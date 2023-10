UN-Jugenddelegierter Marvin Huber: „Das hier ist das i-Tüpfelchen“

NÖN: 1960 hat Nikita Chruschtschow vor der UN-Generalversammlung gesprochen. Und dort seinen Schuh aufs Rednerpult geknallt. 1973 war Willy Brandt dort, später Michael Gorbatschow, und jetzt Sie. Das sind sehr große Fußstapfen, oder?

MarvinHuber: Ich würde ganz ehrlich gesagt die vielen kleineren Fußstapfen, die ich in den letzten eineinhalb Jahren gemacht habe, ins Zentrum meiner Arbeit stellen. Ich habe mit Kindern und Jugendlichen in ganz Österreich arbeiten dürfen. Die großen Fußstapfen haben mir am Ende des Tages weniger Stress gemacht, weil ich weiß, dass die drei Millionen Kinder und Jugendlichen in Österreich echte Veränderungen sehen wollen. Und diese Themen habe ich zu den Vereinten Nationen mitnehmen wollen. Ich glaube, es ist einfach an der Zeit, dass man jungen Menschen ganz viel Stimme in der Politik einräumt und dass wir auch ins Zentrum politischer Debatten kommen.

Ehrlich, wie lange haben Sie sich eigentlich auf diese Rede vorbereitet und wer durfte Ihnen dabei zuhören?

Huber: Die Vorbereitung war ganz intensiv in den letzten Monaten. Bei meiner Tour durch Österreich durfte ich die wichtigsten Themen sammeln und in den letzten Monaten in ein Format bringen, das den Vereinten Nationen auch entspricht. Wer hat mir zugehört? Ich hoffe, ganz viele Leute zu Hause und online und auch die Vertreterinnen und Vertreter von 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen. Ich habe in der sozialen Entwicklungsdebatte für Österreich das Eröffnungsstatement im dritten Komitee halten dürfen. Vor vielen Botschafterinnen und Botschaftern und Jugenddelegierten anderer Nationen.

Reden vor Publikum ist ja nicht jedermanns Sache. Da gibt es große Rhetoriker von Martin Luther King bis zu Winston Churchill. Ist einer davon Ihr Vorbild?

Huber: Mir fällt ehrlich gesagt kein direkteres Vorbild ein als meine Omas, von denen eine auch in der Regionalpolitik aktiv war. Beide haben immer ihre Meinung gesagt, wenn es gerade wichtig war. Aber am Ende des Tages war es das Wichtigste, dass sie im Dialog Sachen vorwärtsgetragen haben. Ich würde mich jetzt auch nicht als Superredner bezeichnen, aber durch alle Reden, die man halten darf, wächst man weiter – und am Ende des Tages war das natürlich eine unglaubliche Möglichkeit.

Der 22-jährige Marvin Huber aus Hinterbrühl hat als Jugenddelegierter in New York vor der UN-Generalversammlung die Anliegen der Jugend vorgetragen. Foto: BJV

Das heißt, Sie sind damit aufgewachsen?

Huber: Bis zum gewissen Grad ja. In meiner Familie waren Diskussionen über alles, was politisch gerade ansteht, wichtig. Und meine Eltern haben mich massiv darin unterstützt, in Jugendorganisationen zu gehen. Mit denen durfte ich auch schon mit 16 ins Ausland fliegen, um über die Europäische Union zu diskutieren.

Haben Sie gut geschlafen in der Nacht vor Ihrer Rede oder haben Sie es einmal bereut, dass Sie ja gesagt haben?

Huber: Bereut habe ich es nie, denn was ich vorgetragen habe, war eineinhalb Jahre mein Hauptthema und das hier ist quasi das wunderschöne i-Tüpfelchen. Ich war natürlich nervös, das kann man auch in der Videoaufzeichnung, die noch online zur Verfügung steht, sehen. Für eine Sekunde habe ich den Faden verloren mitten in der Rede. Aber Gott sei Dank hatte ich den relativ bald wieder. Ich bin sehr glücklich über den Inhalt, an der Präsentation kann ich noch ein bisschen feilen.

Sie haben grundsätzlich die Anliegen der Jugend vor der UN-Generalversammlung vorgetragen. Welche sind das und ist da etwas dabei, das Ihnen persönlich am Herzen liegt?

Huber: Mir liegt am Herzen, dass Jugend eine Querschnittsmaterie sein muss. Es gibt kein Politikfeld, wo man sagt, da stempelt man Jugendliche drauf – das wird oft bei der Bildung gemacht – und das ist dann ein Jugendthema. Es muss in einer Demokratie wie Österreich möglich sein, dass zu jedem Thema Prozesse stattfinden, die so offen sind, dass junge Menschen die Möglichkeit haben, ihre Stimme einzubringen. Es ist deren Recht in politischen Prozessen dabei zu sein. Die Themen, die in meiner Arbeit stark herausgekommen sind, waren vor allem Frieden und Sicherheit, auch durch den schrecklichen Krieg, der gerade gegen die Ukraine geführt wird. Das sind Themen, wo junge Menschen oft ausgeklammert sind, aber das macht überhaupt keinen Sinn. Es geht um Konfliktresolution, um Friedensbildung. Die Jugend-, Friedens- und Sicherheitsagenda war ganz wichtig in meiner Rede. Der zweite Punkt ist nachhaltige Entwicklung: Junge Menschen haben einfach Zukunftsangst, wenn sie sehen, welche massiven Veränderungen in ihrem Umfeld passieren und wie wichtig der Kampf gegen die Klimakrise wäre. Das dritte große Thema ist das Mitspracherecht. 50 Prozent der Weltbevölkerung sind unter 30 Jahren. Wenn Sie sich aber anschauen, wie viele Parlamentarierinnen und Parlamentarier global unter 30 sind, sind wir bei unter 3 Prozent. Das ist ein gigantisches Ungleichgewicht im globalen System. Auch in Österreich, das kann man ganz klar sagen, bekommen junge Menschen nicht genug Mitspracherecht.

In letzter Zeit fordern junge Menschen auch in Österreich dieses Recht stark ein. Sie fallen vor allem durch medienwirksame Aktionen auf. Ich denke an Fridays for Future, an die Letzte Generation. Wie stehen Sie zu Altersgenossen, die sich auf diese Weise für ihre eigene Zukunft einsetzen?

Huber: Die Klimakrise ist das Problem unserer Zeit. Es ist nicht etwas, was wir morgen angehen können, es ist nicht etwas, was kleinzureden ist. Es hat einfach enorme Implikationen darauf, wie man in die Zukunft denkt. Und ich finde es traurig, dass der öffentliche Diskurs weggeht von der Frage, wie wir das Klimaproblem lösen, hin zum Thema, dass Aktivisten in die Nähe von Rechtsbrüchen gerückt werden. Es darf nicht sein, dass sich junge Menschen in einer Demokratie wie Österreich denken, ich kann nicht zu Fridays for Future gehen, weil ich dann als radikal gelte. Tun wir was für den Klimaschutz und wir sind fertig mit den Protestaktionen.

Es gibt immer wieder junge Menschen, die durch ihre Courage weltweit berühmt werden. Etwa Greta Thunberg oder die Pakistani Malala, die sich für das Recht auf Bildung einsetzt. 2014 hat sie den Friedensnobelpreis bekommen. Sind das junge Menschen, die ihren Altersgenossen weltweit als Vorbilder dienen?

Huber: Absolut, das ist omnipräsent in allen Jugend-Begegnungen, die ich haben durfte. Wenn man sich Themen widmet, die so groß sind wie der Klimawandel, dann braucht es die Zusammenarbeit zwischen jungen Menschen, internationale Kooperationen, aber auch Zusammenarbeit im eigenen Ort. Genau diese Zusammenarbeit ist das, was diese Personen groß gemacht hat. Die hatten eine Vision, haben sich aktiv eingesetzt, aber wenn man weit gehen will, geht man besser gemeinsam. Und das ist das, was ich sehr schön fand an Greta Thunberg und dem, was sie mit Fridays for Future geschaffen hat.

Ihre Arbeit als UN-Jugenddelegierter, wie kann man sich die vorstellen? Was machen Sie da, abseits dieser Rede?

Huber: Man ist ein Brückenelement zwischen jungen Menschen und der UN. Das bedeutet, dass ich viel Arbeit darauf verwende, mit jungen Menschen über die UN zu reden. Was ist sie, was sind ihre nachhaltigen Entwicklungsziele? Was wollt ihr in eurer Zukunft haben und erreichen? Die UN ist dazu ein superwichtiges Werkzeug. Und andersherum die UN bestmöglich mit der die Zivilgesellschaft zu verbinden. Das heißt, mein Tagesablauf ist zum Beispiel einen Workshop mit Volksschulkindern über die UN-Standorte zu halten und zu diskutieren, was Frieden für sie ist. Und dann am Nachmittag den Anzug anzuziehen und mit der UN-Repräsentantin in Wien über globale Nuklearabrüstung zu diskutieren. Hier in New York sind Jugenddelegierte aus über 40 verschiedenen Nationen. Ich habe die Möglichkeit, bei der UN-Jugendresolution mitzuwirken. Das ist ein völkerrechtsbindender Vertrag, der besagt, wie Jugendbeteiligung in verschiedenen Ländern möglich und im UN-System verankert ist und welchen globalen Problemen junge Menschen ausgesetzt sind.

Wir haben aktuell viele globale Krisen, parallel dazu ist die UNO in letzter Zeit ein bisschen schwach geredet worden. Es hat geheißen, sie hat nicht mehr diese Kraft, Dinge zum Besseren zu bewegen. Wie sehen Sie das?

Huber: Wenn man sich den UN-Sicherheitsrat ansieht, dann ist es ganz klar, dass da Reformen kommen müssen. Aber man muss auch verstehen, dass sich die Räder der UN ganz langsam drehen. Das kann man als frustrierend wahrnehmen, aber ich nehme es auch als konstante Drehung wahr. Da gibt es natürlich Vor- und Rückschritte, aber wenn man sich zum Beispiel die schreckliche Situation in der Ukraine anschaut, ist es doch möglich, dass ein Getreideabkommen vermittelt wird. Und in den größten Krisen unserer Zeit ist es noch immer möglich, dass die Vereinten Nationen Hilfspakete organisieren, Diplomatie wieder in den Vordergrund bringen und so wirklich für Menschen und an der Menschlichkeit arbeiten. Und deshalb ist dieses System auf keinen Fall aufzugeben. Und dafür braucht es die jungen Menschen, die dafür einstehen, dass sich endlich was bewegt.