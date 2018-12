Das war das Jahr 2018 im Zentralraum.

Karl Schlögl gab im Oktober überraschend den Rückzug aus der Lokalpolitik bekannt. Nach über 27 Jahren auf dem Bürgermeistersessel in Purkersdorf legte er die Geschicke der Stadt in die Hände von Stefan Steinbichler. Schlögl bekleidete in seiner Karriere viele politische Ämter. Er war unter anderem Innenminister, Staatssekretär und Landeshauptmann-Stellvertreter in Niederösterreich. Bei einem Abschiedsfest erwiesen ihm auch seine Weggefährten Franz Vranitzky und Heinz Fischer die Ehre.

| Ernst Jauck