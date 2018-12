Es lässt sich gar nicht leicht in Worte fassen, was da im Juni 2018 im Bezirk Neunkirchen passierte. Innerhalb kürzester Zeit gingen vor allem im Wechselgebiet starke Regenfälle nieder, Keller wurden unter Wasser gesetzt, Straßen überflutet, Äcker geschwemmt – aus kleinen Bächen wurden reißende Flüsse. „Weltuntergangsstimmung“, brachte es Feuerwehrsprecher Franz Resperger, von Medien auf die angespannte Lage angesprochen, auf den Punkt.

So dramatisch sich die Situation über mehrere Tage auch präsentierte, so beeindruckend waren die Leistungen der freiwilligen Helferinnen und Helfer. Über 300 Objekte wurden im Bezirk von den Wassermassen beschädigt – 1.250 Feuerwehrmitglieder mussten ausrücken, um 980 Anrufe in zwei Tagen abzuarbeiten. „Wir sind sehr stolz auf das, was hier jedes einzelne Feuerwehrmitglied für die Bevölkerung geleistet hat“, gab es etwa Lob von Bezirksfeuerwehrkommandant Sepp Huber für den Einsatz seiner Truppe.

„Wasser ist unberechenbar"

Dass niemand zu Schaden kam oder verletzt wurde, bezeichnete Huber als „ein Wunder“: „Wasser ist unberechenbar. Deshalb sind wir auch sehr froh, dass weder jemand von der Zivilbevölkerung, noch von den Einsatzkräften zu Schaden gekommen ist“, meinte er in einem NÖN-Interview nach der Katastrophe.

Alle Hände voll zu tun hatte auch das Rote Kreuz – insgesamt mussten elf Menschen aus den Wassermassen gerettet werden, darunter eine gehbehinderte Frau. In Scheiblingkirchen, Gloggnitz, Puchberg und Kirchberg richteten die Mannschaften sogar Betreuungszentren ein, in denen bei Bedarf Bürger untergebracht hätten werden können. Davon machte aber nur eine Person Gebrauch. Ihre Feuertaufe hatte während des Unwetters auch die neue Bezirksalarmzentrale, die zu diesem Zeitpunkt erst seit wenigen Wochen im Einsatz stand.

Neunkirchens Bezirkshauptfrau-Stellvertreter Martin Hallbauer resümierte die Woche: „So etwas habe ich noch nie erlebt!“