Die Wiener Neustädter Innenstadt steckt in einer Krise. Augenscheinlich wird das an zwei Abgängen: So sperrt mit Jahresende das Traditions-Möbelhaus Leiner seinen Standort in der Lederergasse zu, die Mitarbeiter wurden von dieser Nachricht komplett überrascht. Was mit dem Areal passiert, ist bis jetzt nicht bekannt.

Nur wenige Wochen später wurde bekannt, dass auch die Kaufhaus-Kette Müller die Fußgängerzone Wiener Straße verlassen will. Die Stadtregierung setzte alle Hebel in Bewegung, um die Abwanderung zu verhindert, sogar ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz versuchte, zu vermitteln. Allerdings stießen die Politiker auf scheinbar unüberwindbare Hindernisse: So tauchte etwa ein „Knebelvertrag“ zwischen der Merkurcity und Müller auf.

Darin erklärte sich Müller einverstanden, seine Innenstadt-Filiale zu schließen, deswegen soll er bessere Miet-Konditionen in der Merkurcity erhalten. Bis heute ist ein Abgang der Müller-Filiale noch nicht offiziell, allerdings deuten viele Anzeichen auf einen Abgang hin – Neuware wird nur noch selten nachbestellt.

Allerdings passierten auch positive Dinge: So wurde etwa die Fuzo Wiener Straße erneuert, auch das Stadtmuseum samt Bürgermeistergarten erstrahlt (im Hinblick auf die Landesausstellung) in neuem Glanz. Dazu erfolgreiche Veranstaltungen wie das Straßenkunstfestival oder das bunte Stadtfest.