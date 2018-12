Ein Rekordfestival

Über hundert Acts kamen im August nach St. Pölten, um den Festivalbesuchern am zehnten FM4 Frequency Festival, das in St. Pölten ausgetragen wurde, einzuheizen. Mit beeindruckendem Erfolg: 200.000 Besucher pilgerten an allen vier Tagen in die Landeshauptstadt, um 60.000 mehr als im Vorjahr. Damit war das Festival restlos ausverkauft. Dieses Rekordergebnis dürfte dem perfekten Line-up geschuldet sein: Die Besucher tanzten heuer zu den Imagine Dragons, Mando Diao, Dropkick Murphys, Macklemore, The Kooks, Kygo und vielen, vielen mehr.

Auch für 2019 stehen einige Acts bereits fest. Fix sind die Twenty One Pilots, die Swedish House Mafia, The Offspring, Sunrise Avenue, Alligatoah und – erneut – Rapper Macklemore. Wer Tickets kaufen möchte, sollte übrigens auch heuer wieder schnell sein: Die Early-Bird-Tickets fürs Frequency 2019 waren am 24. August 2018 ausverkauft.

Dramatischer Bundesheerunfall

Beim „Girls Day“ des Bundesheeres am 1. September auf der Donau bei Hainburg kam es zu einem schrecklichen Unfall: Ein Boot kenterte, als der Steuermann die Bugwelle eines vorfahrenden Bootes überfuhr und dabei Wasser ins Boot schwappte. Acht Mädchen und fünf Bundesheer angehörige stürzten ins Wasser, erst später bemerkten die Beteiligten, dass zwei Mädchen (18 und 22) unter dem Boot eingeklemmt waren.

Das gekenterte Bundesheer-Boot treibt auf der Donau. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich die vermissten Mädchen unter Wasser. | Bundesheer

Rund 40 Minuten dauerte es, bis sie befreit wurden. Sie überlebten, aber über ihren Gesundheitszustand gibt es auf Wunsch der Angehörigen bis heute keine Auskunft. Laut interner Untersuchung war das Boot zu schnell unterwegs, jetzt sind die Gerichte am Zug.

Startschuss für Primärversorgung

In Böheimkirchen gibt es seit 1. Oktober das erste Primärversorgungszentrum in NÖ. Hier arbeiten mehrere Hausärzte mit Pflegekräften, Ordinationsassistenten und anderen Gesundheitsberufen (wie Sozialarbeitern, Psychologen oder Therapeuten) eng zusammen. Die Öffnungszeiten sind länger.

Primärversorgung gibt es derzeit auch noch in Wien, der Steiermark und Oberösterreich. Anders als in anderen Bundesländern wurde in NÖ jedoch nicht mit den einzelnen Projekten verhandelt, sondern von Land NÖ, NÖ Gebietskrankenkasse und NÖ Ärztekammer ein Honorierungssystem geschaffen, das für alle Primärversorgungseinheiten (PVE) die Rahmenbedingungen vorgibt.

Die nächsten zwei in NÖ – Schwechat und St. Pölten – eröffnen Anfang 2019. Bis 2021 sollen es 14 werden (österreichweit: 75). Darunter auch solche, bei denen die Ärzte und Gesundheitsberufe zwar nicht im gleichen Haus zu finden sind, aber dennoch eng zusammenarbeiten.

Niederösterreichs jüngstes Kunsthaus

Eröffnet wird sie erst im neuen Jahr, die neue Landesgalerie an der Kremser Kunstmeile. Aber das dafür gleich zweimal – einmal das Haus (Anfang März), einmal die Kunst (Ende Mai).

Im alten Jahr hat man, 21 Monate nach dem Spatenstich, erst am 14. März Dachgleiche gefeiert, dann am 2. November die letzte der 7.200 Fassadenschindeln verlegt. Und schließlich am 3. Dezember, als der Vorplatz schon asphaltiert war, das Foyer schon beleuchtet und die Außenhaut schon im Abendhimmel schimmerte, das Eröffnungsprogramm vorgestellt.

„Spektakulär“ sagt Direktor Christian Bauer über „seine“ 2018 fertiggestellte Landesgalerie am künftigen Museumsplatz in Krems. | Loxpix

Fünf Schauen wollen Direktor Christian Bauer und Kurator Günter Oberhollenzer im Haus mit den schiefen Wänden und den 3,5 Millionen Euro Gesamtbudget 2019 zeigen, drei thematische, zwei personelle. Und das auf 3.000 Quadratmetern und fünf Ebenen: Schiele-Sammler Franz Hauer im mit der Kremser Kunsthalle verbundenen Untergeschoß, Biennale-Künstlerin Renate Bertlmann im Erdgeschoß, das „Selbst“ von Schiele bis Wurm im ersten Stock, die „Sehnsuchtsräume“ zwischen Mühlen und Mohnblumen im zweiten Stock und Foto-Künstler Heinz Cibulka im dritten Stock.

Schiele-Schau „haben wir keine“, meint Christian Bauer. „Aber wir haben insgesamt 30 Schiele – verteilt aufs ganze Haus.“ Und allein im Eröffnungsjahr 420 Werke aus Niederösterreichs Landessammlungen, „unserer Homebase“.

Pflegeregress abgeschafft

Die Betreuung in einem Pflegeheim kostet. Durch die Abschaffung des Pflegeregresses mit 1. Jänner darf zur Deckung der Kosten aber nicht mehr auf das Privatvermögen von Bewohnern zugegriffen werden.

Nicht klar war anfangs, was mit Grundstücken von Bewohnern passiert, wenn das Land Niederösterreich im Grundbuch eingetragen ist. Wie bei einer Liegenschaft im Bezirk Zwettl. Durch alle Instanzen hindurch kämpfte der Zwettler Rechtsanwalt Gerhard Rößler für eine Löschung der Eintragung. Der Oberste Gerichtshof entschied sich dafür.

Parallel dazu sprach sich auch das Land NÖ dafür aus, dass Familien von Bewohnern derartige Grundbucheintragungen löschen lassen können. Diese Änderung im NÖ Sozialhilfegesetz wurde am 13. Dezember vom NÖ Landtag beschlossen.