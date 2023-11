Stefan Zach: „Habe mich auf ersten Blick ins Atomkraftwerk verliebt“

Am Rande der Donau ragt im Bezirk Tulln ein riesiger Betonklotz in die Höhe. Öffnet man dessen schwere Metalltür, steht man im Inneren von Österreichs einzigem Kernkraftwerks. Die Luft ist kalt, das Licht nur künstlich – der Bau mit über 1.000 Räumen hat keine Fenster. In der Schaltzentrale befinden sich hunderte Knöpfe und alte Röhren-Bildschirme, auf dem Tisch liegt ein altes Schichtbuch, die Uhr zeigt „5 vor 12“. Im Atomkraftwerk (AKW) Zwentendorf sieht alles aus, als könnte der Startknopf jederzeit gedrückt werden. Dass das nie getan wurde, geht auf den 5. November 1978 zurück. An diesem Tag hat sich Österreich gegen Atomkraft entschieden hat. Was das für den Staat bedeutet, besprach die NÖN mit EVN-Kommunikationsleiter Stefan Zach.

NÖN: Sie kennen das Atomkraftwerk Zwentendorf so gut wie kaum ein anderer. Seit 25 Jahren führen Sie Besuchergruppen durch die Anlage. Für alle, die noch nie dort waren: Beschreiben Sie, was man im Atomkraftwerk sieht. Welche Stimmung nehmen Sie dort wahr?

Stefan Zach: Wenn man hierherkommt, sieht man ein großes Gebäude direkt am Rand der Donau. Und wenn man durch die große Metalltür hineinkommt, taucht man sofort in die Welt der späten 70er-Jahre ein. Dieses Flair nimmt einen sofort in Beschlag. Das Gebäude hat über 1.000 Räume, genau sind es 1.050. Jeder Raum ist auf seine Art und Weise einzigartig, man sieht sehr viel Technik und hat einen guten Eindruck, wie das damals gewesen ist.

Die EVN hat das AKW 2005 gekauft. Sie machen die Führungen schon länger. Wie sind Sie zum AKW gekommen?

Zach: Ich habe über Zwentendorf sehr wenig gewusst. Mein späterer Generaldirektor war in einer Nebenfunktion einer der beiden Geschäftsführer der Gesellschaft, die hier Ersatzteile hätte verkaufen sollen. Er hat mich gefragt, ob ich nicht der Pressesprecher des Kernkraftwerks werden möchte, auch in einer Nebenfunktion. Damals war es um das Kernkraftwerk noch ganz still. Und als ich hier das erste Mal durch dieses Tor gegangen bin, hat mich dieses Flair in seinen Bann gezogen. Es war Liebe auf den ersten Blick. Ich wollte das unbedingt Leuten zeigen, weil ich es hier so wahnsinnig schön gefunden habe.

Dass heute überhaupt Menschen durch das AKW gehen können, geht auf den 5. November 1978 zurück. Damals, vor 45 Jahren, fand die Volksabstimmung statt, bei der sich eine hauchdünne Mehrheit, nämlich 50,5 Prozent, gegen die Inbetriebnahme des fixfertig gebauten Kraftwerks entschieden hat. Wie kam es dazu?

Zach: Die Geschichte der Kernenergie begann in Österreich bereits in den 50er-Jahren. In den 60ern wurde dann eine Gesellschaft mit dem Namen GKD, Gemeinschaftskraftwerk Tullnerfeld GmbH, gegründet. Die hat von der Bundesregierung den Auftrag erhalten, eine geeignete Kerntechnologie für Österreich auszusuchen, nach geeigneten Kraftwerkstandorten Ausschau zu halten und letztendlich Kernkraftwerke zu errichten. Der Energieplan der Republik 1976 sah mehrere Kernreaktoren mit einer Gesamtleistung von 3.300 Megawatt vor. Mit Kraftwerken dieser Leistung hätte man Strom für fünf bis sechs Millionen Haushalte erzeugen können, also die Kernenergie hätte einen wichtigen Beitrag zur Stromproduktion in Österreich leisten sollen.

Die Bevölkerung sprach sich dann aber dagegen aus.

Zach: Die GKD hatte insgesamt bereits drei Kraftwerkstandorte angekauft. Hier in Zwentendorf ist man am weitesten gekommen. 1976 war die Anlage fix und fertig. Das Einzige, was gefehlt hat, was bis heute fehlt, ist der behördliche Bescheid, die Anlage in Betrieb nehmen zu können. Während der Bauzeit hat aber der Widerstand gegen die Kernenergie und den Standort Zwentendorf stark zugenommen. Der damalige österreichische Bundeskanzler, Bruno Kreisky, hat sich entschieden, die Inbetriebnahme des fertigen Kernkraftwerks einer Volksabstimmung zu unterziehen. Mit dem Ausgang dieser Volksabstimmung hat er auch sein persönliches politisches Schicksal verbunden. Er wollte zurücktreten, wenn sich die Menschen gegen die Inbetriebnahme entscheiden. Dadurch hat er der Volksabstimmung natürlich seinen persönlichen Stempel aufgedrückt.

Was waren damals die Argumente der Gegnerinnen und Gegner?

Zach: Dieses Kraftwerk hat polarisiert wie kaum etwas anderes in der Geschichte Österreichs. Es hat einen Keil in Unternehmen, Organisationen, Parteien, aber auch in Familien getrieben. Ich habe das damals als 13-jähriger Bub in meinem Elternhaus erlebt. Meine Eltern, zwei bürgerliche Menschen, dieser Technologie gegenüber aufgeschlossen, hätten sicher mit „Ja“ gestimmt. Bruno Kreisky konnten sie aber nicht besonders leiden, deshalb haben sie dagegen gestimmt. In der Familie meines Onkels war es genau umgekehrt. Zwei sehr engagierende, umweltbewusste junge Leute, haben gegen das Kernkraftwerk demonstriert. Sie hätten sicher mit „Nein“ gestimmt. Aber Bruno Kreisky haben sie geliebt, also haben sie mit „Ja“ gestimmt.

Also würden Sie sagen, es war gar nicht so sehr eine Abstimmung für oder gegen die Atomkraft, sondern auch für oder gegen Bruno Kreisky?

Zach: Das war es zweifellos. Aber es gab natürlich auch eine ganze Reihe inhaltlicher Pro- und Kontra-Argumente, die viele Menschen bewegt haben. Bei den Kontra-Argumenten war die Gefahr, die von der Kernenergie ausgeht, das dominierende. Man hat sich wegen des fehlenden Endlagers und der Strahlung Sorgen gemacht. Auf der anderen Seite stand diese Technologie für Versorgungssicherheit und für Arbeitsplätze. Es gab auch viele Umweltschützer, die damals für die Kernenergie eingetreten sind – nicht, weil sie die Technologie so super gefunden haben, sondern weil sie Sorge hatten, dass alle Flüsse in Österreich mit Wasserkraftwerken zugepflastert werden.

Die Hoffnung Ihrer Eltern wurde nicht erfüllt, die Familie Ihres Onkels hat bekommen, was sie wollte. Bruno Kreisky ist trotz des „Neins“ bei der Volksabstimmung nicht zurückgetreten. Auf der EVN-Website wird die Volksabstimmung auch als Wendepunkt in der österreichischen Politik bezeichnet. Warum?

Zach: Es war wirklich eine sehr ungewöhnliche Entscheidung und sie macht diesen Ort auch weltweit so einzigartig. Man hat hier die Bürgerinnen und Bürger beteiligt – das war in den 70ern ungewöhnlich. Und man hat zuerst gebaut, dann gefragt. Das hat man auf der ganzen Welt nicht verstanden. Aber spätestens seit den Katastrophen von Tschernobyl und Fukushima wird das international auch nicht mehr infrage gestellt.

Wie viel Arbeitszeit wurde – im Nachhinein umsonst – in das AKW investiert?

Zach: Bauzeit war von 1972 bis 1976. Zur Errichtung der Anlage waren mehr als vier Jahre mehrere Tausend Arbeiter beschäftigt. Nach 1978 gab es dann eine Konservierungsphase. Die Eigentümer konnten nicht glauben, dass das das Ende des Liedes ist. Sie dachten, das Kraftwerk könnte in ein, zwei Jahren in Betrieb gehen. Da haben die Eigentümer beschlossen, die Anlage in Schuss zu halten für den Tag X. 200 Leute sind hier beschäftigt geblieben. Das Provisorium hat bis 1985 angedauert und weitere 500 Millionen Euro gekostet.

Das Kraftwerk gilt als größte österreichische Investitionsruine. Wie viel hat es in Summe gekostet?

Zach: Die Errichtung des Kernkraftwerkes hat 500 Millionen Euro gekostet und die sieben Jahre Konservierungsbetrieb dann noch einmal das Gleiche. Zwentendorf hat insgesamt eine Milliarde Euro gekostet, ohne dass hier jemals eine Kilowattstunde Strom aus Kernspaltung erzeugt wurde.

Und wie passt der Konservierungsbetrieb mit dem noch 1978 beschlossenen Atomsperrgesetz zusammen?

Zach: Ein Teil der Eigentümer war der Meinung, dass man die politische Entscheidung noch einmal revidieren kann. Das Atomsperrgesetz hätte man mit einer Zweidrittelmehrheit im Parlament wieder aufheben können. Das kommt uns heute absurd vor, aber es gab in Österreich in den 70ern eine große Befürwortung der Kernenergie. Die beiden großen Parlamentsparteien, SPÖ und ÖVP, waren eindeutig pro Kernenergie. Die ÖVP hat in der Volksabstimmung nur die Möglichkeit erkannt, Bruno Kreisky im Amt zu schwächen und sich deshalb dagegen positioniert. Kreisky hat das nicht geschadet. Er konnte 1979 das beste Ergebnis für seine politische Gesinnungsgemeinschaft in der Geschichte der Zweiten Republik herausholen, eine absolute Mehrheit.

Die EVN hat sich dann im Jahr 2005 dazu entschieden, das Kraftwerk zu kaufen. Was erwartet sich ein Energieversorger von einem nie in Betrieb gegangenen Atomkraftwerk?

Zach: Wir haben hier mit dem historischen Kernkraftwerk nicht nur ein wunderschönes Stück österreichischer Zeitgeschichte übernommen, sondern auch ein 24 Hektar großes, als Kraftwerksgelände gewidmetes Areal. Für uns ist es ein Standort mit Zukunftspotenzial. Wir haben hier mit der Donau einen kostengünstigen und umweltfreundlichen Transportweg, wir haben eine sehr gute Anbindung ans Stromnetz ins nächste Umspannwerk und in einem Radius von vier Kilometern keine Nachbarn, die wir nerven können. Im Moment gibt es keine aktuellen Planungen, aber Unternehmen wie die EVN denken in Jahrzehnten. Wer weiß, was wir in 10, 20 oder 50 Jahren hier alles machen können.

Auf dem Kraftwerksareal wird ja mittlerweile Energie erzeugt – wenn auch nicht durch Kernspaltung, sondern mit Photovoltaikanlagen.

Zach: Richtig, wir erzeugen seit 2009 hier Strom aus Sonnenstrahlen, und Zwentendorf ist dadurch auch zu einem sehr schönen Symbol für eine erneuerbare Energiezukunft geworden. Wir vergleichen die Leistung der Photovoltaikanlage nicht mit der Leistung des Kernkraftwerks, aber es sind ja auch bekanntlich die Gefahren, die von beiden Technologien ausgehen, durchaus unterschiedlich.

Wie könnte man hier in Zukunft noch Strom erzeugen?

Zach: Selbstverständlich gibt es Potenzial für ein Kraftwerk. Wir errichten derzeit keine großen Kraftwerke, außer Biomasseanlagen. Hier wäre ein idealer Standort etwa für schnell startende Gasturbinen, die wir zur Stützung des Stromsystems brauchen können. Aber derzeit haben wir hier keine konkreten Planungen. Die haben wir eher im benachbarten ehemaligen Kohlekraftwerk Dürnrohr.

Das AKW hochzufahren, wäre aber nicht möglich?

Zach: Das wird bei den Führungen häufig gefragt, weil die Anlage teilweise wirklich noch sehr gut und neuwertig aussieht, obwohl der Rost ordentlich an den Metallteilen genagt hat. Aber die Anlage kann man schon lange nicht mehr in Betrieb nehmen, spätestens seit dem Tag, an dem ich hier eine Tür in das Containment hineinschneiden ließ. Aber ich glaube, dass es schon in den 80er-Jahren schwierig gewesen wäre. In Anlagen wie diesem Siedewasserreaktor entstehen hohe Temperaturen bei der Stromproduktion durch die Kernspaltung. Sie müssen klimatisiert werden. Das hat hier nicht stattgefunden. Wenn man in diesen Betonbau im Winter reingeht, hat es knapp über null Grad, und wenn dann die Wärme des Sommers kommt, rinnt es hier bachweise die Wände runter. Das ist der Tod jeder technischen Anlage.

Atomstrom aus Zwentendorf ist also ausgeschlossen. Wofür wird das AKW außer zur Erzeugung von Sonnenstrom und für Führungen noch genutzt?

Zach: Heute üben hier Kerntechniker aus ganz Europa, wie man einen Reaktor möglichst gefahrlos abbauen kann. Außerdem nutzen wir es für Veranstaltungen, als Filmlocation, für Musikvideos. Auch Einsatzorganisationen wie die Cobra oder Hundestaffeln üben hier regelmäßig. Den Kamin vermarkten wir an Industriekletterer. Greenpeace übt hier Kraftwerksbesetzungen. Und immer Anfang August findet hier das Shutdown Festival statt.

Es gibt auch Anfragen, das AKW als Hochzeitslocation zu mieten. Warum sind Sie dagegen?

Zach: Der Hauptgrund ist, dass ich persönlich glaube, dass ein Ort, an dem drei Jahrzehnte alles gescheitert ist, kein idealer Ort ist, eine Ehe zu begründen. Außerdem verirrt man sich in den 1.050 Räumen leicht. Das wären dann sehr abenteuerliche Hochzeitsveranstaltungen und das möchten wir nicht. Was wir hier aber sehr wohl immer wieder haben, sind Blind Dates. Vor einigen Jahren haben einander ein Kerntechniker aus Holland und eine Kerntechnikerin aus Ungarn hier das erste Mal persönlich getroffen.

Sie haben von schrägen Projekten gesprochen. Welche Ideen gab es noch?

Zach: Es gab einen einzigen Plan, die Anlage in ein Gaskraftwerk umzurüsten. Das war sinnvoll, hat sich aber nicht gerechnet. Deshalb hat man es wieder verworfen. Dann hatte ein sehr berühmter österreichischer Künstler, Hundertwasser, die Idee, hier ein Museum der fehlgeleiteten Technologien einzurichten. Dann hatte ein sehr bekannter österreichischer Baumeister die Idee, hier ein Abenteuerland einzurichten. Und es gab die Idee, hier einen Friedhof der sogenannten Senkrechtbestattung einzurichten.

Dann machen wir noch ein kurzes Gedankenexperiment: Angenommen, am 5. November 1978 wäre die Volksabstimmung anders ausgegangen, was wäre passiert? Wäre das AKW heute noch in Betrieb?

Zach: Nein, das AKW wäre heute sicher nicht mehr in Betrieb. Wäre es in Betrieb gegangen, hätte es wahrscheinlich die Bevölkerung in Österreich weiter polarisiert. Es hätte sicher dauerhaft Demonstrationen gegeben. Die Anlage hätte Strom für 1,7 oder 1,8 Millionen Haushalte erzeugt, hätte dadurch also einen Beitrag zur Versorgungssicherheit in Österreich geleistet. Spätestens 2013 wäre sie aber außer Betrieb gegangen. Kernkraftwerke dieses Typs haben in Österreich und Deutschland eine genehmigte Betriebszeit von 30 Jahren. In Wirklichkeit, glaube ich, dass schon 2011, nach der Katastrophe von Fukushima, Schluss gewesen wäre. Das liegt daran, dass Zwentendorf ein typgleiches Kernkraftwerk wie Fukushima ist. Heute wäre die Anlage wahrscheinlich im Rückbau.

Die EVN hat 2018 die Volksabstimmung noch einmal simuliert. Wie ist das ausgegangen?

Zach: Wir haben über das Internet abstimmen lassen, wie die Menschen heute darüber denken. Natürlich hat das Schwächen, aber wir wollten es einfach ausprobieren. 150.000 Menschen haben abgestimmt. Davon waren 20.000 dafür, dass das AKW in Betrieb geht und 130.000 waren dagegen. Das entspricht etwa dem, was man bei Markt- und Meinungsforschungen herausfindet. Und es war eine Bestätigung dafür, dass die Entscheidung 1978 kein Fehler war.

Das war also viel deutlicher als die richtige Abstimmung. Erst danach sind aber der Ukraine-Krieg und die Energiekrise gekommen. Merken Sie jetzt seither, dass sich die Stimmung gedreht hat? Sind jetzt mehr Menschen für Atomenergie?

Zach: Ja, auf jeden Fall. Das ist ganz stark spürbar. Aber nicht nur aus Gründen der Versorgungssicherheit, sondern auch aus Gründen des Klimaschutzes. Ich glaube, dass da viele zweifeln, ob man die Kernkraft als einen Teil der Klimalösung komplett ausschließen kann. In Österreich ist dieser Zug abgefahren. Aber wie sollen Länder wie Frankreich oder Japan auf Kernkraftwerke verzichten? Die erzeugen 80 Prozent beziehungsweise 50 Prozent ihres Strombedarfs aus Kernkraftwerken. Worauf sollen die setzen?

Bei der „Volksabstimmung“ gab es aber noch einen Zwischenfall ...

Zach: Diese Geschichte hat eindrucksvoll bestätigt, dass die Frage heute noch sehr emotionalisiert. Als wir die Abstimmung online gestellt haben, wurde nach kurzer Zeit die Seite gehackt. Jemand, ein Befürworter oder ein Spaßvogel, hat versucht, das Abstimmungsergebnis zu manipulieren, indem er mit einem Algorithmus versucht hat, jede Sekunde eine Stimme für die Inbetriebnahme von Zwentendorf abzugeben. Das konnten wir aber Gott sei Dank rasch unterbinden. Wir haben die Stimmen dann rausgelöscht.

Es wird oft kritisiert, dass selbst Österreich nicht ohne Atomstrom auskommt. Nehmen wir den Strommix bei der EVN: Ist da Atomkraft enthalten?

Zach: Nein, österreichische Energieunternehmen dürfen keinen nicht zertifizierten Strom an ihre Kunden verkaufen. Man kann aber die Welt der Physik nicht ausblenden. Wenn in Österreich keine Kraftwerke in Betrieb sind, wird sehr viel Strom nach Österreich importiert. Aktuell stammen etwa 20 Prozent des Gesamtstromverbrauchs Österreichs aus den Nachbarländern. Und da ist rein physikalisch mit Sicherheit Strom aus Atomkraftwerken, aber auch aus Kohlekraftwerken dabei. Ich habe es immer sehr schwierig gefunden, dass in Österreich so stark gegen Kernenergie aufgetreten wird und man gleichzeitig keine Maßnahmen setzt, dass von dort kein Strom bezogen werden kann. Ich weiß, das ist in einem freien Strommarkt wie der EU extrem schwierig. Aber auf der einen Seite über die grenznahen Kernkraftwerke zu schimpfen, aber dort dann zu kaufen, finde ich schwierig.

Das heißt, immer wenn weniger Strom produziert als verbraucht wird, ist es möglich oder sehr wahrscheinlich, dass wir Atomstrom bekommen.

Zach: Ja, ich finde es grundsätzlich auch gut, dass man mit seinen Nachbarn Dinge austauscht. Aber ich hätte – auch nach den Erfahrungen der letzten drei Jahre – ein viel besseres Gefühl beim Einschlafen, wenn wir in Österreich selbst ausreichend Kraftwerkskapazitäten hätten. Die haben wir nicht. Wir werden viele neue Kraftwerke brauchen – Windräder, Photovoltaikanlagen, Biomasseanlagen, aber auch Kraftwerke, die verlässlich Strom liefern können und nicht so stark vom Wetter und von der Sonneneinstrahlung abhängig sind. Da vermisse ich den politischen Willen.

Dann würde ich zum Abschluss gerne noch auf Sie persönlich kommen. Sie beschäftigen sich nur nebenbei mit dem AKW, eigentlich leiten sie die gesamte EVN-Kommunikation. Das Unternehmen steht momentan stark in der Kritik. Es wird über die Strompreisgestaltung und einen dritten Vorstandsjob diskutiert. Sie sind da der erste Ansprechpartner für Medien und die Bevölkerung. Wie geht es Ihnen damit?

Zach: Für mich waren die letzten 18 Monate eine große Herausforderung. Erstens, weil durch den Ausbruch des Krieges in der Ukraine eine große Unsicherheit kam, die zu den bekannten Preisentwicklungen auch massiv beigetragen hat. Ich hatte tageweise 200 bis 250 Anrufe, wo ich wirklich viel von den Sorgen und Nöten auch unserer Kundinnen und Kunden mitbekommen habe. Und ich muss auch sagen, wir haben in den vergangenen Monaten natürlich sehr viel an Vertrauen verloren und ich hoffe sehr, dass wir das wieder zurückgewinnen können. Wir haben sicherlich ausreichend Fehler gemacht. Für manche Dinge können wir nichts, andere hätten wir besser machen können. Ich glaube daran, dass wir aus diesen Fehlern auch gelernt haben.