„Ein Schnitzel um 6-Euro: Das kann sich nicht ausgehen“

NÖN: Fangen wir mit einer Sportlerfrage an: Sie wurden mit Ihrem Familienbetrieb nach 2016 heuer das zweite Mal zum besten Gastronomen der NÖ-Wirtshauskultur gekürt. Wie fühlen Sie sich nach diesem Sieg?

Philipp Essl: Wir sind sehr überrascht gewesen. Aus über 200 Betrieben der Wirtshauskultur Niederösterreich zum Besten gekürt zu werden, ist schon eine Ehre und extreme Anerkennung für unser Team.

Von Omas Holzstadl, Winzerstüberl bis zum heutigen Landgasthaus mit 3-Hauben-Küche: Ihre Eltern haben 1989 den Grundstein für diese Gastro-Erfolgstory in der Wachau gelegt. War die Staffelübergabe eine Herausforderung?

Essl: Die Übergabe verlief in den zehn Jahren, in denen ich daheim bin, sehr sanft. Peu a peu habe ich meine eigene Küchenstilistik eingebracht. Wir als Betrieb haben uns in dieser Zeit langsam gewandelt, aber auch die Gäste haben sich umgewöhnt. Das hat alles zusammen ganz gut funktioniert.

Was war die gravierendste Änderung?

Essl: Wir haben zum Beispiel die Speisekarte massiv verschlankt und halten sie kleiner. Nicht mehr tausend Sachen, sondern eine bewusste Auswahl mit hochwertigen, regionalen Produkten, handwerklich kreiert und gekocht, serviert und präsentiert, wie es in einem Landgasthaus gehört. Das traditionelle Beuscherl gibt es nach wie vor. Aber es ist feiner und schlanker. Das ist, glaub' ich, der richtige Weg: Wir vergessen die Tradition nicht, führen sie aber in eine neue Zeit.

Foto: NÖN, Martin Kalchhauser

Neben traditionellen Gerichten verschreiben Sie sich der regionalen Jahreszeitenküche. Was gibt es im Winter bei Ihnen neben Kraut und Martinigansl?

Essl: Klar, im Winter gibt es weniger frisches Gemüse. Da ist es für uns sogar spannender, weil man sich mehr Gedanken machen muss. Wir bevorraten dazu auch im Sommer erntefrisches Obst und Gemüse – dann gibt's etwa marinierten Spargel aus dem Rex-Glas als tolle Beilage im Winter.

Marie-Theres Weichslbaum: Zu Saisonstart hat Philipp einen Ofensellerie mit veganem Gemüsejus kreiert, der optisch fast mit einer Entenbrust verwechselt werden konnte. Dieses Gericht war so grandios, dass sogar Fleischtiger es gelobt haben

Wir gehen gerne in die Arbeit und möchten, dass unsere Mitarbeiter das auch tun. Das ist unser Anspruch. Marie-Theres Weichslbaum

Eine vegane Kochlehre wird seit Wochen debattiert. Sie könne neuen Schwung in traditionelle Wirtshäuser bringen, Jungen Appetit auf das Gastgewerbe machen. Gute Idee?

Essl: Das hat Zukunftspotential. Und man hat sicherlich in einer veganen oder vegetarischen Ausbildung nicht weniger zum Lernen. Wenn die Leute dann in einen Betrieb kommen, wo auch tierische Produkte verarbeitet werden, profitieren alle davon. Ich sehe nichts Verwerfliches dabei.

Weichslbaum: Die vegetarische Ernährung gewinnt immer mehr an Stellenwert. Auch wenn man klimatisch in die Zukunft blickt. Die Gastronomie kann und darf sich wandeln. Wenn eine solche Ausbildung aufgelegt wird, haben die Leute noch immer die Wahl. Für die Gastro ist ein veganer Koch eine Bereicherung.

Bei der Prämierung im Schloß Grafenegg vergangenen Dienstag: - v. l. n.r.: Franz Essl, Christine Essl, Marie-Theres Weichslbaum & Philipp Essl - Landgasthaus Essl (Rührsdorf), Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Harald Pollak – Obmann der Niederösterreichischen Wirtshauskultur, Michael Duscher – Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung. Foto: www.seidl.photo

Ihr Landgasthaus liegt direkt am Donauufer-Radweg in der Wachau. Wie haben sich Gäste, deren Wünsche und Kulinarik-Budget in den vergangenen 10 Jahren verändern?

Essl: Genauso wie wir. Wir sind starke Verfechter des Qualitätsanspruchs. Das haben unsere Gäste mitbekommen. Unsere Speisekarte steht vor der Tür – jeder kann lesen, was wir bieten und was das kostet. In dem langsamen Übergang haben wir viele neue Gäste gewonnen, aber auch alte sind geblieben. Sie alle schätzen hohe Qualität, gute Bewirtung und dass alles sehr gepflegt ist.

Die Spitzengastronomie ist ein hartes Pflaster, tönt es oft. Was ist konkret schwierig und wie spielt man vorne mit?

Weichslbaum: Jeden Beruf, wo man qualitativ vorne mit dabei sein will, könnte man als hartes Pflaster deklarieren. Für uns ist es ein unglaublich schöner Beruf, der natürlich auch fordernd ist. Immer kreativ sein, am Zahn der Zeit bleiben und die Speisekarte und Co. weiterentwickeln. Mag sein, dass die Spitzengas-tronomie von früher verschrien war. Wir bemühen uns, gute Arbeitgeber für unsere Mitarbeiter zu sein. Es gibt kein „Von-Oben-Herab“ bei uns, es wird weder geschrien noch geschimpft. Natürlich verlangen wir auch Leistung. Wir gehen gerne in die Arbeit und möchten, dass unsere Mitarbeiter das auch tun. Das ist unser Anspruch. Ich glaube, wir haben alle sehr, sehr viel Spaß in der Arbeit.

Essl: Was die Arbeitszeiten in der Gastro betrifft, haben wir uns massiv weiterentwickelt. Solche Zeiten wie bei uns gibt's kaum wo: Von April bis Oktober zwei Ruhetage und Sonntagabend immer frei. Von November bis März sogar drei Tage Ruhetag – also eine 4-Tage-Woche – künftig werden wir auch im Sommer mittwochs erst abends öffnen. Sechs Wochen Urlaub, davon fünf im Winter. Vernünftige Arbeitszeiten im Gastgewerbe sind heutzutage das Um und Auf, nicht mehr wochenlang 18 Stunden am Tag arbeiten.

In Zeiten akuter Personalnot sind treue, gute Mitarbeiter Gold wert. Auch Sie suchen Lehrlinge und Co. Was hilft gegen den Mitarbeitermangel?

Essl: Unsere Strategie sind gute Arbeitszeiten, ein super Betriebsklima mit großzügigen Urlaubszeiten und wir zahlen auch ganz gut. Das kann man selber machen. Land und Bund könnten etwas mehr in Werbung investieren und dafür sorgen, dass man wieder gerne arbeiten geht und nicht herumsitzt.

Das Paar führt das Landgasthaus Essl in Rührsdorf (Bezirk Krems) in der Wachau. Foto: NÖN, Martin Kalchhauser

Viele Gastronomen kaschieren die Personalnot mit Selbstbedienungskonzepten und Ruhetagen. Ist die Self-Service-Schiene etwas, was in die Spitzengastro einzieht?

Weichslbaum: Für uns ist das definitiv keine Option. Wir verkaufen nicht nur das Gericht per se, sondern alles Drumherum: Empfang, Platzierung, Beratung, Servieren der Gerichte und mehr – also das Genusserlebnis als Gesamtpaket. Eine Reduktion der Öffnungszeiten steht bei uns jetzt an, wir suchen dringend einen Kollegen oder eine Kollegin im Service und finden leider niemanden. Deswegen werden wir künftig die Öffnungszeiten, wenn nötig auch die Sitzplätze, reduzieren und mittwochs erst abends öffnen. Wir möchten unsere Mitarbeiter und auch uns nicht zugrunde richten. Also falls von Ihren Leserinnen und Lesern jemand Lust hat uns zu unterstützen, bitte melden!

Die Pandemie gab vielen einfachen Wirtshäusern den Todesstoß. Ist die Gastro-Zukunft also statt „Masse“ immer mehr „Klasse“?

Essl: Ja, ich glaube schon. Die Qualität muss auch gewürdigt und bezahlt werden, sonst kann ja kein Gastronom überleben. Das ist auch unsere Einstellung. Ein Schnitzel um sechs Euro kann sich nicht ausgehen – weder für Bauer, Wirt, Mitarbeiter noch das Tier. Es braucht für alle eine vernünftige Bezahlung und ein Qualitätsbewusstsein.

Die KV-Verhandlungen bringen Gastro- und Hotellerie-Personal 9,3 Prozent mehr Gehalt. Gepaart mit höheren Lebensmittel- und Energiekosten wird für viele ein Gastro-Besuch etwas Exklusives. Wie schlägt das alles bei Ihnen durch?

Essl: Die KV-Erhöhung spielt bei uns keine Rolle. Gute Mitarbeiter fertigt man nicht nach Kollektiv ab. Die Teuerung bei Lebensmitteln und Energie hat uns genauso getroffen wie jeden anderen auch. Bei unseren Gästen merken wir, dass, wenn sie zu uns kommen, sie sich auch etwas gönnen möchten. Das freut und ehrt uns natürlich sehr.

Weichslbaum: Das spiegelt sich natürlich in unserer Speisekarte wider – da brauchen wir nicht lange zu diskutieren. Im letzten Monat haben wir Butter, die ja in guten Küchen in rauen Mengen verkocht wird, für mehrere Hundert Euro eingekauft. So auch beim Fleisch. Wir sind nicht mehr bei den Preisen von 2018.

Essl: Die Erhöhungen, die jedermann beim normalen Lebensmitteleinkauf spürt, schlagen auch bei uns direkt auf. Dafür werden wir aber zerrissen. Wir müssen auch alles einkaufen und sollen die höheren Preise nicht weitergeben? Das geht sich nicht aus.

Das Team von Philipp Essl (re.) und Marie-Theres Weichslbaum (4. v.re.). Senior-Chef Franz Essl (6. v. li.) und seine Frau Christine (3. v. re.) haben im Jahr 1989 mit fünf Tischen im umgebauten Holzstadl der Oma den Grundstein für diese Gastro-Erfolgsstory in der Wachau gelegt. Foto: privat

Ihr Gewerbe ist mit einer Unmenge an Auflagen rund um das Gaststättengesetz verbunden: Allergene- und Zusatzstoffauszeichnung, Eisherstellung, Mehrwegpflicht 2023 u.v.m. Ständig was Neues. Klingt nicht sehr lustig.

Weichslbaum: Wir nehmen das so hin. Vieles trifft uns nicht sonderlich, weil wir etwa bei besonderen Bedürfnissen wie Allergene unsere Gästen sowieso individuell beraten, was geht und was nicht.

Essl: Es ist eine Frage der Einstellung: Wenn man alles negativ im Leben sieht, kommt man nicht weiter. Das sind nun mal unsere Gesetze und Auflagen, über die man sicherlich sich aufregen könnte. Die gibts ja in jedem Bereich. Lieber vernünftig arbeiten und sonst alles in seiner Macht liegende tun.

Der Bauernbund fordert seit längerem eine Herkunftskennzeichnung in der Gastronomie. Was sagen Sie dazu und was wären die Konsequenzen?

Weichslbaum: Es gibt noch keine konkrete Vorstellung, wie das aussehen soll. Unsere Speisekarte ist relativ transparent. Das würde uns nicht sonderlich treffen.

Essl: Ich fände das spitze. Weil dann würden die Leute sehen, dass das Schnitzel im Möbelhaus-Restaurant um 4,99 Euro nicht das glückliche Schwein aus Österreich war, sondern irgendwo herkommt. Die großen Konzerne machen Preise, um die du nicht einmal einkaufen kannst. Die Herkunftskennzeichnung wäre gut für Qualität und Wertschätzung.

Stichwort: FPÖ-Fake-Briefe und Wirtshausprämie: Servieren Sie Ihren Gästen schon ein „Andreas-Hofer-Schnitzel“ oder „Gabalier-Fleischlaberl“?

Weichslbaum (lacht): Nein, das tischen wir nicht auf, werden wir auch nicht.

Wie geht's Ihren gut 75 Marillenbäumen nach dem harten Frühlingsfrost?

Essl: Schaut besser aus als erwartet. Für die Wachauer Marille wird es aber mit dem Klimawandel nicht besser: Die frühe Blüte holt ständig der Frühjahrsfrost. Jetzt warten wir den Junifruchtfall ab. Wenn der schlimm ausfällt, wird die Marille ein heiß begehrtes Produkt dieses Jahr.

In Zukunft kann man bei Essl nicht nur kredenzen, sondern auch schlafen. Was kommt da?

Weichslbaum: Es ist noch nichts konkret geplant, aber wir träumen von Übernachtungsmöglichkeiten für unsere Gäste mitten im eigenen Marillengarten. Das würde perfekt zu einem 5-Gänge-Menü-Erlebnis passen, nach dem man bei uns ins Bett fliegt und am nächsten Tag gestärkt mit Frühstück durchstartet. Außerdem gibt es wenig Zimmer auf der rechten Donau-Uferseite. Das wäre auch touristisch spannend.

