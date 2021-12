Erwin Pröll: „Müssen mehr zusammenrücken “

Herr Alt-Landeshauptmann, wenn Sie heute auf Ihr Leben zurückblicken: Wie zufrieden sind Sie?

Erwin Pröll: Ich bin zunächst einmal sehr dankbar. Ich habe mir das in meiner Kindheit und Jugend ja nicht einmal in den kühnsten Träumen erwartet, dass ich eines Tages in die Politik komme. Es war für mich dann auch überraschend, dass mir nach relativ kurzer Zeit die Politik große Freude gemacht hat. Damit ist eigentlich schon sehr viel gesagt. Mein gesamtes berufliches Leben war für mich keine Bürde, sondern Würde, und war einfach Lebensfreude. Ich habe im Blick zurück keine einzige Stunde oder Sekunde bereut, ich würde es auch wieder machen. Was kann man Schöneres im Blick zurück mit 75 Jahren noch sagen.

Worauf sind Sie im Blick auf Ihre Laufbahn besonders stolz?

Pröll: Ich will das nicht auf einen einzigen Punkt reduzieren. Als ich in die Politik gekommen bin, hat mich dieser Unterschied zwischen Dorf und Stadt enorm bewegt. Deshalb wollte ich den ländlichen Raum attraktiver machen. Ebenso wollte ich das Selbstbewusstsein der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher stärken und ein Landesbewusstsein aufbauen. Seit dem Fall des Eisernen Vorhangs spielt Niederösterreich als starke Region im europäischen Konzert der Großen mit. Ebenso dachte ich, es muss möglich sein, Niederösterreich an das kulturelle Angebot von Wien heranzuführen. Und mich hat immer gestört, dass alle jungen Leute, die studieren wollten, nach Wien fahren mussten. Daher habe ich mir das Ziel gesetzt, eine wissenschaftliche Infrastruktur aufzubauen. So gesehen bin ich relativ zufrieden, dass wir in den Jahrzehnten meiner Tätigkeit hier ordentliche Fortschritte gemacht haben.

Kommen Ihnen auch Gedanken, was gewesen wäre, wenn Sie als Bundespräsident angetreten wären?

Pröll: Der Gedanke kommt mir überhaupt nicht. Ich hatte von Beginn an eine sehr starke Empathie zum Bundesland Niederösterreich und ich habe das stets in mir gespürt. Wenn ich auf Wiener Ebene aufgetreten bin, dann war das nicht das Gleiche. In Niederösterreich habe ich mich immer wohlgefühlt. Und man soll im Leben nie etwas gegen das innere Gespür tun, dann kann man nie falsch liegen.

Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll im Gespräch mit den beiden NÖN-Chefredakteuren Daniel Lohninger (l.) und Walter Fahrnberger (r.). Marschik

Sie haben manchmal auch unpopuläre Entscheidungen getroffen, wenn man zum Beispiel an das Nitsch-Museum denkt. Vermissen Sie das in der aktuellen Politik, oder hat sich das verändert, weil man zuviel auf Umfragen schielt?

Pröll: Wohin das führt, haben die letzten Wochen gezeigt. Ich habe volles Verständnis dafür, dass jeder Politiker im Hinterkopf mit sich trägt, dass er ja am nächsten Wahltag wieder gewählt werden will. Aber ein Politiker darf nicht dem Populismus anheimfallen, sonst begibt er sich in die Hände von Strömungen, die nicht immer zum Besten für das Land sind.

Seit Ihrem Rücktritt als Landeshauptmann 2017 haben Sie sich stets aus dem politischen Tagesgeschäft rausgehalten. Ist Ihnen das in den letzten Wochen schwerer gefallen als sonst?

Pröll: Ja. Ich bin natürlich nach wie vor ein politischer Mensch. Und weder ich noch meine Familie waren sich sicher, ob es mir gelingt, von einem Tag auf den anderen den Schalter umzulegen. Ob sie es glauben oder nicht: Es ist mir gelungen. Aber ich bin natürlich ein sehr wacher Beobachter der politischen Szenerie. Ich habe ja in meiner aktiven Zeit alle NÖN-Ausgaben gelesen. Die lese ich jetzt nicht mehr alle. Aber die Hollabrunner Ausgabe und die Landesberichterstattung lese ich. Und auch sonst verfolge ich intensiv die Medien, ob online oder haptisch. Und da habe ich natürlich schon unterschiedliche Gefühlslagen in mir. Das eine oder andere Mal freue ich mich, das eine oder andere Mal schüttle ich den Kopf, das dritte Mal wundere ich mich und runzle die Stirn und denke mir: Was denken sich die da dabei?

Mit Corona ist ja eine besondere Herausforderung auf die Politik zugekommen. Wir wurde sie gemeistert?

Pröll: Ich habe in den 40 Jahren in der Politik nie eine Zeit erlebt, die nicht herausfordernd war. Die Pandemie ist aber schon eine ganz besondere. In dieser Situation soll man politische Entscheidungen nie ausschließlich Experten überlassen. Aber ich habe es immer so gehalten, mich mit der Wissenschaft zu akkordieren. Jetzt habe ich das Gefühl, dass der eine oder andere Politiker glaubt, er kann in seinen Äußerungen gescheiter sein als ein Wissenschaftler. Das hat zu Irritationen geführt.

Machen Sie sich Sorgen um das Klima in der Gesellschaft?

Pröll: Ja. Wir entwickeln uns in eine Gesellschaft, die mehr und mehr unversöhnlich wird. Das ist gefährlich. Ich bin in der ersten Generation aufgewachsen, die 75 Jahre lang keinen Krieg erleben musste. Ich sage das immer wieder, weil mittlerweile der Friede und das friedliche Zusammenleben in Mitteleuropa und in Österreich schon so selbstverständlich geworden sind. Nichts ist selbstverständlich. Daher glaube ich, die Gesellschaft täte gut daran, in der Zukunft mehr auf das Zutun zu achten. Zu-tun, also Zuhören, aufeinander zubewegen, letztendlich Zuneigung in der Gesellschaft stärker walten zu lassen, damit wir nicht noch weiter auseinanderdriften, als wir es heute tun. Und da gehört auch der Umgang mit dem Wort dazu. Vor allem in der Politik sollte man sich darauf konzentrieren, dass wir wieder mehr zusammenrücken. Und wenn ich einen kleinen Sidestep in die aktuelle Politik machen darf: Karl Nehammer hat diesbezüglich sehr gute Anlagen.

Wie ist es Ihnen mit den Umständen in den letzten 21 Monaten der Pandemie ergangen?

Pröll: Meiner Frau und mir geht es relativ gut damit. Wir hatten ab dem ersten Lockdown keine Probleme. Das ist auch keine Kunst, wenn du in Radlbrunn wohnst. Wir sind stundenlang durch die Weingärten marschiert. Wir hatten Ende Oktober 2021 aber auch beide Corona, trotz Impfung, jedoch mit einem sehr leichten Verlauf, sogar ohne Fieber. Das ist für mich auch ein Hinweis darauf, wie wichtig die Impfung ist. Ich möchte aber auch zwei positive Dinge aus der Pandemie ableiten. Das eine ist, dass der ländliche Raum an Attraktivität gewonnen hat. Das Zweite, und das leite ich von meiner Frau und mir ab: Ich habe das Gefühl, die Pandemie bewirkt, dass wir Kleinigkeiten wieder mehr schätzen. Bei der Gartenarbeit zum Beispiel spielt die große weite Welt keine Rolle mehr. Da konzentriert man sich automatisch auf diese kleine Welt im Augenhorizont.

Was ist Ihr Geheimnis, mit 75 Jahren noch so fit zu sein?

Pröll: Ich trage eine ordentliche Portion Disziplin in mir. Im Lebenswandel, beim Essen und Trinken und auch beim Sport. Ich fahre zwar kein Rennen mehr und auch nicht mehr auf den Großglockner. Aber den Seiberer bewältige ich noch. Heuer war ich insgesamt 3.000 Kilometer mit dem Rad unterwegs. Seit November fahre ich drei bis vier Mal die Woche am Zimmerfahrrad.

Gibt es noch Kontakt zu den ehemaligen Weggefährten?

Pröll: Es wird weniger, aber wir haben einmal jährlich eine Runde von Alt-Landeshauptleuten. Ich bin regelmäßig in Kontakt mit Hermann Schützenhöfer aus der Steiermark, mit Michael Häupl sowieso. Das ist eigentlich auch der intensivste Kontakt. Besonders freut es mich, dass ich noch intensiven Kontakt zur Künstler-Community habe. Die können jetzt nichts mehr von mir erwarten und sind trotzdem noch sehr gute Freunde.