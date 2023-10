Irmie Vesselsky: „Ich hab' mich immer in Musik eingehüllt“

NÖN: Ende Juli stand sie fest, Mitte August wurde sie gekürt: die dritte Thomas-Jorda-Preisträgerin der NÖN. Und die heißt heuer Irmie Vesselsky. Wie war das für Sie? Und was ist das für Sie?

Irmie Vesselsky: Ich war absolut überrascht! Auch, weil's so was Besonderes ist! Das ist ja kein Preis, für den man sich bewirbt. Sondern einer, wo jemand von außen an einen denkt. Und als der Anruf kam, hab ich mich als erstes gefragt: Warum ich?

Weil Sie für uns heuer die spannendste waren! Und auch, weil Sie nicht wie die beiden ersten Thomas-Jorda-Preisträgerinnen fürs Lesen schreiben, sondern fürs Hören. Also: für die Bühne.

Vesselsky: Das bin ich, nachdem ich den Preis bekommen habe, auch gefragt worden: „Aha, du schreibst?“ Ja, ich schreibe, meine Lieder haben einen Inhalt, ich will erzählen, ich will zum Denken anregen. Und es geht eben nicht nur darum, dass es sich reimt! Auch das fand ich an diesem Preis so schön, dass das gewürdigt wird.

Sind Preise für Sie wichtig? Sind sie eine Anerkennung? Ein Ansporn? Ein Auftrag?

Vesselsky: Früher hätt' ich mich über Preise definiert. Und früher hätt' ich auch gern einen Grammy gehabt [lacht]! Jetzt bin ich erwachsen genug, dass ich dem nicht mehr nachrenne. Dort geht es auch nicht mehr um Musik. Sondern um Glamour. Und für diesen Glamour bin ich schon zu alt!

Aber Sie sind doch erst 39! Haben Sie schon immer geschrieben? Und gesungen? Oder hat's mit dem Klavier begonnen?

Vesselsky: Begonnen hat's in der Volksschule mit Blockflöte. Und irgendwann hab' ich vom Christkind ein Keyboard bekommen. Bei meinen Eltern war das aber kein Thema. Wir haben daheim nur zu Weihnachten Musik gemacht, da hab' ich mit meiner Schwester gesungen. Aber für mich war Musik immer total wichtig. Ich hab' mich immer eingehüllt, in Musik. Ich hab' die Platten vom Papa gehört. Und auf ABBA bin ich voll reingekippt! Das ist geblieben, das mag ich heute noch!

Und wann kam das Klavier?

Vesselsky: Das kam erst mit 10, 11, dass ich's lernen wollte. Ich hab' gebettelt, dass ich Klavierunterricht bekommen hab'! Nur die Abschlusskonzerte, die waren ein Horror für mich! Das mag ich bis heute nicht, vor Leuten zu spielen! Und damals wollte ich auch nie wieder auf eine Bühne gehen!

Dabei ist es aber nicht geblieben. Aber erst kam noch die Klassik, oder doch was Anderes?

Vesselsky: Ich hab' dann Privatunterricht gehabt – und ein graues, verstaubtes Klavierschul-Buch. Bach kam immer zu kurz, da war ich noch nicht gut genug. Aber ich hab' Popsongs gehört und wollte die (nach-) spielen... Und da hab' ich auch gemerkt: Ich will singen!

Im Klavierunterricht?

Vesselsky: Nein, das war nicht möglich. Aber ab dem Zeitpunkt, wo ich aufgehört habe, Unterricht zu nehmen, bin ich richtig in die Klassik hinein gekippt. Später hab' ich dann auch einen Ausflug in den Jazz gemacht. Aber Jazzpianistin bin ich keine. Ich war immer so dazwischen, wie ein Waisenkind! Es lebt sich viel freier, ohne Schubladen!

"Es lebt sich viel freier, ohne Schubladen": Sängerin und Songwriterin Irmie Vesselsky am Klavier. Foto: Leo Fellinger

Kamen dann, mit der Freiheit, auch die eigenen Noten? Und die eigenen Texte? Und was war, was ist zuerst da?

Vesselsky: Ich hab' tatsächlich täglich gespielt und wirklich stundenlang. Und mir ging und geht es zuerst immer darum, eine Stimmung zu beschreiben. Der Text ist meistens zuerst da. Manchmal hab' ich auch Melodien, Fragmente, die ich aufschreib'. Aber vor allem schreib' ich Texte auf. Ich bin viel zu faul, dass ich Noten aufschreib'! Weil ich's eh weiß [lacht]! Ich kann zehnmal hintereinander denselben Song spielen, und er wird nie gleich klingen!

Und was ist wichtiger, der Text oder der Ton?

Vesselsky: Das darf man gar nicht fragen! Das wäre so wie entweder Klavier oder Stimme – das ist für mich nicht trennbar.

Worum geht's in Ihren Texten? Und woher kommen die?

Vesselsky: Motor sind immer Gefühle. Ich habe zwar oft gesagt, ich singe keine Liebeslieder, aber die Liebe ist halt ganz viel Motor – die Liebe zu Menschen, zu Dingen, auch der Verlust. Das muss auch nicht unmittelbar aus meiner Welt kommen. Es können auch Dinge sein, die mir erzählt werden. Und ich versuch' auch immer, genug Spielraum zu lassen, für Interpretationen, damit jeder seine oder ihre Geschichte d'raus machen kann.

Ihr erstes Album haben Sie 2009 veröffentlicht, für Ihr zweites haben Sie 2013 auch ein eigenes Label gegründet. Ging's da auch ums „Freisein“?

Vesselsky: Das ist jetzt 14 Jahre her, meine erste Plattenfirma war Cracked Anegg Records von Sharon Anegg. Da hab' ich mich gut aufgehoben gefühlt. Und es war auch klar, dass ich nicht zu einem großen Label geh'. Aber ich wollte nicht mehr den Druck haben, liefern zu müssen. Und auch deshalb habe ich mit meinem damaligen Mann ein eigenes Label gegründet, Donauwalzer Records.

Dabei klingt Ihre Musik doch gar nicht nach Johann Strauß! In Ihren ersten zwei Solo-Alben singen Sie Englisch, mit Dichter und Herausgeber Wolfgang Kühn, mit dem Sie seit 2015 unter dem Namen KüVe ebenfalls schon zwei Alben veröffentlicht haben, singen Sie aber auch im Dialekt. Wie passt das zusammen?

Vesselsky: Am Anfang hab' ich mich geschämt, in Mundart zu singen. Und das sind ja nicht meine, sondern seine Texte. Aber ich bin gern mit Wolfgang unterwegs. Und ich hab erst letzte Woche mein erstes Konzert in einem Gefängnis gegeben, in Stein. Ich bin gefragt worden, und ich wollte das machen – trotz erster Berührungsängste. Das war eine total intensive Erfahrung. Und ich habe auch ein paar Vesselsky // Kühn-Songs gesungen, in Mundart – und bin dann gerade darauf auch danach angesprochen worden. Ich glaub', das mach ich wieder!

"Ich versuch' immer, in Bewegung zu bleiben": Irmie Vesselsky. Foto: NÖN / Michaela Fleck

Sie haben auch als Schauspielerin gearbeitet, 2014 waren Sie etwa in der ersten Staffel der „Vorstadtweiber“ im ORF zu sehen. War das dann doch nicht Ihres? Und was machen Sie, wenn Sie gerade nicht schreiben (und spielen)?

Vesselsky: Dann mach ich den Haushalt [lacht]! Und manchmal krieg' ich auch die Krise! Ich könnte nie rein Schauspielerin sein und einen Film im Jahr machen. Ich versuch' immer, in Bewegung zu bleiben. Ich unterrichte nebenbei Klavier und Gesang, in Langenlois.

Ich hab' auch eine Yoga-Ausbildung und mache Klang-Yoga. Ich bin aber auch seit über zehn Jahren unter anderem bei der Jungen Uni an der FH Krems, wo ich Gesang- und Schauspielworkshops für Kinder mache. Dann kommt wieder mal ein Auftrag als Sprecherin oder für eine Filmkomposition.

Und seit neuestem hab' ich einen Kinder- und Jugendchor in Langenlois, den ich leite. Da geht's nicht darum, Hits zu produzieren, sondern, sich selbst zu finden. Und die Arbeit mit Kindern mach' ich mittlerweile fast lieber als selbst auf der Bühne zu stehen! Wenn sie rausgehen aus der Probe, mit einem Strahlen im Gesicht – das ist es!

Und was soll unbedingt noch kommen?

Vesselsky: Ich glaub', ich war noch nie so frei wie jetzt! Was kommt, das kommt! Im Dezember mache ich ein Benefiz für die Initiative „Make a Wish“, da werde ich auch mit meinem Kinderchor Weihnachtslieder singen. Das wird was ganz Anderes, eine Herausforderung.

Wie geht es mit Wolfgang Kühn und KüVe weiter?

Vesselsky: Das wissen wir noch nicht. Es gibt einige neue Songs. Aber wir leben ja nicht von You Tube-Clips oder Spotify. Früher haben wir sehr gut von den CDs gelebt, das ist jetzt total weg, keiner kauft mehr CDs. Früher sind wir auch noch zum Virgin Megastore oder zum Media Markt gepilgert und haben Geld ausgegeben, für eine Song. Heute gibt's Playlists. Früher hat man auch beim Kassettenrekorder oder beim CD-Player aufgepasst, dass nichts kaputt wird. Das geht alles verloren. Und die Vinyl-Produktion ist irrsinnig teuer.

Heißt das, das nächste Irmie-Vesselsky-Album wird (nur mehr) gestreamt?

Vesselsky: Ich wehr' mich noch ein bissl gegen das reine Digitale. Und das ist die große Frage: Nicht wann kommt das nächste, sondern wie? Eine Zeitlang war gar nix, ich hatte auch das Gefühl, es ist schon über alles geschrieben. Aber es kommt wieder! Und ich hab' mir ja ein Klavier gekauft, ein Kawai-Pianino, das hat mich gefunden. Und von dem war ich jetzt ein halbes Jahr getrennt, aber morgen kommt es. Und ich hab' es so vermisst und freu' mich so wahnsinnig d'rauf, dass ich mich gleich ans Klavier setzen werde.

Und nächsten Sommer sind Sie Artist in Residence bei Europas größtem Fotofestival LaGacilly und bei Lois Lammerhuber in Baden, im Rahmen dessen ja seit 2021 auch der Thomas-Jorda-Preis vergeben wird. Wie wird das?

Vesselsky: Das ist schon ein sehr cooler Titel, Artist in Residence, das ist fast besser als ein Grammy [lacht]! Ich seh' das als Auftrag und als Geschenk. Und es wär' nicht das erste Mal, dass ich ein Stage Piano mitnehm', ins Hotelzimmer! Allein schon der Abend der Preisverleihung heuer war eine irrsinnige Inspiration. Und das Festival an sich macht ganz neue Horizonte weit. Wie kann einem dazu nichts einfallen? Das geht ja gar nicht! Und ja, das könnte auch ein neuer Song oder ein neues Album werden!