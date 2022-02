Meteorologe Marcus Wadsak: „Wir werden die 40,5 Grad toppen“

Seine Vorliebe für Mathematik und Physik hat ihn zum Meteorologie-Studium gebracht. Seinen Beruf übt Marcus Wadsak mit Hingabe aus, seine größte Freude, sagt er, sind eintreffende Prognosen.

NÖN: Vor 40 Jahren war der Wetterbericht so etwas wie die tägliche Fernseh-Lotterie. Das hat sich massiv verändert. Warum sind die Prognosen heute so viel besser?

Marcus Wadsak: Der Zeitrahmen, in dem wir Prognosen sinnvoll stellen können, hat sich von drei Tagen auf 15 Tage erhöht. Früher haben uns die Möglichkeiten gefehlt, ich brauche für eine Prognose den Ausgangszustand, das heißt: Wie ist das Wetter. Damals haben wir einmal pro Stunde eine Meldung aus allen Landeshauptstädten bekommen. Jetzt haben wir 250 Messstationen in Österreich, die alle zehn Minuten haargenau berichten, wie Sonne, Wind und Regen sind. Wir haben alle Viertelstunden Satellitenbilder. Und, das Wesentlichste: All das Wissen, das wir haben, kann ich jetzt auch in riesigen Rechenanlagen verrechnen.

Für die Wetter-Redakteure gibt es lustige Beinamen wie „Wetterfee“ oder „Wetterfrosch“. Finden Sie das respektlos?

Nein, ich finde den Frosch ja echt ganz nett. Das ist so etabliert, das wird man auch nicht wegbekommen. Ich glaube, gerade im ORF wissen unsere Zuseher, dass wir ausgebildete Meteorologen sind und Wissenschaft mit Leidenschaft betreiben. Dann darf so ein Kosename auch sein, das bringt uns den Menschen näher. Wetterfee finde ich ja noch entzückender.

Werden Sie als Wetter-Anchor neben Kollegen wie Armin Wolf ernst genommen?

Wir haben uns unseren Platz, unsere Glaubwürdigkeit hart erarbeitet, die Kollegen und auch die Chefs nehmen uns nicht nur ernst, sie verlassen sich auf uns. Für viele Bereiche wie die Chronik kündigen wir die Ereignisse der Zukunft ja schon an. Wir hatten vor zwei Wochen einen Sturm, wo wir wussten, es gibt Schäden. Da werden Dienstpläne verändert, wenn wir so etwas vorhersagen. Oder wenn es um den Klimawandel geht, sitzen wir bei Kollegen wie Armin Wolf im Studio und erklären das den Zusehern.

Sie sind 2019 und 2021 als Journalist des Jahres in der Kategorie Wissenschaft ausgezeichnet worden. Ist das dem Klimawandel geschuldet, dass man die Meteorologen plötzlich vor den Vorhang holt?

Das weiß ich nicht, ich bin 2013 „Mister Shoe“ geworden, ich glaube, da hat man es noch nicht so ernst genommen (lacht). Aber meine Währung sind die Zuseherinnen und Zuseher. Wir haben jeden Tag mehr als eine Million davon mit dem ZIB-Wetter, wir haben jeden Tag die drittmeistgesehene Sendung in Österreich, das ist die Währung, um die es geht. Wenn man einen Preis gewinnt, ist Freude da, aber noch mehr freut mich jede zutreffende Prognose.

Werden Sie geschimpft, wenn Prognosen nicht zutreffen?

Spaßeshalber ja und natürlich gibt es auch kritische Reaktionen, wenn es einmal nicht stimmt. In England ist mal ein Kollege verdroschen worden, aber nicht, weil seine Prognose falsch war, sondern weil es drei Wochen durchgeregnet hat. So etwas ist mir noch nicht passiert.

Sie haben zwei Bücher geschrieben. Beim ersten 2010 ging es ums Wetter, beim zweiten 2020 um den Klimawandel. Empfinden Sie es als Verpflichtung, da etwas zu tun?

Ja, das Wetter über lange Zeit gesehen ergibt das Klima und die Klimaveränderungen beeinflussen unser Wetter. Man kann das nicht getrennt voneinander betrachten. In meinem ersten Buch „Donnerwetter“ habe ich geschrieben, dass es in Wien noch nie über 40 Grad hatte. Drei Jahre später, am 8. August 2013, haben wir auch in Österreich 40 Grad und mehr erreicht. Also man sieht ja auch am Wetter, dass sich das Klima ändert, und wenn wir das in unserer Berichterstattung nicht in den richtigen Rahmen setzen, dann machen wir etwas falsch.

Bei einem Vortrag in Hollabrunn im Jänner 2020 haben Sie gesagt: „Die globale Erwärmung ist noch lösbar. Heuer ist das letzte Jahr, in dem dieser Satz hier steht. Nächstes Jahr nicht mehr.“ Wo stehen wir heute?

Wir haben unserem Klima Dinge angetan, die wir nicht mehr gutmachen können. Die Erwärmung in Österreich ist stärker als im globalen Mittel, wir haben bereits zwei Grad mehr als in der vorindustriellen Zeit, das werden wir nicht mehr rückgängig machen können. Die Chance, die wir noch immer haben, ist, unser Klima zu stabilisieren. Seit der letzten Eiszeit vor 10.000 Jahren sind wir in einer sehr stabilen Klimaphase mit verlässlich warmen Sommern und schneereichen Wintern. Und jetzt sind wir dabei, uns aus dieser stabilen Phase hinaus zu katapultieren. Wir haben gerade noch die Chance, diese Erwärmung global nicht über 1,5 Grad kommen zu lassen. Zu diesem Ziel haben wir uns im Pariser Klimaabkommen mit 190 anderen Staaten verpflichtet. Wenn wir das nicht machen, wird die Erwärmung zum Selbstläufer, dann ist sie nicht mehr aufzuhalten.

Was würden Sie einem Leugner des Klimawandels sagen, wenn er jetzt vor Ihnen stünde?

Kommt darauf an, was er leugnet. Ich kenne die Argumente alle und kann jedes widerlegen.

Zum Beispiel Donald Trump, der als amtierender US-Präsident beim Besuch in Waldbrandgebieten im Herbst 2020 gemeint hat, „es wird wieder kühler werden, sie werden schon sehen“.

Dann kann ich ihm sagen, dass er das Wetter gerade mit dem Klima verwechselt. Wir erleben immer mehr Hitzerekorde, aber keinen Kälterekord mehr. Die minus 36,6 Grad aus Zwettl, die tiefste jemals in Österreich gemessene Temperatur, werden wir nicht mehr unterschreiten. Aber die 40,5 Grad Maximaltemperatur werden wir in den nächsten Jahren sicher noch toppen. Donald Trump würde ich das letzte Jahr in Erinnerung rufen, als Hurrikan „Ida“ in New York Menschen getötet hat. Weil unsere Absicherungsinstrumente für diese Wetterextreme nicht mehr ausreichen. In einer Millionenmetropole wie New York sind Menschen infolge des Klimawandels gestorben.

Was halten Sie von „Fridays for Future“?

Großartig, ohne Wenn und Aber, dass junge Menschen für ihre Zukunft auf die Straße gehen. Diese jungen Menschen informieren sich, sie sind auf dem besten Stand der Wissenschaft. Und sie haben die Diskussion nach Hause getragen in die Familien.

Haben die Menschen den Unterschied zwischen Wetter und Klima begriffen?

Ja, ich denke, wir haben hier einen sehr hohen Aufklärungsgrad. Und es ist ja auch nicht mehr zu übersehen: Wenn wir jetzt über NÖ reden, die Trockenheit der letzten Jahre ist verheerend für die Landwirtschaft, die Weinbauern bekommen Stress, weil die guten Weißweinsorten nach Norden wandern. Und in den Skigebieten in NÖ wird es mit der Schneesicherheit immer schwieriger. Ich habe noch einen Sommer erlebt, da hatte es niemals 30 Grad. Jetzt haben wir 42 Tage mit 30 Grad. Das beeinträchtigt zunehmend unsere Lebensqualität.

Am Schirm sieht man Sie immer mit fetzigen T-Shirts, ist das Ihr Markenzeichen?

Als ich recht jung beim ORF angefangen habe, sagte der Informationsdirektor zu mir: „Da tun wir jetzt gar nicht lange herum mit Krawatte, das machen wir leger.“ Mein Vorgänger Carl Michael Belcredi hat gefühlt drei Mal einen Pullover angehabt, aber er war der mit den bunten Pullovern. Dann gab es den Andreas Jäger mit den Hosenträgern und dann wurde ich einmal gefragt, was mein Markenzeichen sein soll. Und ich sagte, dass ich der mit den besten Wetterprognosen sein will.