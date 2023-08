Alexander Lukeneder: „Jeder Schlag kann etwas Neues bringen“

NÖN: Sie leben an den Hängen des Wienerwaldes in einer grünen Siedlung in Gablitz, umgeben von Gärten und Wäldern. Was bedeutet Natur für Sie?

Alexander Lukeneder: Meine Sozialisierung hat zu großen Teilen in den Ferien bei der Großmutter stattgefunden. Immer im Wald beim Schwammerlsuchen oder an den Ufern der Steyr. In den Ferien ging es mit meinen Eltern nach Frankreich auf einen Campingplatz und wir haben gemeinsam Ammoniten oder Muscheln gesammelt. Natur entstresst mich.

Sie sind bei Ihren Forschungsreisen viel unterwegs und arbeiten unter freiem Himmel. Könnten Sie sich vorstellen, tagein tagaus ausschließlich in einem Büro zuzubringen?

Lukeneder: Ich bin schon auch eine gute Zeit des Jahres in den Räumlichkeiten des Naturhistorischen Museums aktiv. Spitzenwissenschaft ist ein hartes Geschäft, man wird richtiggehend durch den Fleischwolf gedreht. Und da heißt es im Büro schwitzen. Aber es ist schon eine meiner Hauptintentionen, dass es in der Sommersaison hinausgeht. Im Frühling trainiere ich daher sogar mit Hanteln, damit ich mit dem Geologenhammer besser schlagen kann und meine Kalkschulter – eine Berufskrankheit bei Paläontologen – nicht zu stark schmerzt.

Hier in Haus und Garten haben Sie viele Anregungen für Ihr letztes Buch „Natur und Wissen – Wunderland NÖ“, in dem Sie 52 in den NÖN vorweg teilweise veröffentlichte populärwissenschaftliche Artikel publiziert haben, gefunden und zu Texten verarbeitet. Auch mit Bezug zu Ihren Kindern. Was macht Ihre Familie aus und was bedeutet sie für Ihre Arbeit?

Lukeneder: Ich bin ja relativ spät Familienvater geworden, obwohl ich schon mit 15 gewusst habe, dass ich einmal eine Familie will. Vielleicht, weil ich selbst ohne Geschwister aufgewachsen bin. Heute sind meine beiden Kinder – das Mädchen ist acht, der Bub drei – das Wichtigste in meinem Leben. Neue Fossilien zu finden ist toll, aber die Gesundheit der eigenen Kinder steht über allem. Zusammen mit meiner Frau Petra, die selbst wissenschaftliche Projektmitarbeiterin am Institut für Angewandte Geologie an der BOKU ist und mit der ich auch schon einiges gemeinsam publiziert habe, sitzen wir oft zu viert im Garten und untersuchen Gesteinsproben, die wir mitgenommen haben. Ich durfte mir sozusagen das Sandkastenspielen der Kinder erhalten. In meinem Job wird man oft ziemlich schmutzig, es ist eine schwere Arbeit, und meine Frau versteht das. Oder wir sind zusammen im Wald unterwegs und erforschen Pilze, Pflanzen und Tiere. Wir reden natürlich auch viel über unsere Arbeit und planen die gemeinsamen Grabungen im Feld.

Wie sieht es mit ihrem letzten großen Projekt, dem Polzberg-Projekt aus? Ist es noch am Laufen?

Lukeneder: Ein weltweiter Klimawandel führte vor 233 Millionen Jahren zu einem gigantischen Massensterben in den Meeren des Mesozoikums. Diese Phase ist unter dem Namen Karnische Krise bekannt. Besonders gut ist dies am Polzberg im Raum Lunz am See – einer Konservatlagerstätte, die weltweit einzigartig ist – zu beobachten. Hier erfolgten die Einschlüsse mit sehr wenig Sauerstoff, weswegen sie so gut erhalten sind. Auch die Gesteinsschichten sind scharf voneinander abgetrennt. Insgesamt haben wir 15.000 Fundstücke verzeichnet. Und da sind wir immer noch am Arbeiten.

Wie läuft Ihr neues Projekt „Drilling into Earth’s History“, das im März startete?

Lukeneder: Das neue Projekt, an dem ein internationales Team unter meiner Projektleitung beteiligt ist, läuft drei Jahre bis März 2026. Dabei vergleichen wir andere Fundstellen mit dem Polzberg. Im Oktober werden wir auch eine 30-Meter-Bohrung durchführen, die uns einen völlig von Verunreinigungen freien Bohrkern liefern wird. Als starke Partner haben wir das Land Niederösterreich, den Verein Freunde des Naturhistorischen Museums Wien, die Naturkundliche Gesellschaft Mostviertel sowie die Marktgemeinden Gaming und Lunz am See mit an Bord.

Sie haben es u.a. mit dem Fund des 1,5 Zentimeter großen Pliosaurier-Zahns in die Ruhmeshalle der Paläontologie geschafft. Gibt es eine Sache, die Sie gerne finden würden, die Sie antreibt, wenn Sie am Ende eines langen Arbeitstages richtig müde sind?

Lukeneder: Ja, da gibt es etwas. Es ist der Predator X, der Haupträuber, der im Reiflinger Becken, das sich von Wr. Neustadt bis in die Obersteiermark zieht, das größte wasserlebende Tier war. Er muss sehr groß gewesen sein. Das belegen die Kothaufen, die wir gefunden haben. Aber von ihm selbst haben wir noch nichts. Der Gedanke an einen solchen Fund gibt mir die Kraft, wirklich jede Gesteinsschicht genau anzusehen und nicht nur dort zu suchen, wo viel zu erwarten ist. Jeder Schlag kann etwas Neues bringen.

Ihre Projekte haben viel mit Klimakrisen zu tun. Was halten Sie von den derzeitigen wetterbedingten Extremen? Alles Zufälle oder Zeichen einer anhaltenden Klimaveränderung?

Lukeneder: Aktuell gibt es weltweit Zeichen für einen von Menschen verursachten Klimawandel. Wissenschaft und Statistik belegen dies ganz klar. Die durchschnittlichen Jahrestemperaturen steigen. Im flachen Deutschland etwa verdorren die Fichten, da es unter 200 Höhenmetern zu trocken geworden ist. In Österreich bleibt kurzfristig noch die Flucht in die Höhe. Bäume, die 200 Jahre stehen könnten, fallen auf einmal um, weil sie gestresst sind. Der Bedarf nach Wasser wird noch riesige Wanderbewegungen auslösen. Hurrikans könnten eventuell auch in Europa zu Verwüstungen führen. In den letzten zwei bis drei Millionen Jahren hat sich genauso viel verändert, wie in den letzten 20 bis 30 Jahren durch den Menschen. Diese Geschwindigkeit ist ein ganz großes Problem. Sollten die Polkappen abschmelzen und der Golfstrom zum Erliegen kommen, würde dies Veränderungen ungeahnten Ausmaßes bringen. Eines der Hauptprobleme ist, dass es heute so viele Menschen in Gebieten gibt, die früher nicht besiedelt waren. Der Erde ist es egal, ob es wärmer oder kälter auf ihr ist. Den Pflanzen, Tieren und natürlich auch den Menschen nicht. Wir wären jedoch vom Verstand her in der Lage, eine Trendwende einzuleiten.

Waren Sie mit den Rückmeldungen auf Ihr eingangs erwähntes letztes Buch zufrieden?

Lukeneder: Ich denke, es ist recht gut angekommen. Was ich damit verdient habe, ging komplett an die Erdbebenopfer in der Türkei. Ich hoffe, dass man dort Gutes damit getan hat. Vielleicht konnten ein paar Zelte mehr zur Verfügung gestellt werden. Publikationen geben mir die Möglichkeit, Wissenschaft allgemein und auch meine eigenen Forschungsergebnisse der breiten Öffentlichkeit mitzuteilen. Ich möchte den Menschen viel zurückgeben, um die oft vorhandene Wissenschaftsfeindlichkeit abzubauen.

Wird es eine Fortsetzung dieser Serie geben?

Lukeneder: Wöchentlich einen gut recherchierten Artikel in meiner Freizeit zu schreiben geht sich einfach zeitlich nicht mehr aus. Das war auf Dauer leider vom Aufwand her kaum zu bewerkstelligen. Auch die privaten Geschichten mit Familie und Garten sind mir langsam ausgegangen. Jetzt führe ich ungefähr einmal im Monat ein nettes Gespräch mit bekannten Menschen aus der Region. Mit Schauspieler Gerold Rudle oder Fußballnationalteamtrainerin Irene Fuhrman bin ich etwa schon zusammengesessen.

Arbeiten Sie wieder an einem Buch?

Lukeneder: Im Herbst kommt das Buch „Natur- und Geopark Steirische Eisenwurzen“ in den Handel, das ich zusammen mit drei anderen Autoren geschrieben habe. Von mir finden sich 15 Texte zum Thema Erdgeschichte darin.

Was sind Ihre Zukunftspläne, beruflich und privat?

Lukeneder: Beruflich werde ich kurz und mittelfristig mein Projekt „fossilfinder“ weiter betreuen, mich bei „Young Science“ engagieren und meine Forschungsprojekte weitertreiben. Längerfristig wollen wir im Team des Naturhistorischen Museums Modernisierungen durchführen, etwa einen neuen Eiszeitsaal schaffen. Privat werden wir als Familie viel Zeit gemeinsam verbringen, immer mehr zu viert herumtouren und die Natur weiter erforschen. Unsere Kinder sollen weltoffene, ehrliche und empathische Menschen werden. Ein anspruchsvolles, aber sehr lohnendes Ziel.

Welche drei Gegenstände haben Sie in Ihrem Leben nachhaltig geprägt?

Lukeneder: Ein Fußball, meine Monza und natürlich der Geologenhammer: Meine Kindheit und Jugend standen – parallel zur Paläontologie – lange auch im Zeichen des Fußballs. Wir hatten ein gutes Team bei Vorwärts Steyr, haben auch Rapid und Austria Wien geschlagen. Aber dann musste ich mich auf Wunsch der Eltern für die Schule entscheiden. Mein Motorrad hat mich mobil gemacht. Und der Geologenhammer steht symbolisch für mein heutiges Leben.