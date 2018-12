Aus eins mach drei: Die Zahl der bekannten Wolfsrudel in Österreich wuchs im Jahr 2018 an, und alle verkehren im Waldviertel. Dementsprechend brach hier eine regelrechte Hysterie aus, lange bevor sie die Ballungsräume erreichte.

Zwei weitere Rudel neben jenem am Truppenübungsplatz (TÜPl) Allentsteig wurden im Waldviertel heimisch: eines im Raum Karlstift (Bezirk Gmünd)/ Langschlag (Zwettl)/Oberösterreich, eines in Tschechien im Raum Rapšach bei Brand-Nagelberg, das im Bezirk Gmünd regelmäßig durch Bilder und Losungen dokumentiert ist. Während Wolfsbeauftragter Georg Rauer mit 45 Schafen (acht auf einen Schlag in Bruderndorf), sieben Mufflons und fünf Stück Damwild eine lange Liste von Nutztierrissen für die Karlstift-Langschlag-Wölfe hat (Grafik rechts), gab es von den anderen Rudeln keine bestätigten Nutztierrisse. Im Bezirk Horn wurden Risse gemeldet, die sich laut dem Experten alle „nicht als Wolfsrisse erwiesen haben“.

Wolfsrisse im Waldviertel | Quelle: Wolfsbeauftragter Georg Rauer; Foto: photomaster/Shutterstock.com;

Das grenznahe südböhmische Rudel kann Rauer schwer einschätzen: „Ich habe Fotos gesehen, da sind vier Tiere drauf, ich habe von Fotos gehört, die sechs Wölfe zeigen“, sagt er zur NÖN. Bei der Karlstift-Langschlag-Familie konnte er bereits sechs Jungtiere und ein Elterntier genetisch spezifizieren. Mit dem TÜPl-Rudel dürfte sich die Zahl auf 20 bis 22 Wölfe belaufen.

Fake-Meldungen über Sichtungen sorgten auf Wirbel

Begegnungen mit Menschen waren aber selten. Zwei Videos von einer Treibjagd, auf denen fliehende Wölfe zu sehen sind, sorgten im Dezember in Sieghartsreith (Bezirk Horn) für Aufsehen. In Kalkgrub (Gemeinde Kottes) wurde im Oktober ein Vermesser nach eigener Aussage von einem etwa zehn Meter entfernten Wolf überrascht. Obwohl er eine Farbspraydose nach dem Tier warf, blieb es unbeeindruckt stehen. Der Mann suchte rasch das Weite. Im Bezirk Waidhofen gab im November eine Irnfritzerin an, bei Reichharts einen Wolf beim Fressen eines von einem Auto getöteten Rehs beobachtet zu haben.

Nicht durch DNA bestätigt ist der Wolf für einen Unfall eines Zwettlers (18), der angab, in der Nacht auf 15. Oktober direkt vor Gmünd einen Wolf angefahren zu haben – das Tier ergriff die Flucht, ohne Spuren zu hinterlassen. Für Furore sorgten auch Fake-Meldungen über Sichtungen etwa in der Stadt Weitra oder in Liebnitz bei Raabs, die sich als großer Hund einer Weitraerin bzw. kurzfristig entlaufener Husky herausstellten.

Bürgermeister von Wolfs-Gemeinden berichteten von Sorgen ihrer Mitbürger. Eine Petition forderte den Abschuss des streng geschützten Tiers. Seit Sommer ist eine „Vergrämung“ nach Behördenbescheid möglich (sie kam im Bezirk Gmünd einmal zur Anwendung), für den Abschuss liegt seit Dezember die gesetzliche Basis vor. Die Freigabe dafür darf der jeweilige Bezirkshauptmann geben – wobei zuvor gewährleistet sein muss, dass wirklich gezielt nur ein „Problem-Wolf“ ohne Scheu vor Menschen geschossen wird.

Am TÜPl soll indes 2019 ein dreijähriges Forschungsprojekt „Wolf und Rotwild“ starten. Dabei sollen einige Wölfe und 18 Stück Rotwild mit Funksendern am Hals, die etwa auch den Herzschlag messen, ausgestattet werden. Im Vorfeld der Besenderung muss ein intensives Wolfsmonitoring betrieben werden.