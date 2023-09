Pilot Günter Grassinger: „Wir sind in drei Minuten in der Luft“

NÖN: Captain Grassinger, ist Hubschrauberpilot Ihr Traumberuf?

Günter Grassinger: Ja, jetzt schon! Ursprünglich wollte ich Koch werden, aber daraus ist nichts geworden. Nach einem Schnupperjahr in der Handelsschule – Steno & Co. waren aber nichts für mich – habe ich Schlosser und Installateur in Pyhra gelernt. Und dann kam das Bundesheer ...

Seit wann fliegen Sie?

Grassinger: 1986 habe ich mit der Hubschrauberausbildung beim Bundesheer begonnen. Seit 1993 bin ich als Pilot auf einem Notarzthubschrauber der ÖAMTC-Flotte tätig, zuerst freiberuflich, dann hauptberuflich. Insgesamt komme ich auf rund 7.700 Flugstunden und knapp 9.700 Einsätze – teils unter schwierigen Bedingungen, alles, Gott sei Dank, unfallfrei. Hier in Krems-Gneixendorf fliegen wir so 1.300 bis 1.600 Einsätze pro Jahr, das Pilotenteam besteht mit mir aus sechs Personen.

Würden Sie den Hubschrauber gegen ein „normales“ Flugzeug tauschen?

Grassinger: Nein! Bei einem Flächenflugzeug bin ich gebunden an einen Flugplatz. Und das wird dann irgendwann einmal fad. Bei einem Hubschrauber hat man die Möglichkeit, dass man sich einen Landeplatz auswählt, der also auch woanders ist als an einem Flugplatz. Der Notfallort ist immer ein anderer. Und das ist auch das, was fordert, was spannend ist und was den Job interessant macht – und, dass man dann anderen helfen kann damit.

Seit 2017 fliegt der Christophorus 2, wenn es sein muss, auch in der Nacht. Er war österreichweit der erste Hubschrauber, der rund um die Uhr im Dienst war und Einsätze flog.

Grassinger: Das war damals schon eine spannende Zeit, in der ich federführend mitarbeiten durfte. Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit auch beim Land Niederösterreich bedanken, die Politik stand immer hinter uns. Der Christophorus 2 ist mittlerweile für das Gesundheitssystem in Niederösterreich rund um die Uhr zu einem nicht mehr wegdenkbaren Faktor geworden, darauf sind mein Team und ich natürlich stolz.

Sie waren der Pilot, der den ersten Primär-Nachteinsatz von Christophorus 2 durchführte. Wie kann man sich das Fliegen in der Nacht, in der Finsternis, vorstellen?

Grassinger: Wir Piloten fliegen mit einer Nachtsichtbrille, das Sichtfeld ist stark eingeschränkt. Normalerweise haben wir ein Sichtfeld von 100 Grad Minimum, mit Nachtsichtbrille sind es 40 Grad. Dadurch müssen wir den Kopf mehr schwenken, um mehr zu sehen. Wir lassen uns daher mehr Zeit zum Landen. Diese Brille (die neueste Generation mit weißem Phosphor, Anmerkung der Redaktion) ist etwa 1,5 Kilogramm schwer, sie ist übrigens ein militärisches Gerät und tagsüber im Safe versperrt. Das dargestellte Bild ist schwarz-weiß und ermöglicht etwa das Erkennen von Geländeformen, Hindernissen, Wolkenformationen und Ähnlichem.

Ich habe meinen Wechsel in den Flugrettungsbereich niemals bereut, denn diese Arbeit ist eine ausgesprochen sinnvolle Tätigkeit. Und sie ist Teamwork! Günter Grassinger

Blicken Sie mit Freude auf Ihre Einsätze zurück?

Grassinger: Man kriegt ein positives Feedback, aber nicht so oft, wie man es glaubt – es muss aber auch nicht sein. Wir sind dazu da, um Menschen zu retten. Ein Fall ist mir positiv in Erinnerung geblieben: Ein Mann wurde rund 1,5 Kilometer von einem Auto mitgeschliffen – wir brachten ihn schwerstverletzt ins AKH Wien und der Mann hat nach unzähligen Operationen überlebt. Traurig stimmen mich so Verkehrsunfälle, bei denen ein nicht angegurtetes Kind sterben muss.

Sind Sie ab und zu nervös bei Ihren Einsätzen?

Grassinger: Nein! Es bringt ja nichts, wenn ich da so nervös herumzappele und die Nerven wegschmeiße. Nervosität in das Team reinbringen geht überhaupt nicht, wir müssen fokussiert an die Arbeit herangehen. Denn ein kleiner Fehler kann schon große Folgen haben. Beim Einsatz steht immer der Teamgeist im Vordergrund. Denn Menschen retten ist unsere Aufgabe.

Sie sehen sehr oft schreckliche Unfälle mit schwerem Menschenleid – wie gehen Sie mit dieser Situation um?

Grassinger: Wir reden nach einem Einsatz viel über das Geschehene, da machen wir die sogenannte Psychohygiene, die muss sein. Zusätzlich können wir jederzeit einen Psychologischen Dienst anrufen, Bei Bedarf kommt auch ein Psychologe zu uns auf den Stützpunkt. Ich kann zum Glück daheim dank meiner Familie komplett abschalten und oft gehe ich mit unserem Hund spazieren.

Gibt es eine Jahreszeit, in der der Christophorus 2 mehr als normal im Einsatz ist?

Grassinger: Eindeutig der Sommer! Motorradunfälle, Badeunfälle, Unfälle in Gärten ... ich kann oft schon gar keine Obstbäume mehr sehen.

Wie läuft das alles ab, wenn eine Alarmierung reinkommt?

Grassinger: Der Notarzthelikopter ist bei Tag spätestens drei Minuten nach der Alarmierung in der Luft, in der Nacht kann es zehn Minuten dauern. Das hat mehrere Gründe: Einerseits ist die Wetterinformation vor dem Start in der Nacht noch wichtiger als am Tag, andererseits ist auch unser Einsatzgebiet wesentlich größer, da wir ganz Niederösterreich abdecken. An Bord ist neben dem Piloten eine Notärztin/Notarzt und ein Flugretter. Der Disponent in der Einsatzzentrale von Notruf Niederösterreich alarmiert Christophorus 2, die Navigationsdaten werden gleich direkt auf den Bordcomputer des Hubschraubers gespielt, das Team muss nur mehr bestätigen. Durchschnittlich sieben Minuten nach der Alarmierung ist die fliegende Intensivstation in der Luft. Der Hubschrauber steht im heißen Sommer bzw. im kalten Winter immer im Hangar, weil in ihm ja alle Medikamente gelagert sind – und da ist die Hitze und auch die Kälte kontraproduktiv.

Sie sind seit 2007 auch Stützpunktleiter von Krems-Gneixendorf – wie funktioniert das neben dem Pilotenjob?

Grassinger: Das geht schon! Ich sehe mich auch als „Hausmeister“, der schaut, das alles läuft, und das taugt mir auch. In dieser Eigenschaft war ich unter anderem für die Verlegung des Stützpunktes vom Krankenhaus Krems zum örtlichen Flugplatz sowie für den Aufbau des 24-Stunden-Betriebes mitverantwortlich.

Thema Laserpointer ...

Grassinger: Da muss ich mit Schrecken an einen Vorfall beim Anflug an ein Wiener Krankenhaus denken. Das war 2021. Mein Flugretter hat in letzter Sekunde „Laser!“ geschrien und ich konnte noch grad mein Gesicht wegdrehen. Nicht auszudenken, was da passieren hätte können, das hätte fatal ausgehen können. Das ist bitte kein dummer Scherz, sondern verdammt gefährlich und ich bin dafür, dass solche Sachen hart bestraft werden.

Letzte Frage: Alle reden vom Fachkräftemangel, gibt es einen Hubschrauberpilotenmangel?

Grassinger: Aus meiner Sicht nein! Es gibt viele Bewerbungen für einen Job in der ÖAMTC-Flugrettung ...

Günter Grassinger (62) wurde in St. Pölten geboren und ist auch dort aufgewachsen. Derzeit wohnt er mit seiner Partnerin (eine Ärztin) und einem Kind (insgesamt drei Kinder) in Schallaburg. Foto: Clemens Flatschart

Wissenswertes

- Der Christophorus 2 (Standort Krems-Gneixendorf) ist ein Hubschrauber von Eurocopter (EC 135; rund 1.400 PS stark).

- Die Einsätze vom Christophorus 2: 2023 (bis 22. August) 928 (davon in der Nacht 221), 2022 1.633 (379), 2021 1.630 (351), 2020 1.382 (322), 2019 1.468 (288). Ein überwiegender Grund der Einsätze: internistische Notfälle.

- In Krems-Gneixendorf ist auch ein Notarzteinsatzfahrzeug stationiert.

- Am Stützpunkt sind insgesamt 48 Personen beschäftigt, darunter 28 Ärztinnen und Ärzte und zwölf Flugretter.