Linda Lime: „Social Media ist die Zukunft“

Ruhige Minuten hat Influencerin Linda Lime (28) nicht viele, denn Social Media ist ein Fulltime-Job, in dem Beruf und Freizeit verschwimmen und Urlaub Arbeit ist. Eine dieser wenigen ruhigen Minuten hat sie letzten Sommer dafür genutzt, um sich zu überlegen: „Was würde ich machen, wenn alles möglich ist?“ Herausgekommen ist bei diesem Gedankenspiel ein Buch: „Die TikTok Schule“. Im Interview erzählt sie, was für sie wichtig ist bei der Arbeit mit Social Media, wie sie das an Jugendliche heranträgt und wie sie glaubt, dass es weitergeht.

NÖN: Sie haben gerade Ihr Buch „Die TikTok Schule“ veröffentlich? Was ist Ihr Anliegen damit?

Linda Lime: Die Wirtschaft generell und unsere ganze Gesellschaft braucht Social Media. Ganz dringend, und es wird von den Schulen nicht unterstützt. Die sozialen Netze werden nicht ernst genommen, obwohl da ganz, ganz viel Potenzial in der Zukunft liegt. Das muss man in den Unterricht hineinbringen in Form von kreativen Stunden. Damit man den Jugendlichen die Scheu nimmt, selbst im Bild zu sein. Das ist heute schon Standard im Berufsleben. Jede Firma muss Kurzvideos machen und braucht Marketing, egal ob Tischlerei oder Lebensmittelhandel.

Außerdem sollten Kinder das ganze Fachwissen rundherum lernen, wie bespiele ich einen Account, wie schreibe ich Texte ... Das ist ein eigener Job und jeder, der glaubt, Influencer oder Social Media ist kein Beruf und das ist alles nur so ganz schnell erledigt, der täuscht sich. Das ist viel Arbeit und das gehört gelernt.

Ab welchem Alter macht eine Beschäftigung mit dem Thema Sinn?

Linda Lime: Ungefähr so ab zwölf interessieren sich die Jugendlichen extrem für Social Media. Und ab da sollte man eben ansetzen, das in der Schule proaktiv zu unterstützten: Welche Gefahren gibt es hier? Was wird man vielleicht bereuen, wenn man es ins Netz stellt? Die Kompetenzen beim Lehrpersonal sind da teilweise noch sehr eingeschränkt, weil das Thema sehr neu ist. Dafür bräuchte es spezielle Schulungen.

Viele Eltern haben Vorbehalte gegen TikTok, was sagen Sie ihnen?

Linda Lime: Der Dialog mit dem Kind ist ganz wichtig; dass man darüber spricht. Darum geht es sehr stark in meinem Buch: Darum, dass die Eltern Interesse zeigen sollen. Es ist klar, dass sie kritisch sind, und sie haben ja auch gute Gründe dafür. Ich sage auch nicht, dass jeder auf Social Media sein muss. Aber die Schülerinnen und Schüler, die sich dafür interessieren, die sollten in ihren Stärken auch gefördert werden, um hier durchzustarten.

Worauf muss man denn achten, bevor man das macht?

Linda Lime: Es gibt sehr viele Social Media-Plattformen und manche davon sind sehr bedenklich. In meinen Social Media-Workshops, die ich in den Schulen halte, geht es um die Grundsätze. Beispielsweise: keine persönlichen Daten herausgeben. Wenn ich in der Schule frage, wie viele haben schon mal eine Spam-Nachricht bekommen, dass sie irgendetwas gewonnen haben, dann gehen alle Hände hoch und alle lachen, aber eigentlich ist das nicht witzig.

Es funktioniert der Content, der das echte Leben zeigt. Linda Lime

Ein weiterer Punkt ist der übermäßige Konsum, wenn man Kinder heutzutage fragt, wie viele Stunden sie am Handy sind, ist es oft erschreckend. Da geht es über vier oder fünf Stunden hinaus. Und da sage ich bitte, das ist zu viel. Weil ich plädiere dafür, dass Jugendliche sich mit Freunden treffen, rausgehen, etwas unternehmen, etwas kreativ, selbstständig entwickeln. Etwas Eigenes schaffen und sich nicht passiv berieseln lassen von ihrem Smartphone.

Wie schafft man den richtigen Abstand, wenn das Smartphone das Arbeitsgerät ist?

Linda Lime: Ganz spannendes Thema! Ich habe eine Detox-Zeit für mich entdeckt. Das heißt, ich lege das Handy bewusst weg. Und Kindern gehört das einfach gelernt, am Küchentisch brauche ich kein Handy. Das ist Basiswissen, das aber nicht unterrichtet wird. Die Möglichkeiten und die Gefahren der Social Media-Welt sind so komplex, dass es da eine intensive Bildung braucht.

Einer der Hauptkritikpunkte an Social Media ist, dass es das Selbstbild von Jugendlichen verfälscht. Was sagen Sie dazu?

Linda Lime: TikTok hat erst kürzlich einen extremen Schönheitsfilter herausgebracht, aber die Videos, die mir dazu angezeigt werden, sind meist die, die das kritisieren. Und es wird natürlich gekennzeichnet, wenn solche Filter verwendet werden. Es ist aber sowieso so: Auf TikTok funktioniert der Content, der die Realität zeigt, das echte Leben.

Über das Thema gehört auf jeden Fall gesprochen, gerade mit jungen Mädchen. Was ich aber wahrnehme, ist es so, dass die junge Generation total offen ist für alle Schönheiten dieser Welt. Auf Social Media kann jeder erfolgreich werden, der etwas zu sagen hat.

Noch eine Kritik in die Richtung ist, dass sich sehr junge Menschen mit Erwachsenen vergleichen.

Linda Lime: Ich glaube, es ist ganz natürlich für junge Burschen und Mädels, dass sie ein Vorbild suchen. Weil es ist natürlich eine Selbstfindungsphase und man möchte herausfinden, wer bin ich? Aber auch das gehört, finde ich, im Elternhaus besprochen. Die Eltern sollen sich für die Kinder interessieren und auch nachfragen: Wem folgst du auf Social Media? Wer inspiriert dich? Erwachsene haben ein ganz anderes Bild von der Welt. Und natürlich gibt es auch Influencer, die, meiner Meinung nach, keine guten Vorbilder sind, und darüber gehört gesprochen. Und auch da gehört wieder die Schule hineingeholt.

Foto: Linda Lime, Lukas Beck

Social Media ist ständig im Umbruch, wie glauben Sie geht es weiter?

Linda Lime: Social Media wird nicht mehr von einem Tag auf den anderen verschwinden. Der Trend geht immer mehr ins Digitale. Für Unternehmen ist es die perfekte Art und Weise, Werbung zu machen: Über Influencer, die sich genau auf das spezialisiert haben, sei es jetzt kochen, Garten, Autos. Und immer mehr Firmen kommen drauf, dass das viel mehr bringt als eine Radio-Einschaltung, weil man natürlich genau die Leute erreicht, die sich auch dafür interessieren.

Und wenn die Wirtschaft das bemerkt und immer mehr reinsteckt, dann schwappt das auf die Arbeitgeber um. Das heißt, wer sich heute nicht für Social Media interessiert, wird, in meinen Augen, verlieren. Es gibt natürlich ganz viele Berufe und Jobs, die nichts mit Social Media zu tun haben. Das ist mir ganz bewusst. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass man dem Ganzen offen gegenüber sein soll, weil es ist die Zukunft. Die Nachfrage in Niederösterreich alleine ist so groß, dass ich sie kaum abdecken kann.

Sie haben ja schon einmal angekündigt, Ihr Wissen in einer TikTok-Schule weiterzugeben. Wie ist da der Stand der Dinge?

Linda Lime: Ja genau, aber das steckt auch noch in Kinderschuhen. Jetzt gibt es einmal das Buch für alle Interessierten, da lernen sie das Basiswissen. Und in weiterer Folge schwebt mir vor, das Ganze auch offline in Form von Workshops in unserer Landeshauptstadt weiterzuführen.