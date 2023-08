Habl: „Habe komponieren und das juristische Wirken strikt getrennt“

NÖN: Sie haben ja bereits mit 16 Jahren Ihre erste Komposition, einen Walzer, veröffentlicht. Wie kommt man als junger Mensch zur Musik?

Gerhard Habl: Begonnen hat mein Musikinteresse schon im Vorschulalter. Meine Eltern haben beide Klavier gespielt. Mich hat das auch immer interessiert. Ich hab dann, mit einem Zwei-Finger-System, Schlager nachgetippt. Rein nach dem Gehör, von Noten wusste ich da noch nichts. Ab meinem siebten Lebensjahr habe ich dann Klavierunterricht erhalten, später auch in Komposition.

Hat sich Ihr Stil seither verändert?

Habl: Sicherlich, er ist reifer und vielfältiger geworden. Das ist ein Markenzeichen von mir. Als Komponist beschäftigt man sich ja mit den verschiedenen Arten von Kompositionsstilen. Und das, was einem am besten gefällt, wo man auch die meisten Entwicklungsmöglichkeiten sieht, das pickt man sich dann heraus.

Heute gibt es ja nicht eine einzige „klassische Schule“, von der man sagen kann, das ist die Stilrichtung der heutigen Zeit. Man kann sowohl Musik, die im 16., 17. Jahrhundert entstanden ist, studieren, als auch gegenwärtige Stilarten und aus den verschiedenen Richtungen auswählen. Ich habe mich mit Zwölftonreihen genauso beschäftigt, wie mit Mozart, Beethoven und anderen, mit dem tonalen Dur-Moll-System ebenso wie mit dem Atonalen. Ich befasse mich viel mit dem Zusammenführen von Tradition und dem, was im 20. Jahrhundert mit einem sehr großen Umbruch begonnen hat und von den Zuhörenden nur teilweise mitgetragen wird. Ein Beispiel dafür ist meine dreiteilige Komposition „Kontraste“, die gibt es auf kleinstem, engen Raum zum Beispiel im Tempo, in der Lautstärke und im Rhythmus. Und dann gibt es noch die größeren Kontraste, mit bestimmten Akkorden und Themen sowie in den drei Teilen zueinander.

Als Jurist haben Sie es ja bis an den Obersten Gerichtshof geschafft. Warum haben Sie zu dieser Zeit nicht mehr komponiert?

Habl: Ich bin jemand, der keine halben Sachen macht, sondern einer, der eine Sache voll und ganz verfolgt. Am Anfang meiner juridischen Tätigkeit habe ich gemerkt, dass da kein Platz mehr für das Komponieren bleibt. Ich habe das streng getrennt. Klavier gespielt habe ich zwischendurch schon, aber nicht komponiert, sondern mich auf das Berufliche konzentriert. Das war ein gewisser Selbstschutz. Wenn ich immer daran gedacht hätte, ich möchte jetzt lieber komponieren, als irgendeinen Akt zu bearbeiten, dann hätte das zu einer ständigen Konfliktsituation geführt.

Haben Sie das kreative Wirken vermisst?

Habl: Ja. Aber ich habe das immer aufbewahrt für die Zukunft, und habe gehofft, dass ich wieder zu einer kreativen Tätigkeit kommen werde. Aber auch mein „Brotberuf“ als Jurist war ein ausgesprochen erfüllender. Ich habe Karriere gemacht, weil ich entsprechend gearbeitet habe, und meine Leistung geschätzt wurde.

Gibt es aus Ihrer Zeit als Jurist ein Verfahren, dass Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?

Habl: Es ist schwer, aus der Fülle eines herauszugreifen. Man muss jedes Verfahren verantwortungsvoll führen, denn da werden Schicksale entschieden. Natürlich gibt es manche, die einem mehr in Erinnerung bleiben, das waren aber oft auch Verfahren, in denen ich als erste Instanz beteiligt war. Zum Beispiel eine Kindesabnahme, das war sehr prägend. Bei einer Mutter waren die Verhältnisse nach einer Scheidung schlecht, und das Kind ist vorübergehend zu den väterlichen Großeltern gekommen. Es war dort gut aufgehoben, eine Zeit lang. Als sich bei der Mutter die Verhältnisse dann gebessert haben, wurde ihr das Kind zugesprochen. Es wurde ihr aber nicht zurückgegeben.

Es war eine sehr heikle Entscheidung damals, die Medienberichterstattung bis zum Fernsehen, war sehr stark gegen mich. Die gerichtliche Entscheidung durchzusetzen, war aber nicht so einfach, denn die Exekution wurde immer wieder verhindert. Dann ist es aber doch dazu gekommen. Da ist das Kind versteckt, aus der Schule genommen und auf einen Bauernhof gebracht worden. Der Schuldirektor hat mitgespielt, das waren Verhältnisse, die man sich nicht vorstellen kann. Nur durch den Einsatz meinerseits habe ich erfahren, dass das Kind wieder in der Schule ist, und habe es dann von dort abgeholt und der Mutter übergeben. Das sind Sachen, die man sich merkt.

Hat sich die juristische Arbeit auf ihr Schaffen als Komponist ausgewirkt?

Habl: Es gibt ein gewisses analytisches Denken. Das lernt man auch im Jus-Studium, und das kann man beim Komponieren sehr gut gebrauchen. Dabei zerlegt man unter anderem Themen in Motive, verarbeitet diese und die Ergebnisse dieser Analyse verwertet man dann. Das muss einem liegen.

Einen konkreten Zusammenhang gibt es durch die erste Komposition, die ich nach der Zeit am Obersten Gerichtshof geschrieben habe, es ist ein Klavierstück für vier Hände und nennt sich „OGH-Reflexionen“- ein Rückblick auf die Tätigkeit am Obersten Gerichtshof. Es gibt ja sehr viele juristische Abkürzungen – einige Buchstaben habe ich dann auf die Namen der Noten übertragen und daraus Motive gebildet. Das Werk ist auch am Obersten Gerichtshof uraufgeführt worden.

Also aus einer solchen, buchstabenbezogenen Herangehensweise kann auch Musik werden?

Habl: Ja , das hat auch zum Beispiel B-a-c-h so über seinen Namen gemacht. Ich habe ebenfalls ein Geburtstagsgeschenk so komponiert, dass ich aus Vor- und Nachnamen der Person eine Tonleiter gebildet habe. Aber natürlich kommt mir oft auch einfach ein Thema in den Sinn, da macht man sich kleine Skizzen, damit man später etwas damit komponieren kann.

Wie lange dauert das, von der Idee zur Uraufführung?

Habl: Das ist unterschiedlich. Manchmal ist ein gewisser Zeitdruck da. Es waren schon Uraufführungen angekündigt, obwohl ich noch keinen einzigen Ton geschrieben hatte. Das muss natürlich auch noch geprobt werden, also ist eine gewisse Vorlaufzeit nötig. Und ich bin prinzipiell kein Schnellschreiber. Ich habe oft später noch Einfälle, Ideen, wie man noch etwas verändern kann, was eine interessante Wendung einbringen könnte.

"Ich bin jemand, der keine halben Sachen macht, sondern einer, der eine Sache voll und ganz verfolgt" sagt Habl über den Grund für die Schaffenspause zu seiner Richterzeit. Foto: Nadja Straubinger

Woher nehmen Sie Ihre Inspiration?

Habl: Anregungen gibt es zu Hauf. Es ist sicher nicht so, dass man verzweifelt auf einen Einfall wartet, eher das Gegenteil. Wenn von dem, was ich im Kopf habe, ein Prozent als Noten geschrieben wird, ist das schon viel. Um alles zu schreiben, fehlt einfach die Zeit.

Wollen Sie mit Ihren Stücken eine gewisse Geschichte, bzw. eine Botschaft vermitteln?

Habl: Einen richtigen roten Faden gibt es meistens nicht. Die Kompositionen entstehen meistens daraus, dass ich mit Profimusikern spreche und merke, sie wollen ein Werk in einer bestimmten Richtung oder einer speziellen Instrumentation haben. Dann mache ich mich an die Arbeit.

Gibt es ein Werk, das Ihnen ganz besonders viel bedeutet?

Habl: Ich habe ein Streichquartett geschrieben, und während der Arbeit ist ein Familienmitglied mit nur 30 Jahren verstorben. Das hat auf das Stück Einfluss genommen. Ich habe den ganzen zweiten Satz dieser Situation gewidmet. Trauerarbeit, Verzweiflung, das Aufbäumen, die Wut, dass ein junger Mensch, der einen tollen Job hatte, durch eine Krankheit aus dem Leben gerissen wurde. Die Uraufführung war 2018, im Rahmen der Pielachtaler Classic Concerts.

Wenn Sie diese Komposition heute hören, fühlen Sie sich dann in diese Zeit zurückversetzt?

Habl: Ja, natürlich. Aber ich habe bemerkt, dass das Stück auch andere sehr beeindruckt hat. Es ist zum Beispiel in der Stiftskirche Millstatt im Rahmen der Musikwochen Millstatt aufgeführt worden. Danach sind mehrere Personen zu mir gekommen und haben gesagt, dass sie so ergriffen und zu Tränen gerührt waren.

Sie haben ja eine Zeit lang in Ihrem „Komponierhaus“ in Hofstetten-Grünau komponiert. Warum hat es Sie aus Wien ins Pielachtal verschlagen?

Habl: Das liegt viele Jahre zurück – da hatte ich ein Grundstück mit einem Rohbau darauf erworben und diesen fertiggestellt. Ich habe gemerkt, dass man in dieser Ruhe sehr gut komponieren kann und musste mich manchmal auch von meiner Familie absondern – das ist eben ein Teil des Schaffensprozesses. Es musste meine Familie allmählich lernen, dass das nicht bedeutet, auf die Familie böse zu sein. Man muss eben konzentriert arbeiten und bei der Sache bleiben, da sind Störungen nicht gerade günstig. Das Haus liegt in der grünen Natur, das ist sehr anregend. Wenn man aus dem Fenster schaut, sieht man die Wälder und Berge der Voralpen.

Nachdem Sie einige Zeit in Hofstetten-Grünau komponiert haben, sind ja auch die Pielachtaler Classic Concerts (PCC) entstanden.

Habl: Ja, ich habe bemerkt, dass es im Tal klassische Musik eigentlich nicht gibt, oder nur ganz selten. Da habe ich mir gedacht, man müsste in dieser Gegend versuchen, etwas aufzubauen. Deshalb habe ich gemeindeübergreifend das “PCC-Projekt” 2017 gegründet. Mein Gedanke war auch, die Musikschulen miteinzubeziehen. Damit nicht nur Volksmusik gespielt wird – nichts gegen die Volksmusik, aber es gibt auch eine andere Art der Musik. Die Klassik ist sehr nahe verwandt mit der Volksmusik, oder auch mit der Pop-und Jazzmusik. Das wird zu wenig beachtet.

Was macht die PCC-Reihe Ihrer Ansicht nach besonders?

Habl: Es gibt einige Konzertreihen, die bestimmte Ziele verfolgen. Man muss deswegen darauf achten, ob es in der Umgebung nicht schon eine andere Klassik-Reihe gibt, ob Bedarf da ist. Man kann nicht alles Grafenegg überlassen, es gibt auch andere Orte. Und das Publikum bemerkt zusehends, was für eine Qualität bei PCC geboten wird.

Sie sind ja Mitglied der INÖK (Interessengemeinschaft Niederösterreichischer Komponisten) und der "Austrian Composers Association". Warum ist eine Interessensvertretung für Komponisten wichtig?

Habl: Es gibt dort einen gewissen Austausch, und auch Kompositions-Wettbewerbe, an denen man teilnehmen kann. Die eigene kompositorische Arbeit kann weitergetragen und verbreitet werden. Da hat jeder Komponist Interesse daran.

Denken Sie, die Klassik kann „überleben“ – genug Nachwuchs finden, sowohl was das Publikum, als auch die Musikschaffenden betrifft?

Habl: Auf jeden Fall. Die Orchester und die Kammermusiker haben genug Nachwuchs. Da stellen sich zahlreiche tolle Musiker an, für eine einzige Stelle. Da habe ich überhaupt keine Sorge. Das Publikum ist bei der klassischen Musik natürlich im Schnitt älter. Es mag schon sein, dass im Laufe des Lebens ein gewisser Reifeprozess einsetzt und man sich eher für diese Musikrichtung interessiert. Aber es ist nicht so, dass wir befürchten müssen, hier keinen Nachwuchs zu finden.

Wir haben Angebote für junge Menschen, Schülerinnen und Schüler bzw. Studierende bekommen die Tickets zum halben Preis. Ich versuche auch, über meinen Stellvertreter im Verein PCC, der unter anderem Musiklehrer an der Musikschule Pielachtal ist, Heinz Peter Luger, junges Publikum zu interessieren. Ein weiterer Weg wäre zum Beispiel, in Schulen über Klassikmusik zu sprechen, kurze Ausschnitte von Werken zu spielen und über den Hintergrund und die Instrumente zu informieren.

Was sind Ihre Ziele und Pläne für die Zukunft?

Habl: Möglichst noch viel zu komponieren. Ich hoffe, dass ich noch lange gesund bleibe und in der Lage bin, zu komponieren.