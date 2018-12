Manchen geht die Umsetzung der Ausbau-Pläne für die Franz-Josefs-Bahn zu langsam, am Bus-Sektor taten sich neue Frust-Potenziale etwa in der Anbindung an St. Pölten oder in Richtung Oberösterreich auf. Ungeachtet der Probleme der Waldviertler mit ihrer Verkehrs-Infrastruktur tat sich im Jahr 2018 aber Richtungsweisendes für die Straße.

War ihr Vorgänger gegen eine Waldviertel-Autobahn, so ließ Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am Pfingstsonntag erstmals ihre Präferenz für die flotte Querverbindung zwischen A22 bei Stockerau und S10 bei Freistadt öffentlich durchscheinen. Am Dienstag darauf sprach sich ein breit gefächertes regionales Gremium bei der Regionalversammlung mit einer einzigen Gegenstimme (Abgeordnete Silvia Moser/Grüne) für die Errichtung einer „Europaspange“ aus.

Durch einen – im NÖ Landtag von großer Mehrheit getragenen – Beschluss wurde VP-Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko im Juni damit beauftragt, die nächsten Schritte einzuleiten. Im Juli traf er FP-Infrastrukturminister Norbert Hofer. Eine „Strategische Prüfung Verkehr“ für die Europaspange in Abstimmung mit dem FJB-Ausbau wird eingeleitet, die Kooperation wird auch mit Südböhmen gesucht. Das Gesamtpaket soll 2040 realisiert sein. -ml-