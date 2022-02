Hans Hagenhofer: „Als wären sie freiwillig weg …“

Aus ärmlichen Verhältnissen kommend hat sich Hans Hagenhofer konsequent nach oben gearbeitet. Als Regionalhistoriker befasst er sich mit der Geschichte seiner geliebten Heimat, der Buckligen Welt.

NÖN: Wir sitzen hier in Hochwolkersdorf, dem Geburtsort der 2. Republik. Hier verhandelten am 4. April 1945 die Sowjets mit Karl Renner über die Zukunft Österreichs. Daher die Frage an den Lokalhistoriker: Ist dieses Faktum hinlänglich bekannt?

Johann Hagenhofer: Es ist viel zu wenig bekannt. Wir haben hier im Gemeindeamt 1981 einen Gedenkraum eingerichtet, gleich gegenüber von dem Haus, in dem damals verhandelt wurde. Wirklich eingesetzt dafür, dass der Raum und die Geschichte dazu bekannt werden, haben sich Hugo Portisch und Sepp Forcher. Portisch hat mich sogar interviewt. Und auch Sepp Forcher bei einer Aufzeichnung für „Klingendes Österreich“ in der Buckligen Welt.

Wissensvermittlung ist eines Ihrer Steckenpferde, Sie haben jahrzehntelang das Gymnasium Babenbergerring in Wiener Neustadt geleitet. Kann der Lehrer keine Ruhe geben?

Hagenhofer: Ich bin vor fast 20 Jahren in Pension gegangen und habe mir überlegt, was ich jetzt mache. Beim Radfahren kam mir die Idee, die Zeitgeschichte der Region aufzuarbeiten. Also habe ich 2004 ein Zeitzeugenprojekt in den Mittelschulen initiiert: Aus jeder Gemeinde sollten die Schüler zehn Zeitzeugen interviewen. Da gab es einige Widerstände, auch verständlich, weil viel an die Schulen herangetragen wird und die haben dann die ganze Arbeit damit. Damit habe ich aber gerechnet, ich weiß ja, wie man mit Lehrern umgeht (grinst). Das Projekt wurde ein Riesenerfolg. Die Zeitzeugen haben sich darum gerissen und die Schüler waren begeistert – wie von allem, was kein normaler Unterricht ist. Diese rund 200 Interviews sind heute im Landesarchiv.

Ich habe oft im Leben ein Riesenglück gehabt. Hans Hagenhofer, Historiker und Buchautor

Ein Ausfluss aus diesen Interviews sind die Regionsbücher.

Hagenhofer: Ja, die waren ein Verkaufsschlager in der Region. Die Bucklige Welt hat rund 40.000 Einwohner und unsere Startauflage lag bei 5.000 Stück. Wir haben sogar einen zweiten und dritten Band gemacht und da ist mir aufgefallen, dass die Zeitzeugen plötzlich auch über Tabuthemen gesprochen haben.

Wie etwa über das jüdische Leben in der Region, das 1938 plötzlich ausgelöscht wurde. Sie haben vor drei Jahren mit Gert Dressel und Werner Sulzgruber ein Buch darüber veröffentlicht. Wie ist es dazu gekommen?

Hagenhofer: Anlässlich der Landesausstellung, die 2019 in Wiener Neustadt stattfand, wollte der Bad Erlacher Bürgermeister Hans Rädler ein Zeitgeschichte-Museum in seiner Gemeinde errichten. In einem Haus, das Juden gehört hat. Ich habe ihm vorgeschlagen, dort einen eigenen Raum über die Geschichte dieser Familie einzurichten. Daraufhin sagte er: Mach doch gleich ein Projekt über die jüdische Geschichte in der Region.

Das war 2016. Eigentlich sehr spät für eine Aufarbeitung, warum war das nicht früher möglich?

Hagenhofer: Niemand wollte darüber reden. Es hat ja auch in Hochwolkersdorf Leute gegeben, die die Juden ganz schäbig behandelt haben. Wenn ich nachgefragt habe, hieß es nur: Als der Hitler gekommen ist, sind die Juden weggezogen. So, als wären sie freiwillig gegangen. Aber 2016, als ich das Projekt vorgestellt habe, waren alle Bürgermeister der Region dafür, das aufzuarbeiten.

Das Buchprojekt hat auch einiges ausgelöst, viele der damals Vertriebenen und ihre Nachkommen haben die Region besucht.

Hagenhofer: Ja, zum Beispiel Kurt Winkler, der als 12-Jähriger die Vorgänge in Hochwolkersdorf sehr bewusst miterlebt hat. 2010 kam er aus Israel zu Besuch und wollte den Gedenkraum besichtigen: In der Tür ist er plötzlich erstarrt, ging auf das Bild des damaligen Bürgermeisters Karl Fürst zu und begann zu weinen. „Das war ein Mensch“, sagte Winkler zu mir. Denn was die Juden besonders am Land so bedrückt hat, war die Verfolgung durch Nachbarn, Freunde und Schulfreunde. Das war ja nicht anonym wie in der Stadt. Aber umgekehrt haben sie sich auch jeden gemerkt, der ein bisschen menschlich war. Und dieser Bürgermeister hat junge, aufgehetzte „Nazibuben“, wie er sie bezeichnet hat, daran gehindert, das Geschäft der Winklers zu plündern und sie zu demütigen. „Geht’s heim“, sagte er zu ihnen, „ihr wisst ja gar nicht, was dieser Jude für die Gemeinde getan hat.“

Ihnen wurde zum Vorwurf gemacht, dass Sie im Buch die Namen der Täter nicht nennen. Warum nicht?

Hagenhofer: Historiker aus Wien haben mir das vorgeworfen, aber das halte ich aus, die leben ja nicht hier. Ich habe alle Scheußlichkeiten, die damals passiert sind, aufgelistet. Und die Leute, die hier leben, wissen, wer die Täter waren. Und ich kann mich auch auf Kurt Winkler berufen, mit dem ich für das Buch in Tel Aviv gesprochen habe: Er wollte nicht, dass die Täter genannt werden, denn, so sagte er, da gibt es Kinder und Enkelkinder, die können nichts dafür. Er hat da wirklich Größe gezeigt.

In Ihrem jüngsten Buch „Halterbub und Hofrat“ befassen Sie sich mit Ihrer eigenen Geschichte und auch der der Region. Sie kommen aus kleinen Verhältnissen und haben es zum Schuldirektor geschafft. Ein steiniger Weg, oder?

Hagenhofer: Meine Mutter kam aus einer reichen Familie, aber als sie sich in meinen Vater verliebt hat, war das vorbei. Mein Vater war ein arbeitsloser Hilfsarbeiter und daher für den Großvater ein rotes Tuch. Aber meine Mutter ließ sich nicht beirren, 1935 hat sie meinen Vater geheiratet. 1942 wurde er zum Militär eingezogen. 1943 war er das letzte Mal zu Hause, dann kam die Nachricht, er sei vermisst. Meine Mutter hat uns vier Geschwister dann mit zwei Hektar Ackerland, die ihr der Großvater vermacht hat, durchgebracht.

Wie haben Sie es trotzdem aufs Gymnasium geschafft?

Hagenhofer: Das habe ich meiner Lehrerin Margareta Fuchs zu verdanken. Sie hat sich um die Kinder, deren Väter im Krieg geblieben sind, besonders angenommen. Und ich habe gut gelernt, meine älteren Schwestern haben mit mir Schule gespielt, also konnte ich schon mit fünf Jahren lesen und schreiben. Als begabtes Kleinhäusler-Kind hätte ich nur aufs Gymnasium gekonnt, wenn ich Pfarrer geworden wäre, aber es war mir immer klar, dass ich das nicht will. Und diese Lehrerin hat meine Mutter überzeugt, mich aufs Gymnasium zu schicken.

Aus dem Gymnasium sind Sie fast rausgeflogen, wie kam das?

Hagenhofer: Wir hatten in Hochwolkersdorf ein Heim für Mädchen aus problematischen Familien, da bin ich mit Freunden fensterln gegangen. Den Blitzableiter, über den wir ins Gebäude gekommen sind, gibt es immer noch. Eines nachts haben uns die Erzieherinnen erwischt, wir konnten zwar davonlaufen, aber ein paar Wochen später kam eine Vorladung von der Gendarmerie. Und der Gendarm Johann Ungerböck hat mir, nachdem ich erstmal alles abgestritten habe, eine Watsche gegeben, ich dachte, mir fliegt der Kopf weg. Dann sagte er: „Du bist ein blöder Bub, deine Mutter zerreißt sich für dich, damit du aufs Gymnasium gehen kannst. Jetzt reiß dich zusammen und lass dich hier nie wieder sehen.“ Ich habe jedenfalls dann gestanden. Ich weiß nicht, ob die Erzieherinnen die Anzeige zurückgezogen haben, aber die Sache war damit erledigt. Ich habe oft im Leben ein Riesenglück gehabt.

Und dann war der frühere Halterbub plötzlich Direktor. Eine Schule mit 70 Lehrern und Hunderten Schülern ist ja kein Ponyhof. Wo haben Sie Ihre Führungsqualitäten erworben?

Hagenhofer: Ich war jahrelang Fußballtrainer, das war eine der wichtigsten Phasen in meinem Leben. Zuerst war ich als Spieler der Kumpel, dann als Trainer der Vorgesetzte. Im dritten Jahr wurden wir schon Meister, da war ich der Held der Buckligen Welt. Ein Jahr später sind wir abgestiegen, dann war ich der größte Depp der Buckligen Welt. Da habe ich viel über Menschenführung gelernt, das hat mir sehr geholfen, als ich Direktor wurde. Eine Management-Ausbildung hätte mir das nie bieten können.

Sie sind jetzt 80 Jahre alt und kein bisschen leise. Woher kommt der Antrieb, immer etwas tun zu müssen?

Hagenhofer: Ich glaube von meiner Mutter und meinem Urgroßvater. Ich bin vor einigen Wochen am Eis gestürzt und musste zu Hause liegen, das war eine echte Strafe für mich. Solange ich kann, werde ich etwas tun, ob sportlich oder geistig. Ich kann mich noch erinnern, wie die Mägde und Knechte in meiner Kindheit am Bauernhof über die Sommerfrischler gespottet haben, die an einem Wochentag mit dem schönen Gewand spazierengehen. Das prägt einen natürlich.