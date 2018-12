Triumph für Mikl-Leitner

49,6 Prozent der Niederösterreicher machten am 28. Jänner am Stimmzettel ihr Kreuzerl bei der ÖVP. Johanna Mikl-Leitner hielt damit bei ihrem ersten Antreten als Landeshauptfrau die absolute Mehrheit von Langzeit-Landeshauptmann Erwin Pröll. Auch sonst gab es an diesem Wahltag nur Sieger: SPÖ und FPÖ legten Stimmen zu, die NEOS zogen erstmals in den Landtag ein und die Grünen schafften nach dem Debakel bei der Nationalratswahl zur Erleichterung von Helga Krismer locker den Wiedereinzug in den Landtag.

Im März nahmen auf der Regierungsbank Martin Eichtinger (Perchtoldsdorf) und Christiane Teschl-Hofmeister (Krems) für die ÖVP, Ulrike Königsberger-Ludwig (Amstetten) für die SPÖ und Gottfried Waldhäusl (Waidhofen/Thaya) für die FPÖ im März erstmals ihren Platz ein. Mikl-Leitners bereits im Wahlkampf erfolgreich propagierter Kurs des Miteinanders hält seither, obwohl zuletzt vor allem Waldhäusl die Nerven der Landeshauptfrau etwas strapaziert haben dürfte.

Schwarz folgt Bischof Küng

Das lange Warten auf einen neuen Bischof für die Diözese St. Pölten hatte Mitte Mai ein Ende. Der Heilige Stuhl in Rom hat den gebürtigen Niederösterreicher Alois Schwarz (66) zum Nachfolger von Bischof Klaus Küng ernannt, dessen Amtszeit nach dem Einreichen seines Rücktrittsgesuchs im Jahr 2015 bis dahin verlängert worden war. Alois Schwarz war davor 17 Jahre lang in der Diözese Gurk-Klagenfurt tätig.

Bischof Alois Schwarz wurde im Mai zum Nachfolger von Klaus Küng ernannt. | APA/Punz

Genau diese Vergangenheit sollte den neuen St. Pöltner Bischof im Laufe des Jahres noch einholen. Vor allem Diözesanadministrator Engelbert Guggenberger (er leitet bis zur Ernennung eines neuen Bischofs die Diözese Gurk), erhob schwere Vorwürfe gegen Schwarz und dessen Amtsführung in Zusammenhang mit dem bischöflichen Mensalgut. Nachdem Rom die Veröffentlichung des Prüfberichts verhindert, die Kritik aus Kärnten aber nicht leiser wurde, hat Papst Franziskus knapp vor Weihnachten den Salzburger Erzbischof Franz Lackner zum Apostolischen Visitator für die Diözese Gurk ernannt.

Bootsprozess in Klagenfurt

Zehn Monate nach dem Bootsunfall zu Pfingsten 2017 am Wörthersee, bei dem der Kremser Bauunternehmer Manfred Schroll (45) ums Leben gekommen ist, mussten sich der Schiffsführer und der Bootslenker vor Gericht verantworten. Verhandelt wurde an drei Tagen im April und Mai am Landesgericht Klagenfurt. Der Bootslenker, ein bekannter Medienmanager und ebenfalls Kremser, war ein guter Freund des Unfallopfers.

Er soll durch ein riskantes Fahrmanöver, bei dem das Opfer ins Wasser geschleudert und anschließend überfahren wurde, den Tod des Freundes verursacht haben. 1,2 Promille Alkohol hatte der Bootslenker im Blut. Sein Verteidiger vor Gericht sprach von einem Unfall. Der Richter schloss sich nach einem umfangreichen Beweisverfahren der Expertenmeinung an, die die Unfallversion der Verteidiger ausgeschlossen hatte, und verurteilte den Manager wegen grob fahrlässiger Tötung zu einer zehnmonatigen Gefängnisstrafe. Der Staatsanwalt und der erstangeklagte Bootslenker beriefen gegen das Urteil, das bis dato noch aussteht.

Fußballzwist in NÖ

Sportlich setzte sich der SKN St. Pölten gegen den SC Wiener Neustadt in der Relegation um den letzten freien Platz in der Bundesliga durch. Die Sache hatte aber ein rechtliches Nachspiel. Die Wiener Neustädter gingen gegen eine in Österreich mittels „Gentlemen Agreement“ etablierte Praxis vor, wonach ein Spieler – im konkreten Fall SKN-Kicker David Atanga – in einer Saison für drei verschiedene Klubs spielen darf.

Jubel beim SKN St. Pölten | Reisenhofer

Moralisch stand Präsidentin Katja Putzenlechner mit dem SC damit im Abseits, da Wiener Neustadt in derselben Saison – rechtlich nicht mehr relevant – von eben dieser Regel profitierte. Selbst Interventionen aus Sport und Politik hinderten die Neustädter nicht daran, den nationalen Instanzenzug auszureizen. Im Juli machte ein Ständig Neutrales Schiedsgericht dem Spuk ein Ende und bestätigte den SKN St. Pölten als Bundesligisten.

Signa übernimmt Kika/Leiner

Es war ein Erdbeben, das seit Dezember 2017 den heimischen Möbelmarkt erschütterte. Durch Schwierigkeiten im südafrikanischen Mutterkonzern Steinhoff kam die Kika/Leiner-Möbelkette mit Sitz in St. Pölten selbst in arge finanzielle Bedrängnis. Durchatmen konnten die Kika/Leiner-Mitarbeiter dann im Juni, zumindest kurz: Immobilientycoon René Benko gab bekannt, mit seiner Signa Holding die finanzmarode Möbelkette zu kaufen.

Investor Rene Benko übernimmt Kika/Leiner | APA

Vier Standorte wurden bis Jahresende geschlossen, über 1.000 Mitarbeiter haben ihren Job verloren. In Niederösterreich waren es die Standorte Wiener Neustadt (Leiner) und Vösendorf (Kika) sowie rund 500 Mitarbeiter. Die gesamte Führungsriege der Möbelkette wurde ausgetauscht. Die drohende Insolvenz des Traditionsunternehmens wurde so aber abgewendet. Nicht so rosig sah es für andere NÖ-Betriebe aus: Forstinger (Traismauer), Rosenberger (Loosdorf), die Niki Luftfahrt GmbH (Flughafen Wien-Schwechat) und die Svoboda Büromöbel GmbH (St. Pölten) mussten im Lauf des Jahres Insolvenz anmelden.