Hauchdünn war das Ergebnis der Volksabstimmung über das Schicksal des Atomkraftwerks in Zwentendorf. Vor 40 Jahren entschieden sich 50,47 Prozent dagegen und trafen somit eine zukunftsweisende Entscheidung für Österreich im Hinblick auf die Nutzung von Atomkraft.

Die Abstimmung, die am 5. November 1978 abgehalten wurde, war auch stark politisch geprägt. Der amtierende Bundeskanzler Bruno Kreisky machte ein positives Ergebnis zur Vorbedingung für seinen Verbleib in der Politik. Trotz der Abstimmungs-Niederlage blieb er danach im Amt. Sowohl im Tullnerfeld als auch in der Bundeshauptstadt Wien mobilisierten seinerzeit Organisationen gegen die Inbetriebnahme. Vor allem die Landwirte fürchteten die „Verstrahlung“ ihrer Güter.

Heutzutage dient das nie in Betrieb genommene Kernkraftwerk als Mahnmal und Symbol für Österreichs Ablehnung der Atomkraft. Im Jubiläumsjahr 2018 erinnerten viele Veranstaltungen des Landes Niederösterreich an die schwerwiegende Entscheidung des Volkes. Zeitzeugen waren dazu aufgerufen, ihre Erinnerungen mit der Öffentlichkeit zu teilen, darunter auch der ehemalige Tullner Bezirkshauptmann Peter Partik. „Das war eine sehr schwierige Zeit. Es gab Demonstrationen mit schlagkräftigen und prominenten Truppen, etwa mit Konrad Lorenz“, erzählte er im Gespräch mit der NÖN.