NÖ Duo in Lviv: „Man merkt überall, dass Krieg ist“

Gloria Grübl und Sebastian Kern aus Pielach (Bezirk Melk) und Böheimkirchen (Bezirk St. Pölten-Land) war es ein Herzenswunsch, vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine zu helfen. Die beiden machten sich daher auf eine aufwühlende Reise nach Lviv, das im Westen des Landes liegt.

NÖN: Was genau haben Sie in Lviv gemacht?

Sebastian Kern: Eigentlich wollten wir Hilfsgüter sammeln und sie in einem Spendencenter vor Ort abgeben. Das Problem war, dass wir das aufgrund des Zolls nicht machen konnten. Wir haben uns trotzdem gedacht, dass wir die Reise durchführen und den Menschen unsere Solidarität zeigen möchten. Wir sind also ohne Hilfsgüter nach Lviv gefahren, haben Geld gewechselt und es Menschen auf der Straße gegeben.

Wie ist diese Idee entstanden?

Gloria Grübl: Als der Krieg angefangen hat, haben wir gerade nicht so viel Kontakt gehabt. Unabhängig voneinander haben wir aber gewusst, dass wir helfen wollen und haben uns als Freunde wiedergefunden.

Kern: Wir haben oft über das Thema geredet und einen Weg gesucht, das umzusetzen. Und dann war klar, dass wir uns das gerne einmal vor Ort anschauen würden.

Sie hätten also die Möglichkeit gehabt, Sachspenden zu sammeln, es aber wegen des Zolls nicht getan. Wie war die Einreise ohne Hilfsgüter?

Grübl: Sie war lang und schwierig, weil man sich dort gar nicht verständigen kann. Es kann niemand Englisch. Der Grenzübergang war die erste Herausforderung. Wir mussten sicher drei- oder viermal aussteigen und sind komplett kontrolliert worden. Das war ein Wahnsinn. Wir mussten die Motorhaube aufmachen, bis ins Necessaire haben sie alles durchsucht. Überall waren Soldaten. Da hat man schon die erste Angst gespürt.

Kern: Außerdem gibt es in Lviv ab 23 Uhr einen Lockdown. Wir haben Angst gehabt, dass wir zu spät in die Unterkunft kommen, was wir auch sind, weil wir erst um 1 Uhr dort waren. Aber als wir dann in Lviv angekommen sind, haben wir gesehen, dass die Menschen trotzdem noch draußen sind und dass sie versuchen, normal zu leben.

Nach der langen und schwierigen Überquerung der Grenze machten Grübl und Kern einen Zwischenstopp an einer Tankstelle. Foto: Sebastian Kern

Wie haben Sie die Menschen, denen Sie Geld gegeben haben, ausgewählt?

Kern: Wir hatten die Geldscheine und haben sie je nach Gefühl hergegeben oder gescheit aufgerundet, wenn wir essen waren. Wir haben zum Beispiel eine alte Frau mit Gehstock auf der Straße gesehen, die sehr mitgenommen ausgeschaut hat. Und dann haben wir sie ausgewählt, weil wir uns gedacht haben, dass sie das Geld sicher brauchen kann. In einem Shop habe ich mir dann eine Tasse gekauft und beim Zahlen noch Geld dazugegeben. Die Verkäuferin konnte es überhaupt nicht fassen, sie hat fast zum Weinen begonnen. Diese Dankbarkeit zu spüren, ist ein Wahnsinn. Weil die Menschen dort wirklich, wirklich dankbar sind.

Was mich geprägt hat, waren die Fotos auf den Grabsteinen. Gloria Grübl

Grübl: Auf der Heimreise waren wir tanken. Es ist gleich ein alter Herr gekommen, der das ganze Auto fast poliert hat, während wir getankt haben. Ihm haben wir auch Geld gegeben. Er hat sich so gefreut. Dann hat er sich neben uns gestellt und wollte sich mit uns unterhalten, aber er konnte kein Englisch. Auch, wenn wir uns nicht verstanden haben: Die Verbindung zwischen uns, als Menschen aus zwei verschiedenen Ländern, war stark und das war ein sehr schönes Gefühl.

Wie ist es Ihnen gegangen, als Sie das Geld verteilt haben?

Kern: Man hätte gerne mehr gegeben, allen geholfen. Es waren zwar nur einzelne Leute, die wir unterstützen konnten, aber die waren unendlich dankbar. Das Schönste ist der Zusammenhalt. Man spürt ihn überall.

Grübl: Wir haben eine Militärparade für Soldaten, die aus dem Krieg gekommen sind, gesehen. Das war einer der emotionalsten Momente auf unserer Reise. Manche von ihnen sind mit nur einer Hand oder einem Fuß zurückgekehrt, komplett mitgenommen vom Krieg. Und da hat man den Zusammenhalt stark gespürt: Von ganz kleinen Kindern bis zu alten Menschen haben alle gebetet und getrauert.

Der Soldatenfriedhof in Lviv machte Gloria Grübl und Sebastian Kern klar, wie viele Menschen bereits in diesem Konflikt ihr Leben verloren hatten. Foto: Sebastian Kern

Was war das Schlimmste, das Sie erlebt haben?

Kern: Den schlimmsten emotionalsten Moment haben wir beim Friedhof für gefallene Soldaten erlebt. Da ist uns bewusst geworden, wie viele Menschen tatsächlich schon in diesem Krieg gestorben sind. Der Platz war früher eine reine Wiese. Heute ist er ein Soldaten-Friedhof mit lauter Gräbern von Gefallenen. Man erkennt ihn auch daran, dass es auf jedem Grab eine große ukrainische Flagge gibt. Und das war der Tiefpunkt. Wir waren fassungslos.

Grübl: Wir waren sprachlos. Wir konnten gar nicht mehr reden, weil uns das so getroffen hat. Als wir dann dort gestanden sind, haben wir die Fassungslosigkeit der Angehörigen gesehen und wer da eigentlich im Krieg gefallen ist: Ganz junge Leute - so alt wie wir -, die vor gerade einmal zehn, fünfzehn Tagen gestorben sind. Was mich auch sehr geprägt hat, waren die Fotos auf den Grabsteinen. Auf ein paar waren nicht nur normale Bilder, wie man sie auf unseren Friedhöfen sieht, sondern Selfies, die die Soldaten noch direkt von der Front geschickt haben.

Welche Eindrücke haben Sie sonst noch vom Land und den Menschen bekommen?

Grübl: Auf den Straßen gibt es Militär-Checkpoints, an denen man teilweise aufgehalten wird. Man merkt überall, dass Krieg in dem Land ist.

Kern: Obwohl wir wirklich weit im Westen waren, spürt man die Spuren vom Krieg überall. Man ist immer unter der Bedrohung von Drohnen- oder Raketenangriffen. In der Stadt sind einige Gebäude mit Holzbrettern und Sandsäcken versiegelt. Geschäfte, Bars und Restaurants sind geöffnet, aber die Leute sind gezeichnet vom Krieg. Auch, wenn sie versuchen, normal zu leben. Sie wollen in der schwierigen Zeit das Beste aus der Situation machen.

Die Stadtverwaltung in Lviv wird mit Sandsäcken und Absperrungen geschützt. Foto: Gloria Grübl

Hat es in Lviv einen Angriff gegeben, als Sie dort waren?

Kern: Zum Glück nicht. Einmal habe ich an einem Abend in der Unterkunft auf einer App nachgeschaut und gesehen, dass fast die ganze Ukraine unter Flugalarm steht. Da ist mir schon anders geworden und habe mir nur noch gedacht, 'hoffentlich passiert nichts'.

Grübl: Wir haben immer mit dem Schlimmsten gerechnet und uns überlegt, was wir tun, wenn jetzt wirklich etwas passiert. Zum Glück ist dieser Fall nicht eingetreten. Wir haben die prägendste Reise hinter uns.

Warum haben Sie sich damals keiner Hilfsorganisation angeschlossen und wie sehen Ihrer weiteren Pläne aus?

Kern: Wir haben uns im Internet informiert, aber keine passende Organisation gefunden. Wir müssen wissen, dass die Spenden wirklich bei den Menschen in der Ukraine ankommen und möchten deshalb gerne selbst mitkommen. Wenn wir eine Organisation finden, die mit uns zusammenarbeitet, machen wir das beim nächsten Mal auf jeden Fall über sie.

Grübl: Was uns am Herzen liegt, ist, den Menschen die Spenden vor Ort persönlich zu geben.

Ist das also ein Aufruf an Hilfsorganisationen?

Grübl: Ja. Wenn es eine Hilfsorganisation gibt, die Interesse hat, würden wir uns sehr freuen, wenn sie sich bei uns meldet. Wir werden aber auch selber weiterverfolgen, wie wir beim nächsten Mal Medikamente und andere Hilfsgüter mitnehmen können.

Kern: Wir wollen auf keinen Fall, dass wir andere dazu animieren, auf Urlaub oder aus Spaß in die Ukraine oder ein anderes Land, in dem Krieg herrscht, zu fahren. Alle sollen wissen, unter welcher Gefahr die Menschen dort leben. Wir möchten mit unserer Reise etwas Positives bewirken und dabei helfen, so gut es geht und so viel wie möglich zu spenden.

Trotz des Krieges im Land versuchen die Ukrainerinnen und Ukrainer in Lviv, ein möglichst normales Leben zu führen und gehen zum Beispiel bei der Lemberger Oper (Nationaloper) spazieren. Foto: Gloria Grübl

Sie sind jung und erleben Corona und den Ukraine-Krieg mit. Was löst das bei Ihnen aus?

Kern: Eine tiefe Traurigkeit, dass so etwas in einer Zeit wie heute passieren kann. Ich persönlich finde, dass Corona gegenüber dem Ukraine-Krieg eigentlich gar nichts ist, weil das eine Phase war, die wieder vorbei ist. Uns ist es ja nicht schlecht gegangen: Wir haben Förderungen bekommen, eine Wohnung gehabt und in Sicherheit gelebt. Aber der Krieg hat buchstäblich vom ersten Moment an eingeschlagen. Als ich gehört habe, dass wir jetzt einen Krieg in Europa haben, ist es mir die erste Zeit schon ziemlich schlecht gegangen und ich war sehr betroffen.

Finden Sie, dass Österreich da genug aus politischer und zivilgesellschaftlicher Sicht hilft?

Kern: Ich persönlich finde, dass Österreich zu wenig hilft. Jede Österreicherin und jeder Österreicher sollte der ukrainischen Bevölkerung gegenüber mehr Solidarität zeigen. Leider denken die Menschen in Österreich noch viel zu naiv. Wir können alle froh sein, in Frieden und ohne Krieg leben zu dürfen. Wenn man wirklich einmal in der Ukraine ist und fühlt, wie die Leute zusammenhalten, merkt man, dass sie kein Stück von ihrem Land abgeben wollen. Sie wollen zur EU, unabhängig sein, sie würden einfach gerne ein freies und friedliches Leben führen.

Grübl: Egal, welche Spenden kommen, wichtig ist, den Ukrainerinnen und Ukrainern zu helfen.