ist man ins Dorfgasthaus gegangen und hat dort gefeiert. Jetzt gibt es eine regelrechte Hochzeitsindustrie. Was hat sich geändert?

Weidinger: Vor 25 Jahren hat es auch schon schöne Plätze zum Heiraten gegeben, aber es hat sich dennoch viel verändert. Die Menschen heiraten später. Vor 25 Jahren war das Durchschnittsheiratsalter bei Frauen 19 bis 20, beim Mann 20 bis 21. Heute liegt es bei der Frau bei knapp 29, beim Mann bei 30 bis 31. Das heißt, die Menschen heiraten später und können sich das auch, ohne zwingend von der Familie abhängig zu sein, leisten. Die Vielfalt an Möglichkeiten ist in den letzten Jahrzehnten stark gestiegen. Gleichzeitig ist die Anzahl derer, die kirchlich heiraten, stark gesunken. Seit der Pandemie gibt es sogar noch mehr Vielfalt. Manche heiraten jetzt kleiner, manche heiraten wiederum bewusst groß. Auch bei den Stilen. Man versucht zwar immer wieder, bestimmte Trends herbeizureden, in Wirklichkeit gibt es aber alles. Also ob das Boho ist, Boho Glam, Boho Chique, Gypsy, Vintage oder die Mischungen dazu.

Also gibt es derzeit keine Trends, die man explizit hervorheben kann?

Weidinger: Also der Trend ist, dass es alles gibt. Die Leute mischen es quer durch. Es gibt den Trend ins Freie hinauszugehen, den Trend der Individualität, aber auch „Green-Wedding“ und Nachhaltigkeit werden immer mehr zum Thema. Will ich nicht traditionell am Standesamt und in der Kirche heiraten, erledige ich etwa das rechtliche zu zweit und mache dann eine freie Trauung. Diese freien Trauungen boomen seit einigen Jahren immer stärker. Sie gehören keiner Konfession an und haben keinerlei Rechtsgültigkeit, weisen aber dennoch viele Merkmale einer klassischen Trauung auf. Es gibt also einen Drang nach Individualität und gleichzeitig den Wunsch nach Struktur.

Und wie wird speziell in Niederösterreich geheiratet?

Weidinger: Aufgrund der Größe des Bundeslandes hat man in NÖ viele Möglichkeiten. Auf der einen Seite hat man wunderschöne Schlösser und Burgen, wie Schloss Hof, Schloss Hernstein oder die Schallaburg. Auf der anderen Seite gibt es Weingärten und -güter, in denen man heiraten kann. Ergänzt wird das Angebot mit Locations bei Seen oder entlang der Donau. Dazu kommen noch wunderbare Restaurants und Gasthäuser mit einer großartigen Wirtshauskultur. Die Auswahl ist riesengroß.

Thema Hochzeitsbudget. Wie viel kostet heutzutage eine Durchschnittshochzeit?

Weidinger: Es kommt natürlich darauf an, was jeder einzelne möchte. Die Kosten für Standesamt oder Kirche sind gering. Groß werden die Kosten erst dann mit den Wünschen der Leute. Man will eine bestimmte Band, einen bestimmten Caterer. Laut Statistik Austria kostet eine durchschnittliche Trauung in Österreich zwischen 15.000 und 20.000 Euro. Aus meiner persönlichen Erfahrung ist es allerdings so, wenn man es halbwegs vernünftig haben will mit einer Location und rund 100 Gästen, muss man schon mit 32.000 bis 35.000 Euro rechnen. Das ist fast schon Standard. Eine vernünftige Hochzeit kostet heutzutage schon Geld. Top Locations kosten je nach Bundesland zwischen 3.500 und 10.000 Euro. Wenn man früher zum Wirt in den großen Saal gegangen ist, hat man sich das erspart, aber heute gibt es bei den Locationpreisen nach oben hin keine Grenzen.

Das heißt Paare, die nicht Unmengen an Budget haben, dürfen weniger Extrawünsche und Gäste haben?

Weidinger: Prinzipiell reden wir in einem Erstberatungsgespräch nicht zuerst übers Geld. Wir hören uns einmal an, was das Brautpaar haben möchte. Darum macht es ja auch Sinn, sich einen Planer zu nehmen, damit er oder sie die Hochzeit zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis umsetzen kann. Oftmals lässt sich auch mit weniger Budget die ein oder andere Idee gut umsetzen. Bei den Locations heißt es genau vergleichen, denn es gibt die unterschiedlichsten Preise mit den unterschiedlichsten Leistungen. Da kann der Wedding Planner sehr gut helfen und oft auch verhindern, in versteckte Kostenfallen zu tappen. Natürlich braucht man ein gewisses Grundbudget. Die Frage ist auch, gibt es überhaupt Unterstützung von der Familie bzw. was kann und möchte die Familie an Unterstützung geben. Brautpaare, die heute mit 30 heiraten, haben auch schon ein eigenes Einkommen und haben sich vielleicht schon etwas für die eigene Hochzeit auf die Seite gelegt. Also es geht am Anfang nicht ums Geld. Wobei, wenn man angenommen nur 5.000 Euro hat, eher weniger Aufwendiges machen. Dann geht man aufs Standesamt, in die Kirche und ins Gasthaus, auch das kann perfekt und wunderschön sein. Im Grunde geht es um die Liebe, um das gemeinsame Glück und dass zwei Liebende das Leben gemeinsam verbringen möchten.