Am 13. Februar brach in Obergänserndorf, 700-Einwohner-Ort, kaum mehr als zehn Kilometer von Korneuburg entfernt, eine Welt zusammen. Vater (71), Sohn (43) und Enkel (13) verrichteten Schleifarbeiten in einer landwirtschaftlichen Maschinenhalle, als es zu einem Funkenschlag kam, der den Dieseltank eines Traktors traf. Eine heftige Explosion folgte.

Josef Gassner sen., Sohn Josef jun. und Enkel Johannes kämpften mit einem Handfeuerlöscher gegen die Flammen. Doch das gelang nicht. Inzwischen war die Halle zur tödlichen Falle geworden. Es war zu einem Stromausfall gekommen, weshalb sich die elektrischen Rolltore nicht mehr öffnen ließen. Es gab keinen Ausweg aus dem Gebäude.

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Obergänserndorf waren als erste vor Ort, die Halle stand bei ihrem Eintreffen in Vollbrand. „Wir haben nicht mehr viel machen können“, schilderte Kommandant Lukas Kronberger bestürzt.

Personen vermisst, FF konnte nicht in Halle

„Es hieß, dass Personen vermisst werden. Wir haben schon vermutet, dass sie sich noch in der Halle befinden, konnten aber nicht hineingehen“, berichtete der FF-Chef von den dramatischen Momenten, die in einer Tragödie enden sollten. Für die drei eingeschlossenen Familienmitglieder gab es keine Rettung mehr. Gassner jun. war Mitglied der Feuerwehr.

Eine weitere Herausforderung für die Einsatzkräfte erläuterte Bezirksfeuerwehrkommandant Wilfried Kargl, der selbst am Unglücksort war: „Das Objekt war groß, wir hatten 20 Wagen vor Ort. Bei nur einer Zufahrtsstraße war das eine besondere Herausforderung.“ Die leblosen Körper wurden beim Zufahrtstor entdeckt.

Forderung nach einer Gesetzesänderung

Nach dieser Katastrophe forderten Feuerwehr und Polizei eine Gesetzesänderung und plädierten für verpflichtende Fluchttüren.

Bürgermeister Norbert Hendler war genauso bestürzt über die Tragödie: „Es ist das tragischste Ereignis, das es in der Gemeinde in den letzten Jahren gegeben hat.“ Die Gemeinde richtete ein Spendenkonto ein. Der Obergänserndorfer Sportverein, bei dem der 13-jährige Johannes kickte, organisierte ein Benefizspiel gegen die Wiener Austria.