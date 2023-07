Thomas Morgenstern: „Früher gab es auch Missgunst“

Die Strahlkraft des Thomas Morgenstern ist nach wie vor groß. Bei einem Sponsorentermin im Zuge des Marillenfests in Krems reißen sich Jung und Alt um Fotos mit dem sympathischen Ex-Skispringer aus Kärnten. Der NÖN gab der 36-Jährige im Gastgarten des Hofbräu am Steinertor ein exklusives Interview.

NÖN: Haben Sie sich schon von der Qualität der berühmtesten Wachauer Frucht überzeugen können?

Thomas Morgenstern: Ehrlich gesagt noch nicht. Ich bin zum ersten Mal im Zentrum von Krems. In Grafenegg und am Flugplatz Gneixendorf war ich natürlich schon. Salzburg – Krems war immer eine Flugroute, die ich gerne geflogen bin. Mir gefällt es hier.

Krems ist kein Wintersportmekka, Niederösterreich hat aber immer wieder hervorragende Wintersportler hervorgebracht. Im Skispringen war es Thomas Diethart, der 2014 die Vierschanzentournee gewonnen hat. Das war das Jahr, in dem Sie Ihre aktive Karriere beendet haben. Dieser Triumph ist als eine der größten Sensationen der Vierschanzentournee in die Geschichte eingegangen. War es für Sie als Teamkollege auch eine Überraschung?

Morgenstern: Ja, es war eine Riesenüberraschung. Ich habe damals vor der Vierschanzentournee in Titisee-Neustadt einen Sturz gehabt, bei dem ich mir den kleinen Finger gebrochen habe und deswegen beim nächsten Springen in Engelberg pausieren musste. Thomas Diethart ist für mich eingesprungen und hat dort extrem performt. So ist er überhaupt erst in die Tourneemannschaft reingekommen. Am Ende hat der „Didl“ vor mir auf Platz zwei die Vierschanzentournee gewonnen. Ich habe Gott sei Dank davor schon einmal gewonnen, insofern hat mich das irrsinnig für ihn gefreut. Er war besser und ist richtig geil gesprungen. Das war eine Augenweide zum Zuschauen, auch weil er ein sehr cooler, bodenständiger Typ ist. Er war körperlich immer brutal fit und gesegnet mit Sprungkraftwerten, die jenseits von Gut und Böse waren. Schade, dass er nachher den Anschluss nicht mehr wirklich gefunden hat.

Thomas Diethart hatte nach seinem größten Erfolg zwei schwere Stürze. War das der Hauptgrund dafür, dass er es nie wieder an die Weltspitze geschafft hat?

Morgenstern: Das ist schwer zu sagen. Im Skispringen gibt es immer wieder das Phänomen: Du hast eine Mega-Saison und die nächste Saison ist dann aber die schwierigste. Da geht es meistens nach unten. Ich war zum Zeitpunkt seiner Stürze schon weg vom Fenster, der Einblick fehlt mir da also ein bisschen. Klar ist aber, dass es etwas in einem Menschen verändert, wenn man solche Überschläge miterlebt und so schwere Verletzungen davonträgt. Dann wieder ans Limit zu gehen und das Risiko auf sich zu nehmen, ist schwierig.

Sie haben im Skispringen alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Das war in einer für Österreich generell sehr erfolgreichen Ära. Das Quartett Morgenstern, Kofler, Loitzl, Schlierenzauer galt im Team lange Zeit als unschlagbar, in Einzelbewerben gab es selten Springen, bei denen kein Österreicher auf dem Podium stand. Was hat euch ausgezeichnet?

Morgenstern: Das war natürlich geil, in dieser Mannschaft meine Laufbahn verbringen zu können. Es waren so viele gute Individualisten in dem Team. Gerade mit Gregor Schlierenzauer hatte ich einen „Buddy“, mit dem ich mich brutal gematcht habe. Jeder wollte gewinnen, jeder Trainingssprung war wie eine Qualifikation, weil wir so viele gute Leute hatten. Man hat gewusst, bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen gibt es nur vier Startplätze, da muss man konstant starke Leistungen bringen, damit kein Weg an dir vorbeiführt. Das hat uns alle so entwickeln lassen, um nachher auch diese Erfolge einfahren zu können. Im Background gab es natürlich auch großartige Partner wie die Volksbank, die im Marketingbereich Dinge mit uns gemacht hat, die sonst noch nie ein Partner des Skiverbandes mit uns Springern initiiert hat. Da fühlt man sich wertgeschätzt, aber auch in der Schuld, Leistung zu bringen.

Wird es so eine Phase rot-weiß-roter Dominanz je wieder geben?

Morgenstern: Früher oder später auf alle Fälle. Wir haben aktuell ein starkes Team mit einem sehr starken Leitwolf Stefan Kraft, der uns individuell immer wieder rausreißt. Aber natürlich, dass vier oder fünf Springer wirklich on top sind, hat es schon lange nicht mehr gegeben. Das ist ein Zeichen, dass es nicht selbstverständlich ist, was wir gemacht haben.

Wenn ein Kind aus Krems Skispringen will, wo soll es hingehen? Thomas Morgenstern

In Ihrer Zeit, aber auch heute hat man das Gefühl, in den Reihen der österreichischen Springer herrscht pure Harmonie. Täuscht dieser Eindruck?

Morgenstern: Früher gab es sicher auch Missgunst. So wie es nach außen hin demonstriert wird, ist es schön und freundschaftlich. Klar, so war es bei uns auch, aber es ist ein Konkurrenzkampf. Man hat nur ein paar Jahre, in denen man Profisport machen und gewisse Erfolge einfahren kann. Da will man einfach besser sein als der Teamkollege.

Sie haben Ihre Karriere mit 27 Jahren früh beendet. Haben Sie das je bereut?

Morgenstern: Nein. Das war nach meinem schweren Sturz am Kulm die logische Konsequenz. Ich wollte dieses Risiko nicht mehr eingehen, das es braucht, um erfolgreich sein zu können. Ich bin immer noch zu 1.000 Prozent überzeugt, dass es die absolut richtige Entscheidung war. Ich habe nur einmal nach dem Karriereende das Gefühl gehabt, ich muss ein Comeback starten. Das war etwa zwei Jahre vor der Weltmeisterschaft in Innsbruck 2019. Das hat genau einen Tag lang angehalten. Ich bin in die Kraftkammer gegangen und habe trainiert, dann habe ich bei der Vierschanzentournee am Bergisel zugeschaut und gesehen, wie es Stefan Kraft bei einem Windspringen verblasen hat. Da habe ich gemerkt, man kann noch so gut drauf sein und sich noch so gut vorbereiten, wenn man Pech hat, bringt die beste Vorbereitung nichts.

Gemeinsam mit Ex-Teamkicker Martin Hinteregger (links) leitet Thomas Morgenstern in Kärnten ein Unternehmen für Helikopterrundflüge. Foto: Julian LajtaiTMH Helicopter

Österreichische Trainer sind im Skispringen heiß begehrt, warum haben Sie nie diesen Weg eingeschlagen?

Morgenstern: Weil ich Abstand vom Skispringen gewinnen wollte. Der Sport hat mich seit meinem neunten Lebensjahr tagtäglich beschäftigt. Ich habe alles dafür getan, um so weit wie möglich zu kommen. Ich wollte einfach etwas anderes machen. Mittlerweile ist viel Zeit vergangen, ich könnte mir das in einer anderen Art und Weise auch vorstellen. Ich bin mit meiner Tochter (Anm.: Nachwuchs-Skispringerin) viel auf den Schanzen unterwegs und erlebe den Sport aus einem anderen Blickwinkel. Die Nervosität, als Papa da dabeizustehen und nicht eingreifen zu können, ist schon ein eigenes Gefühl.

Sie leiten gemeinsam mit Ex-ÖFB-Teamkicker Martin Hinteregger ein Unternehmen für Helikopterrundflüge. Wie gut rennt der Schmäh?

Morgenstern: Der Schmäh rennt gut (lacht). Das ist natürlich nicht das einfachste Business, das man sich vorstellen kann, mit Teuerung und Klimakrise. Einen Hubschrauber wird man aber nie mehr wegdenken können, egal worum es geht. Die Rundflüge sind schöne Geschichten, weil es immer lachende Gesichter an Bord gibt. Ich habe noch keinen drinnen gehabt, der nicht mit einem breiten Grinsen ausgestiegen ist.

Der Wintersport und insbesondere der Skisport erleben einen Trend zur Urbanisierung, Stichwort City-Events. Skisprungschanzen in Wien oder Niederösterreich scheinen aber gar kein Thema zu sein, die nächstgelegene Schanze liegt im steirischen Mürzzuschlag. Sollten hier Angebote geschaffen werden?

Morgenstern: Selbstverständlich. Da braucht es keine große Schanze, aber Kinderschanzen gehören forciert. Da reden wir von 15-, 30- oder 60-Meter-Schanzen. Gerade in Wien, einer Großstadt, gibt es sicher mega viele verborgene Talente, die einfach nie auf die Idee kommen, Skispringen auszutesten, weil der Aufwand immens ist. Die Wiener Stadtadler sind zwar ein riesengroßer Verein und haben einen guten Nachwuchs, nehmen aber irrsinnig viel Zeit auf sich, um nach Mürzzuschlag zu einer Trainingseinheit zu fahren. Jeder wundert sich, warum der Skisprungsport keinen Nachwuchs mehr hat. Wenn ein Kind aus Krems Skispringen will, wo soll es denn hingehen? Der Aufwand ist immens. Gerade in Wien sind wir seit Jahren dran, dass wir wenigstens kleine Kinderschanzen zusammenbringen. Keine Ahnung, was da das grobe Problem ist. Am Finanziellen kann es nicht liegen.

Wie gut lebt es sich als Skisprung-Pensionist mit der Popularität des Thomas Morgenstern?Morgenstern: Ich bin mit meinem momentanen Leben zufrieden. Ich habe sehr viel Zeit und Energie in meine aktive Laufbahn investiert, habe sehr viel Glück und gute Partner im Background gehabt, die mir immer noch die Stange halten. Schlussendlich war ich sehr erfolgreich, wofür ich sehr dankbar bin. Das ist ein wesentlicher Faktor für das Leben danach. Unterm Strich hat man nur eine kurze Zeit, um Geld zu verdienen, egal in welchem Sport.