Martin Schlatzer: „Es wird zu viel an die Tiere verfüttert“

NÖN: Sie sind Wissenschaftler, Künstler, Koch, Mensch – das steht auf ihrer Website: Was sind sie zuallererst?

Martin Schlatzer: Prinzipiell zu allererst Wissenschaftler, das ist mein Hauptfokus. Auf dieser meiner Website führe ich meine Nebentätigkeiten wie Stadtführungen und Koch-Workshops an und auch das DJ-ing. Ich wollte auf meiner Website alles unter einen Hut bringen.

Sie forschen zum Thema Klimawandel und Ernährungssicherung. Wie sicher ist unsere Nahrung? Oder werden wir in Zukunft doch Insekten essen müssen?

Schlatzer: Die Ernährungssicherung ist in manchen Weltregionen prekär. Gerade aufgrund der Klimakrise gibt es jetzt schon Regionen in Spanien oder Italien, wo es längere Dürreperioden gibt und es wird auch deshalb zu Migrationsbewegungen innerhalb Europas kommen. Wenn man sich die Rahmenbedingungen ansieht, werden bis 2050 noch einmal ca. 1,7 Milliarden Menschen dazukommen – zu den acht Milliarden, die es jetzt schon gibt. Die gilt es zu ernähren. Dazu die 800 Millionen Menschen, die derzeit an Hunger leiden. Und dann gibt es die Ernährungsgewohnheiten: Global gesehen würde sich der Fleischkonsum laut Prognosen noch einmal verdoppeln. In China etwa geht die Tendenz stark nach oben – während in Europa der Fleischkonsum stagniert oder sogar leicht nach unten geht. Und das braucht dann auch mehr Land: für ein Kilo Fleisch braucht man im Schnitt 25 bis 30 Kilogramm Futtermittel. Daher ist es wichtig, eine pflanzlich betonte Ernährung zu wählen: Weil Fleisch das zwei- bis Dreifache an Fläche und Wasser braucht. Kurzfristig können wir mehr Flächen gewinnen, wenn wir die Ernährung auf pflanzliche Produkte umstellen.

Kann biologischer Anbau die Lösung sein? Es heißt ja oft, dass sich ohne Fleisch schlicht nicht genug Lebensmittel produzieren lassen, um die Menschheit satt zu bekommen.

Schlatzer: Wir könnten theoretisch jetzt schon zehn bis zwölf Milliarden Menschen ernähren. Wir wissen, dass rund ein Drittel der Lebensmittel global weggeworfen werden bzw. verloren gehen. Und wir wissen, dass viel an die Tiere verfüttert wird. Aber mittel- und langfristig wird es immer enger werden, denn durch den Klimawandel werden Regionen heißer, darunter leidet die Landwirtschaft, Böden werden unfruchtbar. Beim Ernteertrag ist auch in Österreich künftig ein Fünftel weniger möglich. Ohne die verfütterten Kraftfuttermittel wie Mais und Soja, die global für die tierische Ernährung verwendet werden, könnten wir drei bis vier Milliarden Menschen mehr ernähren. Das trifft auch auf Österreich zu, wo man geschätzt mehr als eine Million Menschen zusätzlich ernähren könnte, weil wir die Hälfte der landwirtschaftlichen Ackerfläche für Futtermittelanbau verwenden.

Die Landwirtschaftskammer NÖ kritisiert den EU-Verordnungsentwurf zur Wiederherstellung der Natur als eine massive und unverhältnismäßige Einschränkung der Bewirtschaftung land- und forstwirtschaftlicher Lebensräume. Wie sehen Sie das?

Schlatzer: Wir könnten uns diese Debatte ersparen. Wenn wir die Flächenversiegelungsrate nehmen - derzeit verbauen wir rund 16 Fußballfelder pro Tag - und das so weitergeht, dann haben wir in den nächsten 35,40 Jahren über 350.000 Hektar versiegelt. Das wäre mehr als ein Viertel der insgesamt ca. 1,3 Millionen Hektar Ackerfläche in Österreich. Man sollte also den Versiegelungsprozess, gerade von fruchtbaren Ackerböden, möglichst bremsen. Und zweitens sollten wir allein aus gesundheitlichen Gründen zwei Drittel weniger Fleisch essen. Dann würden viele Flächen für die Produktion pflanzlicher Nahrung frei werden. Und dann haben wir auch kein Problem mit der Renaturierung. Oder mit dem Bio-Landbau.

Martin Schlatzer bei der Präsentation der Studie "100% Biolandbau in Österreich - Machbarkeit und Auswirkungen". Foto: Thomas Jantzen

Stichwort Tierproduktion: die Massentierhaltung ist extrem klimaschädlich, gibt es aus Ihrer Sicht überhaupt einen Weg zurück zu einer Tierhaltung, die einigermaßen ressourcenschonend ist? Oder gibt es Beispiele dafür wo es funktioniert – und wie?

Schlatzer: Zwei Drittel der Tiere weltweit werden in ressourcenintensiven Intensivtierhaltungssystemen gehalten. Unbestritten ist, dass die Wissenschaft und auch die Politik einiger Länder schon fordert, den Fleischkonsum zu reduzieren. In Holland nimmt man 25 Milliarden Euro in die Hand, um den Umstieg von der Tier- auf die Pflanzenproduktion zu fördern. In Frankreich, Deutschland und in der Schweiz gibt es Wissenschaftsbeiräte für die Politik, da wird diskutiert, wie man Bestände reduzieren kann. Bei uns ist diese Diskussion noch nicht angekommen, was spannend ist. Die österreichische Gesellschaft für Ernährung empfiehlt einen maximalen Fleischkonsum von etwa 20 Kilogramm pro Person und Jahr – derzeit sind wir bei grob 60 Kilogramm. In Österreich werden für den Fleischkonsum etwa 108 Millionen Tiere gehalten, eine Reduktion um zwei Drittel würde bedeuten, dass 64 Millionen Tiere weniger gehalten werden müssen. Dazu haben wir auch eine Studie gemacht: Wenn wir in Österreich um zwei Drittel weniger Fleisch essen würden, könnten wir die restlichen 44 Millionen Tiere alle in Freiland- und Weidehaltung halten. Und trotzdem würde noch eine Fläche von etwa 140.000 Hektar überbleiben.

Sie selbst sind seit langem Vegetarier. Waren Sie das schon bevor Sie sich wissenschaftlich mit Ernährung auseinandergesetzt haben? Und: Würden Sie ein Schnitzel essen, wenn ich Sie auf eines einlade?

Schlatzer: (lacht) Auf ein Sojaschnitzel gerne! Ich habe mit 17 auf eine vegetarische Ernährung umgestellt, weil Freunde von mir Vegetarier waren. Aber eigentlich habe ich das damals überhaupt nicht verstanden. Dann habe ich mir Dokus angesehen, Bücher gelesen und mir wurde bewusst, dass das leidende Tiere sind. Ab diesem Zeitpunkt war es für mich gar nicht mehr möglich ein Tier zu essen. Denn konsequenterweise müsste man dann auch selber ein Tier schlachten, das möchte ich nicht. Und ich möchte auch nicht, dass es jemand anderer für mich tut. Als ich damals Ernährungswissenschaften studiert habe hat es geheißen, uh, vegetarisch ist eine Mangelernährung und vegan, da – sinngemäß – stirbt man eh gleich. Mittlerweile ist erwiesen, dass vegane bzw. vegetarische Ernährung gesund ist – und zwar für alle Menschen, vom Baby bis zum Leistungssportler. Eine Venus Williams, ein Lewis Hamilton, sogar der „stärkste Mann Deutschlands“ aus 2011 Patrik Baboumian, das sind alles Veganer. Bereits Pythagoras, Leonardo da Vinci und Albert Einstein waren Vegetarier. Also ja, man kann seine geistige und körperliche Leistung auch mit pflanzlicher Ernährung bringen und man wird auch keinen Proteinmangel haben, was viele befürchten.

Sie machen auch Koch-Workshops für Vegetarier. Das ist Ihnen also ein echtes Anliegen und mehr als ein Hobby?

Schlatzer: Es ist beides – ein Hobby und auch der Anreiz, Menschen pflanzliche Gerichte schmackhaft zu machen. Es geht ja nicht darum, dass jetzt jeder vegan wird, sondern zu zeigen, dass pflanzliche Küche unheimlich gut schmecken kann auch sehr divers ist. Die klassische Kochausbildung ist ja nicht so geprägt von tollen pflanzlichen Rezepten.

Die Wirtschaftskammer hat der Idee einer Ausbildung veganer und vegetarischer Köche ja schnell eine Abfuhr erteilt.

Schlatzer: Ja, zuerst. Es wurde damit argumentiert, dass die nötigen politischen Rahmenbedingungen nicht gegeben seien. Und dann sind sie zurückgerudert und haben gemeint, man wäre offen für eine Diskussion. Ich glaube, man könnte ja auch proaktiv reagieren und sagen wir wollen in der Ausbildung für pflanzliche Küche bzw. punkto entsprechender Gastronomie ein Vorreiter-Land sein. Wien zum Beispiel ist eine Hochburg veganer und vegetarischer Restaurants und Eisdielen.

Müssen wir in der Ernährungsdebatte nicht wo anders ansetzen, etwa bei der Lebensmittelverschwendung? 157.000 Tonnen Lebensmittel landen jährlich in Österreich im Müll. Wird genug gegen diese Verschwendung getan?

Schlatzer: Es gibt grundsätzlich sehr viele Initiativen: Vom Handel, in der Gastronomie und auch privat. Vermeidbare und nicht vermeidbare Lebensmittelabfälle (z.B. Schälreste, Anm.) machen in Österreich mehr als eine Million Tonnen aus. Der Großteil der Lebensmittelabfälle entsteht aber in den Haushalten – und nicht in den Supermärkten, da hat sich mittlerweile sehr viel getan.

Sie halten Fachvorträge, sind aber auch Schauspieler und DJ. Man kann Sie sogar für Partys buchen. Lieben Sie das Bad in der Menge oder geben Sie einfach gerne weiter, was Sie können und wissen?

Schlatzer: Ich bin schon tendenziell extrovertiert, mir macht es nichts aus, auf einer Bühne zu stehen. Das hat vor 20, 25 Jahren mit Vorträgen angefangen, dann kam das DJ-ing als Hobby dazu, seit meiner Kindheit habe ich Theater gespielt, das macht mir einfach Spaß. Bei meinen Vorträgen geht es mir darum, die Wissenschaft aus ihrem Elfenbeinturm in die Gesellschaft zu holen, ich verstehe das als Brückenfunktion. Ein Kommunikator, der das Wissen an die Menschen bringt und es greifbarer macht.

Gehen Sie auch in Schulen?

Schlatzer: Ja, ich mache viele Kochworkshops in Schulen, da werde ich oft angefragt. Über den Geschmack kann man die Leute ja abholen, das ist besonders bei den Jüngsten wichtig.

Während der Pandemie hat sich in Teilen der Bevölkerung eine große Wissenschaftsfeindlichkeit entwickelt. Was sagen Sie als Wissenschaftler diesen Menschen: Warum ist das, was Sie tun, so wichtig?

Schlatzer: Viele Menschen sind eher skeptisch und noch keine Leugner. Aber die Wissenschaft ist die Grundlage vieler Dinge, die wir uns aufgebaut haben. Meinung hat heute manchmal das gleiche Gewicht wie Fakten, dabei ist der Klimawandel beispielsweise empirisch und durch Modellrechnungen belegt. In der Wissenschaft herrscht zu 99 Prozent Konsens darüber, dass es den menschengemachten Klimawandel gibt. Und dann behaupten manche, wenn es – überspitzt gesagt – einen Tag kalt ist, dass es den Klimawandel nicht gibt. Aber die Wissenschaft hat diese Phänomene über Hunderte von Jahren hinweg beobachtet. Und man kann heute aufgrund von Eiskern-Bohrungen in der Arktis genau sagen, wie das Klima vor über 800.000 Jahren war. Und dann soll mir jemand erklären, woher heute der starke Anstieg an Methangas, an Lachgas und vor allem CO2 kommt – das korreliert ja genau mit dem Beginn des industriellen Zeitalters.

Zur Person: