Josef Haders Geburtstagswunsch? „Keine Katastrophen“

NÖN: Die NÖN wünscht alles Gute zum 60. Geburtstag, Herr Hader! Wird denn – soweit es gerade die Pandemie zulässt – gefeiert?

Josef Hader: Ich bin kein großer Geburtstags-Feierer, ich fahr’ da lieber weg, und an runden Geburtstagen besonders weit. Deshalb bin ich jetzt in Rom, hier ist das meiste noch viel älter als ich, das ist sehr angenehm.

Anlässlich Ihres Jubeltages wollen wir mit Ihnen zurückblicken. Sie besuchten das Stiftsgymnasium Melk, dort waren Sie im Schultheater und versuchten sich erstmals kabarettistisch. Waren Sie der Klassenclown – oder wie kam das eigentlich?

Hader: Ja, das war ich. Aber dazu kamen noch Schultheater und Chorsingen und Akkordeon lernen – Melk war und ist immer noch eine Schule, in der Kultur besonders gefördert wird. Dem verdanke ich sehr viel.

Was hat Sie am Theaterspielen und Kabarett als Schüler so gereizt?

Hader: Ich konnte es einfach viel besser als Fußball spielen.

Und was haben damals Ihre Eltern, Verwandte, Freunde dazu gesagt? Kabarettist war – und ist – ja kein gewöhnlicher Berufswunsch.

Hader: Zuerst haben sie es für ein Hobby gehalten so wie Fischen oder Jagen. Und wie ich mich getraut habe zu sagen, dass das ein Beruf wird, war ich schon kurz im Fernsehen, da war’s dann leichter.

Der Kabarettist aus Nöchling (Bezirk Melk) neben seinem kleinen Bruder (Foto aus dem Jahr 1975). Foto: NÖN-Archiv

Bevor der große Durchbruch kam, spielten Sie in den 1980er-Jahren in Wirtshäusern und der Fußgängerzone in Wien. Wie haben die Leute reagiert?

Hader: Das war gerade in der Fußgängerzone von viel Lärm und Widerspruch begleitet, aber das war ein gutes Training, wenn später etwas schief gegangen ist.

Hatten Sie auch einen Plan B?

Hader: Ja, ich wollte ein möglichst spannender Lehrer werden für Geschichte und Deutsch und viel Theater mit den Kindern spielen.

Dann, 1985, kam „Der Witzableiter und das Feuer“ und Sie brachen infolgedessen Ihr Studium ab. In der Retrospektive: Ist ein guter Lehrer an Ihnen verloren gegangen?

Hader: Das weiß man nicht, aber ich hoffe schon. Es ist ja auch als Kabarettist so, dass man sich jeden Tag motivieren muss, um die volle Leistung zu bringen. Das kann ich, glaub’ ich, nicht so schlecht.

Ich glaube schon, dass Kunst etwas wert sein muss. Ich lehne aber zu teure Eintrittskarten ab. Josef Hader

Wie wir wissen, wurde jedenfalls ein toller Kabarettist aus Ihnen. Der Erfolg gibt Ihrer Entscheidung zweifelsohne Recht: Sie gelten als Österreichs bester Kabarettist. Ausverkaufte Shows, unzählige Menschen im Publikum, Preise: Wie fühlt sich das an?

Hader: Das ist alles in der Vergangenheit, Erfolg ist etwas, das schnell vorbei geht. Ich versuche, immer in die Zukunft zu schauen und mich neu zu erfinden. Da ist die Vergangenheit nur im Weg.

Was war der Moment, in dem Sie realisiert haben, dass Sie es geschafft haben?

Hader: Den Moment gab es nie. Weil ich wüsste gar nicht, wann man es wirklich geschafft hat. Außer vielleicht vor dem Sterben. Insofern hoffe ich, dass ich es noch sehr lange nicht geschafft habe.

Und würden Sie etwas ändern, anders machen, wenn Sie in die Vergangenheit zurückreisen könnten?

Hader: Ja sicher, das möchte man gerne, aber solche Gedanken haben keinen Sinn. Fehler gehören einfach zum Leben dazu.

Josef Hader im Jahr 2005 mit dem heutigen Bauernbund-Präsidenten Georg Strasser, ebenso Nöchlinger. Foto: NÖN-Archiv

Laut Ihrer Bio haben Sie sich beim deutschen Kritiker Herrn Höbl für seinen „zukunftsweisenden Verriss“ bedankt. Was hat er Ihnen denn damals an den Kopf geworfen?

Hader: Dass ich ein junger, sehr braver und ein wenig fader Kabarettist bin. Das hat mich sehr gewurmt, ein bisschen hat’s auch gestimmt und ich hab‘ mich dann besonders angestrengt. Da muss man sich doch bedanken!

Wie ist das eigentlich so für Sie, wenn Sie ein Programm spielen und dann im Feuilleton jemand was darüber schreibt?

Hader: Ich lese es als Eindruck eines einzelnen Menschen, man darf weder das Gute noch das Schlechte allzu wichtig nehmen. Leider gelingt mir das bei einer schlechten Kritik nicht so gut, die nehme ich meistens mehr ernst als eine gute.

Aufgrund Coronas gab’s in den vergangenen zwei Jahren eine Zeit, in der die Kultur stillstand. Wie erleben Sie die Pandemie – privat wie als Künstler? Ihr Programm „Hader on Ice“ startete schließlich 2021, also mitten in der Pandemie.

Hader: Ich hab’ Glück gehabt, die meiste Zeit musste ich da am neuen Programm schreiben, Corona war sozusagen eine Konzentrationshilfe.

Als die Pandemie ausbrach, ging der „player.hader“ online – bis jetzt sind viele Ihrer Programme dort kostenlos und jederzeit abrufbar. Kunst ohne zu bezahlen im Netz zu konsumieren, ist umstritten. Was ist Kunst wert – und was muss sie wert sein?

Hader: Alte Programme sehe ich als Werbung für neue, da habe ich sogar ein Interesse, dass das viele sehen, ohne zu zahlen. Ich glaube aber schon, dass Kunst etwas wert sein muss. Ich lehne aber zu teure Eintrittskarten ab. Das ist nicht nur edel, sondern sogar egoistisch: Dadurch kommt zu mir ein breiter Querschnitt der Bevölkerung und ich hab‘ lustigere Vorstellungen.

Josef Hader Foto: www.lukasbeck.com

Als Sie mit dem Kabarett begonnen haben, ging’s ja schon auch recht deftig in der Wortwahl zu. Heute hat die „Political Correctness“ auch die Kabarettbühne erreicht. Darf

Satire alles – oder nicht?

Hader: Das kommt drauf an, wie sensibel man damit umgeht. Wenn man Grenzverletzungen intelligent einsetzt, darf man fast alles.

Wie hat sich das Kabarett über die Jahre verändert?

Hader: Keine Ahnung. Ich bin da zu sehr drinnen in dem Brei.

Und Sie? Wie geht’s Ihnen mit dem Älterwerden?

Hader: Ich denk‘ mir, dass man halt jedes Lebensalter gut nutzen sollte, und hab eine große Freude, dass ich nie in Pension gehen muss, sondern immer so viel arbeiten darf, wie es mich freut. Dadurch bilde ich mir ein, weniger Probleme mit dem Älterwerden zu haben, aber schau’n wir einmal, ob das so bleibt.

Sie sind nicht nur Kabarettist, sondern auch Schauspieler und Regisseur. Was ist Ihnen lieber: Bühne oder Filmset?

Hader: Die Abwechslung ist fein. Das Kabarett steht mir aber immer näher als alles andere.

Aktuell touren Sie durch Österreich, Deutschland und die Schweiz mit „Hader on Ice“. Arbeiten Sie daneben an neuen Projekten?

Hader: Ja, nächstes Jahr möchte ich einen Spielfilm drehen, schau’n wir einmal.

Gut eine Woche vor Ihrem Geburtstag wurde publik, dass Sie den Österreichischen Kabarettpreis 2022 gewinnen. Ein verfrühtes Geburtstagsgeschenk, quasi. Was wünschen Sie sich im neuen Lebensjahr?

Hader: Nichts Besonderes. Keine Katastrophen, das wär’ der Wunsch.