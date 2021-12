Franz Raith: „NÖ hat die schönsten Bäume Europas“

Der 70-jährige Franz Raith aus Rodingersdorf im Waldviertel ist seit Jahrzehnten leidenschaftlicher Christbaumbauer. Vor 25 Jahren gründete die NÖ-Landwirtschaftskammer gemeinsam mit Raith die Gemeinschaft der Arge NÖ Christbaumbauern, der mittlerweile über 200 Bauern angehören.

NÖN: Wie schaffen Sie es, mit 70 Jahren einem so anstrengenden Beruf nachzugehen?

Franz Raith: Die Freude, die mir das Christbaumanbauen, -pflegen und -verkaufen bereitet, das hält mich jung. Nach dem schweren Frost 2012 bin ich sogar noch auf einer Fünf-Meter-Leiter auf hunderte Christbäume geklettert, um die Wipfel zu regulieren. Das kann ich heute nicht mehr, jetzt mit 70 muss ich etwas zurückschalten.

Wie wichtig ist NÖ bei der Christbaumproduktion?

Raith: In ganz Österreich werden circa 2,8 Millionen Christbäume aufgestellt. In den westlichen Bundesländern stellt man etwas mehr Fichten und Kiefern aus dem eigenen Wald auf. Ungefähr 2,3 Millionen werden dann verkauft, und gut die Hälfte, also 1,1 Millionen, kommt aus Niederösterreich. Kleine Strukturen, sehr günstige Lagen und natürlich der Fleiß der heimischen Christbaumbauern machen Niederösterreich als Standort ideal. Deswegen hat das kleine Niederösterreich in etwa 280 Bauern, die sich richtig beschäftigen mit dem Christbaumanbau. Über 200 sind bei unserer Gemeinschaft dabei. In ganz Bayern, das circa so groß ist wie Österreich, sind nicht einmal 200 Bauern organisiert.

Wo sind die wichtigsten Anbauregionen in NÖ?

Raith: Die Hauptanbauregion ist das südliche Waldviertel entlang der Donau. Sie fängt in Langenlois/Krems an und geht hinauf bis Ybbs. In dem Streifen im südlichen Waldviertel ist das Gestein am besten. Wir sagen immer, das ist wohl der Einfluss der Donau und der ideale Regen. Das ist ganzjährig die beste Region Europas zum Anbauen. Fast 80 Prozent des niederösterreichischen Christbaum-Anbaus findet im Waldviertel statt. Die wenigsten Kulturen sind im Weinviertel, dort ist vor allem der Boden oft schon zu heiß. Im südlichen Niederösterreich ist das Wechselgebiet, im St. Pöltner Raum und in Steyr sind auch einige. Das zentrale und das nördliche Waldviertel bieten jedoch ideale Bedingungen. Ich sage ja immer: Niederösterreich hat die schönsten Bäume Europas.

Ist das Bewusstsein für nachhaltige Christbäume in den letzten Jahren gestiegen?

Raith: Das merken wir definitiv, und es wird jährlich mehr. Ich finde, ein geschnittener Naturchristbaum aus der Region ist sowieso das Nachhaltigste. Wir wissen, dass unsere Bäume im Durchschnitt nur 40 Kilometer Transportweg hinter sich haben. Für ländliche Gegenden ist das sehr wenig. Außerdem: In den zehn Jahren, in denen der Christbaum wächst, bindet er zwischen 95 und 140 Kilogramm Kohlendioxid. Er erzeugt über 100 Tonnen Sauerstoff und bindet etwa dieselbe Menge an Feinstaub. Der Kauf eines heimischen Baumes ist außerdem ein wertvoller Beitrag zur regionalen Arbeitsplatzsicherung.

Am Heiligen Abend stehen viele vor ihrem Christbaum und singen „O Tannenbaum“. Besingen wir wirklich eine Tanne?

Raith: Ja, der Lieblings-Christbaum der Niederösterreicher ist die Nordmannstanne, die verkaufen wir zu 99 Prozent. Aber auch ein paar Colorado-Tannen und Blaufichten. Wir haben es mit der Fraser-Tanne probiert, mit der Küstentanne und der Weißtanne. Aber mit keiner hat es so gut funktioniert wie mit der Nordmannstanne. Das Nadelkleid ist voluminöser, sie ist satter und hält auch am besten. Also der Trend ist und bleibt bei der Nordmannstanne.

Hat der Klimawandel Einfluss auf die Christbaumkulturen?

Raith: Es gab immer schon trockene Frühlinge und feuchte Herbste. Diese Kapriolen waren immer schon. Wir spüren nur eines: Es sind jetzt oft längere Phasen, die wesentlich heißer sind. Das macht der normalen Tanne bis zu vier Metern überhaupt nichts. Anders ist es bei den großen Tannen, das sind jene mit bis zu zehn Metern und noch mehr, die wir auf den Feldern stehen haben. Sie haben einen viel höheren Wasserbedarf. Diese Hitzeperioden waren vor 20 Jahren meiner Meinung nach nicht so stark.

Woran erkenne ich die gute Qualität eines Christbaums?

Raith: In der Regel erkenne ich einen guten Baum bereits am Aussehen. Wenn der Baum zerrupft dasteht, keine gescheite Farbe hat und alles hängen lässt, kann er nichts sein. Wenn er nicht gefroren ist, dann müssen die Nadeln beim Darüber-Streichen weich und zart sein. Das muss wohltun, ein Baum ist für mich eine Kraftquelle. Wer einen Baum mit unserer Schleife kauft, der kann sich zu 99 Prozent sicher sein, dass dieser von einem geschulten Bauern kommt. Jeder, der bei uns dabei ist, tauscht Erfahrungen aus und bildet sich weiter.

Wie aufwendig ist die Arbeit als Christbaumbauer?

Raith: Es steckt irrsinnig viel Arbeit dahinter. Nur so nebenbei Christbaumbauer zu sein funktioniert nicht. Es gibt viele, die davon ausgehen, dass man einen Baum setzt und dann wächst er. Bei Verkäufen muss ich hin und wieder aufklären, dass der Baum nicht im Frühjahr gesetzt wird und im Herbst geschnitten. Die meisten unterschätzen die Zeit, die es braucht, um einen hochwertigen Baum zu bekommen. Deswegen gibt es auch viele Christbaumbauern, die anfangen und gleich wieder aufhören. Aber eines kann ich schon sagen: Die Arbeit zahlt sich aus.

War das heurige Jahr auch so arbeitsintensiv?

Raith: Heuer war extrem viel zu tun, weil es so viel geregnet hat. Es sind viele gewachsen, in die Länge wie auch in die Breite. Das bedeutet Pflege, der Konsument erwartet ja einen Baum, der ein gewisses Aussehen hat. Wenn ein Landwirt seine Kühe vernachlässigt, dann schreien sie. Ein Baum kann das nicht, der zeigt irgendwann, dass er vernachlässigt wurde. Dann ist es aber im Regelfall schon zu spät. Außer den Weinbau gibt es keine Kultur in der Landwirtschaft, die so arbeitsintensiv ist wie die Christbäume.

Schneiden Sie nach Mondphasen?

Raith: Tatsächlich haben wir die Bäume heuer am 15./16. November geschnitten - also drei Tage vor dem Vollmond. Wir schneiden an diesen Tagen, wenn der Konsument sich das wünscht. Es gibt viele Leute, die wollen ihn nach der Mondphase geschnitten haben. Ich habe das erprobt, zwei Jahre lang habe ich von jedem Baum alle paar Tage ein Zweigerl heruntergeschnitten, um zu sehen, ob der Zeitpunkt eine Rolle spielt. Ich habe keine Unterschiede gemerkt, auch eine groß angelegte Studie aus Amerika nicht. Es soll jedoch jeder den Baum bekommen, den er sich wünscht.

Wie emotional wird es beim Christbaum-Verkauf?

Raith: Vor einigen Jahren kam ein Ehepaar zu mir, das unbedingt einen schlanken und dichten Baum haben wollte. Von unseren 250 Bäumen haben sie nicht den richtigen gefunden. Also habe ich noch einen eingepackten Baum hervorgeholt. Als ich ihn öffnete, kam ein wunderschöner, aber wuchtiger Baum heraus. „Das ist er!“, hat die Dame dann freudig gesagt. Sie hat ihn dann gekauft, obwohl er nicht schlank war. Im Jahr darauf habe ich sie gefragt, wie sie mit dem breiten Baum zurechtgekommen ist. „Ganz einfach, wir haben die Couch hinausgeräumt!“, kam als Antwort. Das Ehepaar hatte zwar kurzzeitig keine Couch, dafür die größte Freude mit dem Baum. Das ist das Schönste für mich, wenn die Leute so zufrieden sind. Das Strahlen in den Augen, wenn jemand sagt: „Ich habe den schönsten Christbaum gefunden.“