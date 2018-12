Das Jahr 2018 war für die St. Pöltner Zeitung ein Meilenstein. Vor 150 Jahren war Österreichs drittälteste Zeitung aus der Taufe gehoben worden. Gefeiert hat die NÖN das Jubiläum im Mai mit Weingenuss, St. Pöltner Brot, Sonderbriefmarken und einem großen Gewinnspiel für ihre Leser sowie mit vielen prominenten Gratulanten im St. Pöltner Rathaus.

Am 8. Mai 1868 hatte Bischof Josef Feßler den St. Pöltner Boten erworben, der vom Katholischen Preßverein umgewandelt wurde – die Geburtsstunde der St. Pöltner Zeitung. Ab 1889 wurde in der eigenen Druckerei in der Linzer Straße publiziert. Nach der Beschlagnahmung des Vermögens durch die Nationalsozialisten und die Umfunktionierung zur „Bäuerlichen Wochenzeitung der NSDAP“ gelang es früheren Mitgliedern des Preßvereins, dass ab 7. März 1946 wieder eine St. Pöltner Zeitung gedruckt wurde.

1965 wurde die St. Pöltner Zeitung dann Teil des neu gegründeten Verbunds der Niederösterreichischen Nachrichten mit 27 weiteren lokalen Zeitungen. Mit der Übersiedelung in das NÖ Pressehaus 1976 machten die St. Pöltner Zeitung und die gesamte NÖN auch noch einen weiteren Schritt hin zu einem großen wirtschaftlichen Faktor in der größten Stadt Niederösterreichs.

Ins 151. Jahr ging die St. Pöltner Zeitung im neuen modernen Büro im ersten Stock in der Rathausgasse 1, wo auch die Ausgaben Pielachtal, Herzogenburg, Wienerwald, Purkersdorf und Lilienfeld produziert werden. Im Jubiläumsjahr schenkte die NÖN mit den neuen Chefredakteuren Daniel Lohninger und Walter Fahrnberger sich und ihren Lesern auch eine Qualitätsoffensive. Mit einer Zeitung, die sich noch mehr an der Lebenswelt ihrer Leser orientiert, mit dem „auszeit“-Journal und dem Online-Portal sollen lokale Nähe, regionale Kompetenz und landesweite Relevanz auch in den nächsten Jahren die Stärke der St. Pöltner Zeitung und der NÖN bleiben.

Zeitungshistorie

1. August 1861: Erste Ausgabe des St. Pöltner Boten.

8. Mai 1868: Bischof Josef Feßler erwirbt mit dem Katholischen Preßverein den Boten – Geburtsstunde der St. Pöltner Zeitung.

1889: In der Linzer Straße wird eine Druckerei eröffnet.

7. März 1946: Die erste St. Pöltner Zeitung nach dem Krieg erscheint.

Oktober 1965: Die St. Pöltner Zeitung wird Teil der NÖ Nachrichten.

1976: Druckerei und NÖN übersiedeln ins neue NÖ Pressehaus.

ab 2017: Die St. Pöltner Zeitung und ihre Bezirksausgaben entstehen in der neuen Stadtredaktion.